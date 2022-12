Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Van Meat Loaf tot Jan Rot en Pelé: bekende gezichten die in 2022 overleden

Natuurlijk zijn de gedachten ook bij alle onbekende gezichten die ons ontvielen en hun dierbaren. Maar in dit overzicht zie je op een rij de meer bekendere mensen die in 2022 overleden.

Het waren er velen, van heel bekend tot iets minder bekend. Met op de valreep bijvoorbeeld nog Pelé, een van de grootste voetbaliconen – volgens velen ook de allergrootste – aller tijden. Het levert sinds gisteravond heel veel respectvolle reacties op.

Bekende gezichten die dit jaar overleden

Januari

6 januari: Sidney Poitier (94). In 1963 de eerste acteur van kleur die een Oscar voor beste mannelijke hoofdrol won voor het drama Lilies of the Field. Ontving in 2009 van president Obama de Medal of Freedom, de hoogste Amerikaanse onderscheiding voor burgers.

19 januari: Hummie van der Tonnekreek (76). Hoofdredacteur van tv-programma Big Brother. Eerder was zij redacteur bij Margriet en verslaggever of hoofredacteur bij de roddelbladen Story, Privé en Weekend.

20 januari: Meat Loaf (74). Amerikaanse zanger, echte naam Michael Lee Aday. Hij maakte het album Bat Out of Hell (1977), met hits als Paradise By The Dashboard Light en You Took the Words Right Out of My Mouth. ‘Held uit mijn jeugd‘, vonden velen op sociale media.

25 januari: Wim Jansen (75). Voetballer, won met Feyenoord in 1970 de Europa Cup I en de wereldbeker voor clubs. Speelde 65 interlands voor het Nederlands elftal en verloor daarmee de WK-finales in 1974 en 1978.



Van Wim Jansen tot Piet Schrijvers: deze sporthelden ontvielen ons in 2022 https://t.co/VozFFOjUa1 — De Stentor (@De_Stentor) December 28, 2022

27 januari: Max Moszkowicz sr. (95). Strafpleiter, vader van Bram Moszkowicz. Stond onder anderen de Heineken-ontvoerders Cor van Hout en Willem Holleeder bij. Overleefde de Duitse vernietigingskampen in de Tweede Wereldoorlog (zijn ouders, broertje en zusje niet).

Februari

19 februari: Gary Brooker (76). Zanger en pianist van de Britse band Procol Harum met A Whiter Shade of Pale (1967), het favoriete nummer van de in 2021 vermoorde Peter R. de Vries.

13 maart: William Hurt (71). Acteur. Won een Oscar voor zijn rol in de film Kiss of the Spider Woman (1985). Ontving Oscarnominaties voor zijn rollen in de satire Broadcast News (1987), Children of a Lesser God (1986) en A History of Violence (2005).

Overleden in maart

20 maart: Piet Paulusma (65). Weerman, besloot zijn bijdrage steevast met ‘oant moarn‘ (‘tot morgen’). Maakte 23 jaar Piets Weer bij SBS, steeds vanaf een andere locatie in het land en sinds 2020 bij Omroep MAX.



View this post on Instagram A post shared by NOS Stories (@nosstories)

23 maart: Madeleine Albright (84). Eerste vrouwelijke Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken (1997-2001) onder president Bill Clinton. Geboren in toenmalig Tsjecho-Slowakije, ontvluchtte het land tijdens de Tweede Wereldoorlog.

April

8 april: Mimi Reinhardt (107). Stelde lijsten op met namen van Joden die in de fabriek van de Duitse industrieel Oskar Schindler konden werken, waardoor ze niet werden gedeporteerd tijdens de Holocaust. Het verhaal is verfilmd als Schindler’s List.

14 april: Alex Brenninkmeijer (70). Nationale ombudsman van 2005 tot 2014. Boog zich bijna tien jaar over klachten van burgers over overheidsinstanties en deed onder meer onderzoek naar de Q-koorts. In 2014 lid van de Europese Rekenkamer.

22 april: Jan Rot (64). Zanger, componist en schrijver. Vertaalde teksten van musicals als Jersey Boys, Tommy en Hello, Dolly!. Speelde in de musical Doe Maar! en schreef ook boeken en liedjes. Kort voor zijn dood verscheen zijn afscheidsalbum I.P.V. Kaarten.

25 april: Henny Vrienten (73). Zanger, componist, gitarist, voorman van de populaire band Doe Maar die hits had als Is dit alles, De bom, Pa en Doris Day. Schreef muziek voor films en tv-series als Left Luggage, Abeltje, Het Klokhuis, Sesamstraat.



😭😭😭😭😭 Dag lieve Hennie…. Bedankt voor mijn jeugd, mijn herinneringen, je muziek en je hele ZIJN als mens #RIP #HennieVrienten #DoeMaar pic.twitter.com/GjEtW1asau — Barbara (@gewoonBar) April 25, 2022

30 april: Mino Raiola (54). Zaakwaarnemer, betrokken bij transfers van bekende voetballers als Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Erling Haaland en Matthijs de Ligt. Geboren in Italië, opgegroeid in Haarlem.

Mei

4 mei: Mary ‘Sis’ van Rossem (77). Kunsthistorica, zus van historicus Maarten. Besprak in het tv-programma Hier zijn de Van Rossems met haar broers Maarten en Vincent het culturele erfgoed van een stad.

11 mei: Henk Groot (84). Voetballer, speelde voor Ajax én Feyenoord, werd toen hij na zijn tijd bij Feyenoord terugging naar Ajax middenvelder omdat Johan Cruijff daar inmiddels de spitspositie innam. Speelde 39 keer in het Nederlands elftal.

15 mei: Mient Jan Faber (81). Vredesactivist, een van de bedenkers van de leus: ‘Help de kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland’. Organiseerde in de jaren tachtig grote demonstraties tegen kernwapens.

26 mei: Willibrord Frequin (80). Journalist, verslaggever van KRO-programma Brandpunt. Vroeg in 1976 als enige journalist prins Bernhard naar de Lockheed-affaire, het omkoopschandaal waarbij de prins was betrokken.

Overleden in juni

23 juni: Stien Kaiser (84). Olympisch en wereldkampioene schaatsen. In 1967 de eerste Nederlandse schaatsster die wereldkampioen allround werd. Won goud op de 3 kilometer bij de OIympische Spelen in Sapporo (1972).



Stien Kaiser was ook nog een tijdje de beste wielrenster van Nederland https://t.co/dKxczNA9SB pic.twitter.com/SIIWubzc0W — Jurryt van de Vooren (@jRRT) June 25, 2022

Juli

4 juli: Remco Campert (92). Schrijver. Kreeg bekendheid met het boek Het leven is vurrukkulluk, waarvoor hij onder meer de P.C. Hooftprijs kreeg. Schreef ruim honderd romans, verhalenbundels en gedichtenbundels.

8 juli: Shinzo Abe (67). Langstzittende premier van Japan, leidde het land in 2006 en 2007 en van 2012-2020 en trad beide keren af om gezondheidsredenen. Werd neergeschoten toen hij campagne voerde voor een partijgenoot.

15 juli: Piet Doedens (79). Advocaat. Begon als strafpleiter bij Max Moszkowicz sr., was onder meer raadsman in de Zaanse paskamermoord, de Puttense moordzaak en verdedigde Johan V. (de Hakkelaar).

28 juli: Leontien Ceulemans (70). In 1981 de eerste presentatrice van het Jeugdjournaal. Was daarvoor actrice, speelde mee in televisieseries als Swiebertje, ‘t Zonnetje in Huis, GTST en Oorlogswinter.

Augustus

8 augustus: Olivia Newton John (73). Zangeres en actrice. Vertolkte de rol van Sandy in de film Grease (1978) met John Travolta als tegenspeler en scoorde hits als You’re The One That I Want en Hopelessly Devoted To You.



View this post on Instagram A post shared by 60’s/70’s Fashion (@disco_bombshells)

20 augustus: Bram Peper (82). PvdA-lid, zestien jaar burgemeester van Rotterdam (van 1982 tot 1998), waarin onder meer de Erasmusbrug werd gebouwd en de plannen voor de Kop van Zuid werden ontwikkeld. Minister van Binnenlandse Zaken (1998-2000), kwam in opspraak door de zogeheten bonnetjesaffaire.

30 augustus: Michail Gorbatsjov (91). Leider van de Sovjet-Unie (1985-1991). Door zijn hervormingen eindigde de Koude Oorlog, viel de Sovjet-Unie uiteen, viel de Berlijnse Muur en werden de Russische begrippen glasnost (openheid) en perestrojka (hervorming) wereldwijd bekend.

Overleden in september

7 september: Piet Schrijvers (75). Voetballer, doelman van Ajax (bijgenaamd De Beer van de Meer), PEC Zwolle en FC Twente. Verdedigde 46 keer het doel in het Nederlands elftal.

8 september: Koningin Elizabeth II (96). Langst regerende monarch uit de Britse geschiedenis. Werd in 1952 op 25-jarige leeftijd koningin na de dood van haar vader koning George VI, bleef dat zeventig jaar, tot haar dood. Haar echtgenoot prins Philip (99) overleed in 2021.



Queen Elizabeth II, the then Prince Charles & Sir Winston Churchill 👑 pic.twitter.com/PhgjmcP5rW — Royal Watcher (@WindsorDynasty) December 22, 2022

28 september: Coolio (59). Rapper, echte naam Artis Leon Ivey Jr. Scoorde hits met nummers als Gangsta’s Paradise en Fantastic Voyage. Won in 1996 Grammy voor beste solo-optreden met Gangsta’s Paradise.

Oktober

3 oktober: Léonie Sazias (65). Tv-presentatrice en oud-Tweede Kamerlid van 50PLUS. Begon als omroepster bij Veronica, maakte ook programma’s bij AVRO (talkshow Ruud en Leonie met Ruud ter Weijden) en TROS (Dierenmanieren met Martin Gaus).

8 oktober: Gerben Karstens (80). Wielrenner. Won in alle grote wielerrondes (Tour, Giro en Vuelta) etappes, reed voor de beroemde TI-Raleigh-ploeg en was de snelste in de slotetappe van de Tour van 1976 op de Champs-Élysées.

14 oktober: Robbie Coltrane (72). Acteur die de reus Hagrid in de filmreeks Harry Potter speelde. Acteerde in meer dan vijftig films en was bijvoorbeeld te zien in de James Bondfilms Golden Eye (1995) en The World is Not Enough (1999).

16 oktober: Lodewijk van den Berg (90). Eerste in Nederland geboren astronaut. Nam de Zeeuwse vlag mee toen hij in 1985 met de spaceshuttle Challenger de ruimte in ging. Studeerde in Delft, emigreerde daarna naar de Verenigde Staten.

28 oktober: Hannah Goslar (93). Beste vriendin van Anne Frank. In 1943 gedeporteerd naar concentratiekamp Bergen-Belsen. Hannah en Anne zagen elkaar daar voor het laatst in februari 1945, kort voor Anne Frank overleed.



Anne Frank and her friend Hannah Goslar playing on the streets of Amsterdam, May 1940 pic.twitter.com/j27xowBALq — History In Pictures (@HistoryInPics) October 2, 2013

28 oktober: Jerry Lee Lewis (87). Amerikaanse rock-’n-rollzanger. Maakte in de jaren vijftig naam met nummers als Great Balls of Fire en Whole Lotta Shakin’ Goin’ On. Trouwde zeven keer, onder meer met zijn 13-jarige nichtje Myra Gale Brown.

29 oktober: Hugo Camps (79). Journalist, columnist en schrijver. De Belg schreef in Nederland voor Elsevier Weekblad verhalen over beroemde voetballers, wielrenners en andere prominenten. Had 26 jaar een eigen rubriek in NRC.

November

8 november: Pierre Kartner (87). Had onder zijn artiestennaam Vader Abraham hits als Het Smurfenlied, Het Kleine Café aan de Haven en Vader Abraham had zeven zonen. Schreef ook nummers voor anderen zoals Huilen is voor jou te laat van Corry en de Rekels.

12 november: Cor van der Gijp (91). Voetballer, maakte 177 doelpunten voor Feyenoord en is daarmee houder van het clubrecord. Vormde de aanvalslinie met Coen Moulijn en Henk Schouten en was oom van tv-analist René van der Gijp.

13 november: Rudi Hemmes (99). Ontsnapte in 1943 naar Engeland en kwam met de Prinses Irene Brigade terug om Nederland te bevrijden. Vertelde tot op hoge leeftijd jongeren over vrijheid. Vond zichzelf geen held, maar in 2019 prees koning Willem-Alexander hem voor zijn moed.

25 november: Irene Cara (63). Zangeres en actrice, werd wereldberoemd door haar rol als Coco Hernandez in musicalfilm Fame. Zong ook de titelsong What A Feeling voor de film Flashdance.



View this post on Instagram A post shared by Destiny (@luvvjones__)

30 november: Christine McVie (79). Zangeres en componist, maakte jarenlang deel uit van popgroep Fleetwood Mac. Schreef hits als Little Lies, Everywhere, Don’t Stop, Say You Love Me en Songbird.

Overleden in december

4 december: Nick Bollettieri (91). Tenniscoach. Was in 1978 de eerste met een tennisacademie. Had succesvolle tennissers als André Agassi, Monica Seles, Serena en Venus Williams, Mary Pierce en Jim Courier onder zijn hoede.

13 december: Han Peekel (75). Televisiemaker van programma’s als TV-monument en het stripprogramma Wordt Vervolgd (1982 tot 1997), waarin kinderen het stemmetje van hun favoriete stripfiguur nadeden: „Ik ben …, 7 jaar en ik doe Donald Duck na” klonk het dan.

25 december: John Leddy (92). Acteur, speelde in populaire series als De kleine Waarheid (met Willeke Alberti), Sil de Strandjutter, Dagboek van een herdershond en Zeg ‘ns Aaa (1981 – 1993). In laatstgenoemd programma was Leddy Koos Dobbelsteen.

29 december: Pelé (82). Voetballegende, echte naam Edson Arantes do Nascimento. Werd in 2000 tijdens een FIFA-verkiezing samen met Maradona gekozen tot spelers van de eeuw. Won met Brazilië drie keer wereldtitels (1958, 1962 en 1970). Was lange tijd in zijn eentje Braziliaans topscorer met 77 doelpunten tot Neymar zijn record evenaarde tijdens het WK in Qatar.

29 december: Vivienne Westwood (81). Mode-ontwerpster, maakte naam in de jaren zeventig met controversiële punk- en new-wavestijlen. Ontwierp kleding voor grote namen binnen de modewereld.