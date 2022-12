Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het Jaar Van Roxane Knetemann: ‘Ik ga goed op het gehak op de tak van Vandaag Inside’

Metro luidt volgens traditie het jaar uit met een reeks interviews onder de naam ‘Het Jaar Van’. Gesprekken met mensen voor wie het achterliggende jaar op een of andere manier heel bijzonder was. We sluiten af met iemand die ‘er wel was’, maar nu al helemaal. Wielercommentator en -analist Roxane Knetemann werd een geliefd en gewaardeerd gezicht van talkshow Vandaag Inside.

Wielerliefhebbers kenden Roxane Knetemann natuurlijk al lang. Vooral als stem van de dameskoersen bij de NOS en jarenlang als wielrenster met WK-medailles ploegentijdrit om de hals. En ook als dochter van Gerrie Knetemann, de wereldtopper die in 2004 onverwacht overleed. 2022 werd hét jaar voor Roxane Knetemann. Zij werd ook een stem en gezicht bij het mannenwielrennen in de Tour de France (Metro sprak haar daar deze zomer over) en aan tafel bij De Avondetappe van Dione de Graaff. Ze holde haar eerste marathon. Stopte als pedagoog en koerscoach bij juniorenploeg TalentNED. Schoof veelvuldig aan bij Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp in Vandaag Inside van SBS6. En… ging door de knieën voor haar Wim.

Het Jaar 2022 van... Vier artikelen zijn deze week te lezen in Metro's Het Jaar Van: Dinsdag 27 december: John de Bever en Kees Stevens.

Woensdag 28 december: Jan Roos en Dennis Schouten (Roddelpraat).

Donderdag 29 december: Astrid de Wit (B&B Vol Liefde).

Vrijdag 30 december: Roxane Knetemann.

Roxane Knetemann is leuk en ontwapenend

Op één of andere manier wordt elk nieuwtje dat over Roxane Knetemann bij Metro verschijnt, werkelijk gevreten. Lezers en tv-kijkers vinden haar leuk, ontwapenend en ook ‘fris’ omdat zij niet met alle winden meewaait. De in de Zaanstreek opgegroeide sportliefhebber en -fanaat is daar zelf nog het meest verbaasd over, maar zij zegt simpelweg wat ze vindt. Tijd om te videobellen met Terwispel, het dorp bij Heerenveen waar zij samenwoont met de liefde van haar leven, ex-wielrenner Wim Stroetinga. Ze heeft er, voordat ze de laptop openklapt, net een lekkere wandeling met de hond door het Friese platteland op zitten.

„Het is een snel jaar geworden, waarin een hoop is gebeurd”, trapt zij zelf af. „Veel dingen hangen van toevalligheden aan elkaar, moet ik zeggen. Wel hele leuke toevalligheden, zoals mijn plotselinge aanwezigheid in VI, waardoor ik blij op 2022 kan terugkijken. Vandaag Inside belde eind februari om te komen praten over de start van het wielerseizoen en zonder na te denken over wie er nou eigenlijk belde zei ik ‘ja, is goed’. Dat heeft deuren geopend. De NOS heeft natuurlijk z’n vaste wielerfans. Maar naar Vandaag Inside kijken zóveel mensen, dat ik in één keer bekender werd bij een groot publiek. Alleen mijn Instgram-account groeide binnen no time al met enkele tienduizenden. Instagram vind ik niet de echte wereld, maar het zegt wel iets over dat je wordt gezien op tv.”



A post shared by Roxane Knetemann (@roxykneet)

Roxane Knetemann aan tafel

Metro-artikelen over Roxane Knetemann worden als eerder gemeld werkelijk gevreten. Zelfs een aankondigingsbericht over het feit dat zij in Vandaag Inside ‘s avonds tussen de heren aan tafel zou zitten in plaats van aan de bar, was al tienduizenden keren gelezen voordat zij daadwerkelijk aan de talkshowtafel zat. „Ik vroeg me eerlijk gezegd wel af wat aan tafel precies mijn rol zou zijn”, geeft Knetemann toe. „Ik praat tenslotte over wielrennen en dat wil ik heel erg goed doen. Volgens mij hebben we op dierendag uiteindelijk de knoop met elkaar doorgehakt en zat ik aan die tafel. Maar jeetje, of dat nou nieuws is? Mensen maken het wel een beetje groter dan het is. Er zijn veel belangrijkere dingen in Nederland en de wereld als het om nieuws gaat.”

Maar ondertussen wordt Roxane Knetemann wel ‘een rijzende ster in televisieland genoemd’. „Ongemakkelijk voelt dat niet. Het maakt me eerlijk gezegd wel een beetje ongeduldig, omdat ik nog veel meer zou willen doen. Wat ik bij Vandaag Inside doe, vind ik super leuk. Maar mijn hart ligt bij mijn werk bij de NOS, daar maak ik geen geheim van. Ik wil daar nog veel meer doen. Alles leren en nog veel meer weten dan ik nu weet. Bij de NOS zegt men dat het tijd kost, maar ja, ik ben dus wat een ongeduldig persoon en wil zo graag. Het ongeduld zit ook in mijn analyses. Daar kan ik nog in groeien.”

Meer tijd voor de sportzomer

Wat voor jaar 2022 had Roxane Knetemann verwacht eigenlijk, toen het nog januari was? Ze lacht, want het lijkt door het turbojaar een eeuwigheid geleden. „Ik was werkzaam als pedagoog en bij Team TalentNED. Ik dacht dat we in 2022 met de jonge meiden het wielerteam helemaal zouden neerzetten en het een breder fundament geven. In januari had ik al wel wat twijfel over mijn functie en wist niet zeker of ik het zou blijven doen in de vorm van toen. Ik had echter nooit verwacht dat ik eind mei mijn contract zou inleveren omdat ik wilde gaan kijken wat de media me te bieden had. Door het opzeggen van mijn contract kreeg de sportzomer vrij baan. Aanschuiven bij De Avondetappe en een Belgische zender en het commentaar geven bij de Tour de France voor vrouwen stonden al. Maar daar kwam toen nog veel meer bij, zoals het mannenwielrennen.”

Tegenspraak in Vandaag Inside

Het commentaar bij de NOS gaat Roxane Knetemann uitstekend af, maar – zo bleek dit jaar – ook haar rol bij Vandaag Inside. Wat maakt die click met Genee, Derksen en Van der Gijp toch? „Ik kan alleen voor mezelf spreken, maar de mannen aan tafel zijn mij in elk geval goed gezind. Hoe dat komt, tja… Ik ben in elk geval gewoon mezelf, speel niks en spreek ze zelfs weleens tegen. De mannen waarderen de manier waarop ik dat doe. Je weet net zo goed als ik dat als ze je niet mogen en het niet zo op je hebben, je het heel zwaar krijgt.”

„Ik ben echt niet opdringerig, maar als ik het ergens echt niet mee eens ben dan meld ik dat. Of stel ik een vraag. Wat ik zelf fijn vind aan het programma is dat het zo snel gaat. Aan de ene kant is dat jammer omdat je maar kort spreektijd krijgt, véél te kort natuurlijk haha, maar het gaat daardoor wel lekker snel. Daar houd ik van en ga goed op dat gehak op de tak van Vandaag Inside. Daar thuiskomen aan tafel is misschien een wat te groot woord. Maar het programma ligt heel dicht bij mijn eigen manier van denken. Dat maakt het wel gemakkelijker.”

Het kaarsincident van Johan Derksen is dit jaar natuurlijk al uitgebreid besproken. Was Roxane Knetemann even bang dat het programma er kort na haar aantreden niet meer zou zijn? „Ik moet je eerlijk zeggen dat ik daar geen moment aan heb gedacht. Ik ben er ook maar toevallig terechtgekomen en nog steeds zo nuchter als dat ik al was. Mijn gedachte was al ‘dat het zomaar weer over zou kunnen zijn’.”

„Natuurlijk wil ik heus wel iets duurzaams neerzetten, maar ben wel zo realistisch dat iets zomaar voorbij kan zijn. Dan is dat maar zo en vind ik mijn rol wel weer. Waarschijnlijk komt er dan weer iets anders op je pad. Ik snap de vraag hoor, omdat Vandaag Inside deuren voor me opende en ik zichtbaarder ben geworden. Dat laatste ambieerde ik trouwens niet, totaal niet zelfs. Maar ik ben door het programma wel met andere mensen in contact gekomen. Het leverde weer nieuwe opdrachten op, maar dat gebeurt door de NOS ook. En met opdrachten vul je je koelkast. Maar angst dan Vandaag Inside zou stoppen? Nogmaals, absoluut niet. En heb zoiets ook helemaal niet in de hand trouwens. Ik probeer mijn werk gewoon zo goed mogelijk te doen.”

De koelkast van Roxane Knetemann

Die koelkast in haar keuken werd, zo vindt Roxane Knetemann zelf, tot medio oktober goed gevuld. „Soms was er Vandaag Inside natuurlijk en ik besteedde veel tijd aan de voorbereiding op de marathon van Amsterdam. Maar vooral de sportzomer met de Tour de France, het Europees kampioenschap en de Vuelta van de NOS was druk. Je staat vroeg op en gaat laat naar bed en moet alle actualiteiten weten. Dat waren bijzonder lange dagen waarop je continu scherp moet zijn. Ja, het was pittig. Met vier uur tv-werk ben je op één dag twaalf uur bezig. In september deed ik het WK in Australië, dat was midden in de nacht. Ik kan daar redelijk goed mee om gaan, maar het ging me toch niet in de koude kleren zitten kwam ik achter. Die marathon kwam er namelijk aan enne, daar moet je voor trainen. En best lang trainen ook kan ik je vertellen, haha. Als VI er dan ook nog af en toe tussendoor komt waarbij je van het nieuws op de hoogte moet zijn…”

In oktober nam Roxane Knetemann wat gas terug (hoewel: ze liep die ruim 42 kilometer in de hoofdstad uit en ging mee met het tv-programma De Gevaarlijkste Wegen). Ze realiseert zich dat haar koelkast niet wordt gevuld zoals de doorsnee Nederlander dat doet. „Ik leef meer in pieken en volg ondertussen alles. Momenteel – we zitten inmiddels in december, red. – heb ik mijn laagseizoen. November was heel rustig en ik kan je zeggen dat de muren nu wel op me af komen. Vanaf eind februari gaat het met het wielrennen pas weer los. Ik zou best weer een baan in de pedagogie willen, maar dat kan door het wielrennen niet. Dan kunnen mensen niet op me rekenen. Ik probeer nu een beetje balans te vinden. Mijn vrienden werken allemaal gewoon, daar kan ik niet mee afspreken. Ik ben opgevoed met de gedachte dat werken zeker niet vies is en dat je voor resultaat hard moet werken. Op m’n luie kont zitten is me niet echt meegegeven, maar dat zit ik nu wel. Het klinkt heel verwend, maar de afgelopen maand vond ik een beetje een moeilijke periode. Ik zocht een beetje rust, maar dat lukte niet.”

Opeens in de horeca

Roxane Knetemann sprak er met vrienden over. Wat zouden zij in haar situatie doen? Haar stap was verrassend, een stap naar Joure: „Ik ben een nul uren-contract in de horeca aangegaan, lekker out of the box. Een beetje uitserveren? Heerlijk, dan ben ik lekker bezig. Een vriendelijk woordje voor iemand over hebben is altijd leuk.” Wat vinden mensen daar eigenlijk van, dat Roxanne Knetemann hun koffie brengt? Ze lacht. „Niks. Friezen zijn toch hartstikke nuchter? Men is vriendelijk, niks poespas. Ik sta er eigenlijk helemaal niet bij stil. Misschien denken de klanten wel dat ik het ben hoor, maar ze zeggen het niet. Ik realiseer me als ik daar loop niet eens dat mensen me zouden kunnen herkennen. Ik doe gewoon wat ik moet doen.” Wat ze ook graag zou willen: een pedagogische rol spelen voor kinderen in de sport. „Maar daar zijn geen vacatures voor te vinden. Bij deze bied ik me wel aan. Mocht iemand je mailen, stuur maar door hoor, haha.”

Marathon en huwelijksaanzoek

Nog even terug naar de marathon van Amsterdam, zo’n ander hoogtepunt van het jaar 2022. Roxane Knetemann volbracht hem in 3 uur, 13 minuten en 52 seconden. Het was een hele bevalling. „Ik heb daar veel van geleerd en ik heb mijn vriend – Wim Stroetinga, red. – er weinig door gezien. Dat zijn we als voormalig topsporters wel gewend haar, maar toch. Na het wielrennen hadden we het een beetje anders bedacht. Dat gaan we in 2023 anders doen, hebben we afgesproken. Wat meer momenten samen pakken. De marathon was zwaar en weken later heb ik mijn loopritme nog niet terug en ben ik eigenlijk nog steeds niet hersteld. Alles wat mensen over een marathon zeggen of schrijven is waar. De hersteltijd, het kapot gaan, de gedachte dat je dit nooit meer gaat doen: het is allemaal waar. En dan ga je toch de volgende dag uitzoeken waar je een volgende marathon eventueel zou kunnen gaan lopen. Het meest jammere vond ik dat ik niet echt heb genoten. Het was zó zwaar, dat ik eigenlijk nooit lekker heb gelopen. Het was te veel, ook door een kleine blessure aan mijn heup. Dat ik niet genoten heb, maakt het in elk geval zeker dat ik nog een keer een marathon ga doen.”



A post shared by Roxane Knetemann (@roxykneet)

Roxane Knetemann deed nóg iets opvallends in haar bijzondere 2022. Zij wachtte niet af tot Wim haar eens ten huwelijk zou vragen, maar ging zelf door de knieën. Het stel gaat in oktober trouwen. Maar hoe ging dat? Typisch Roxane Knetemann: „Totaal niet romantisch. Gewoon bij ons in de huiskamer, even tussen de bedrijven door. De afgelopen zomer is het gebeurd, terwijl ik het voor de Tour de France al drie of vier keer had uitgesteld. Er kwam elke keer iets tussendoor, tijdgebrek haha.”