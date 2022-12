Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lenie heeft niet door dat clown Bertus haar LLDL-date is: ‘Ben jij mijn maatje?’

De 73-jarige Lenie weet niet wat haar overkomt als er een clown in de tuin van het LLDL-huis staat. Dat het haar date Bertus (76) is, realiseert ze zich dan ook een stuk later pas. Bertus is dolenthousiast over Lenie. Lenie twijfelt, maar brengt met haar broodnuchtere uitspraken de nodige hilariteit met zich mee. En oh, Bertus ging in de uitzending van Lang Leve de Liefde gisteravond twee keer onderuit.

Bertus uit Bergen op Zoom komt dolenthousiast naar de LLDL-villa om zijn droomvrouw te ontmoeten. Bemand met een grote bos rozen. Maar bij de trap richting de voordeur, valt Bertus om. Iets wat later tijdens zijn date nog een keertje gebeurt. Na zijn flamboyante entree kleedt Bertus zich snel om in zijn clownspak, waarin hij zijn date gaat verrassen.



En Bertus begint met een echte schuiver bij #LLDL #langlevedeliefde 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/hvLd7e88YT — Hippe uut Zutphen (@Hippezutphen) December 29, 2022

Clown Bertus verrast LLDL-date Lenie

Zijn date is de Zeeuwse Lenie en die wordt met een briefje naar de tuin gelokt. Waar Bertus haar staat op te wachten in zijn kleurrijke pak achter een poffertjeskraam. Hoewel Lenie eerder nog uitsprak dat haar „niks te gek is”, had ze klaarblijkelijk niet verwacht dat een clown haar date zou zijn.

Want als Bertus haar onthaalt, zegt Lenie: „Ik moet toch binnen zitten voor de date?” Maar de verwarring blijft, want Bertus heeft ook niet door dat Lenie niet begrijpt dat hij haar date is. Pas als Bertus vertelt dat hij later de schmink van zijn gezicht haalt en de twee boodschappen gaan bestellen, realiseert Lenie zich dat Bertus haar LLDL-date is. „Oh, jij bent mijn maatje? Dat had ik helemaal niet verwacht, hoe komt je op het idee. Suprise, suprise”, zegt ze.

Valpartijen in Lang Leve de Liefde

Bertus heeft er in ieder geval zin in en blijkt fan van Lenie. Hij dartelt dolenthousiast door de villa heen „Doe ff rustig man, laten we eerst maar eens een bakkie koffie doen. We hebben alle tijd”, aldus Lenie. Het duo besluit een wandeling door de tuin te maken. Maar als Bertus zijn jas aantrekt verliest hij zijn evenwicht en voor Lenie het doorheeft, ligt hij, wederom, op de grond. Volgens Lenie moet Bertus rustig aan doen. „Je zou nog een hartinfarct krijgen hier”, zegt ze.



En daar gaat Bertus voor de tweede keer #LLDL #langlevedeliefde 🤣🤣 pic.twitter.com/7j5Hh7I7GZ — Hippe uut Zutphen (@Hippezutphen) December 29, 2022

Bertus is ervan overtuigd dat hij en zijn date een klik hebben, alsof hij haar al jaren kent. „Hoe is het mogelijk”, zegt Lenie ietwat verbaasd. En als hij voorstelt om op de bank te slapen, vindt Lenie dat zijzelf beter op de bank kan. „Jij moet een beetje kalm doen. Ik zag je toch vanmiddag gaan, donderstraalde je ook om.”

Wel of geen LLDL- romance

Als het duo, tijdens een potje sjoelen, elkaar vragen gaat stellen, blijkt Bertus eveneens opgewekter dan Lenie. Hij stelt de vraag, die op een kaartje staat, waar Lenie hem op dat moment zou aanraken. Zij legt een had op zijn schouder en zegt: „Je bent een aardige vent”. En dat maakt Bertus dolgelukkig en hij slaat gelijk zijn armen om zijn date heen. En als Lenie de man daarna in een paar woorden moet omschrijven, vertelt ze dat ze er moeite mee heeft dat haar 76-jarige date zo vaak ‘schat’ tegen haar zegt.

Later belt Lenie haar zoon Fred op en legt ze uit dat ondanks Bertus zijn veelvuldige liefkozende woorden, ze het wel gezellig met hem vindt. Fred adviseert zijn moeder om de jacuzzi in te duiken. „Ben je bedonderd, het is hartstikke koud”, zegt ze nuchter. Tot hilariteit van haar zoon.

Of Bertus en Lenie elkaar toch vinden in het LLDL-huis, moet uit de volgende aflevering blijken.

Je kijkt Lang Leve de Liefde terug via KIJK.