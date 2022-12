B&B Vol Liefde-kijkers smullen van nieuwste kandidaten: ‘Pareltjes’

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De kersverse gezichten van een nieuw seizoen B&B Vol Liefde zijn gisteravond bekendgemaakt. Tijdens de aftrap stelden de nieuwste kandidaten zich voor en daar onthulde zich opnieuw een kleurijk en divers gezelschap. Kijkers kunnen hun geluk niet op met de nieuwste B&B-houders. Twitteraars waren gisteravond, als vanouds, erg betrokken.

Elf nieuwe kandidaten stelden zich voor aan presentator Art Rooijakkers. Om daarbij tegelijkertijd een oproep te doen voor een potentiële nieuwe liefde. Want uit het vorige seizoen van het programma is gebleken dat het vinden van de liefde daadwerkelijk mogelijk is. Zo zijn Astrid en Harmjan, Petra en Hans en Martijn en Fenna, nog steeds samen.

Alle nieuwe kandidaten en hun B&B’s komen voorbij. Waaruit blijkt dat het overgrote deel in Frankrijk is gehuisvest. Want daar treft de kijker de Brabantse harde werkster Petri (59), de 68-jarige Leendert die prima van zijn pensioen kan genieten en ook Walter (54), waarbij spiritualiteit en tantra in zijn B&B belangrijk zijn. Ook de 54-jarige Corine, die een roedel wolvenhonden op het erf heeft lopen, vertoeft in Frankrijk en zoekt een „lekkere spetter” die liever met een kettingzaag over het erf loopt, in plaats van met een poetsdoek. En Michiel (50) die al vrij snel vertelt dat zijn ex-vriendin Sibel nog betrokken is bij de B&B. Voordat je een korte flashback krijgt naar oud-kandidaat Hans en zijn ex-vrouw Libera: Michiel vreest niet voor moeilijkheden, aangezien hij tegenwoordig ook open staat voor liefde met een man.



Ik na 3 flessen wijn op de dansvloer.#benbvolliefde pic.twitter.com/Rf28KE0PAV — Remco (@Topdob11) December 29, 2022



kijk nu al uit naar de tantra-workshops tijdens #benbvolliefde met hier en daar een zwartbalkje voor de aangezichten 😉🤪😎 — Jolin 👑 (@macbethertje) December 29, 2022

Maar ook is daar de 30-jarige Bram die in de bossen van Zweden een zelfvoorzienende B&B runt. En in Portugal zijn twee B&B-eigenaressen te vinden in de Algarve, de 30-jarige makelaar Milu en de 68-jarige Marian. Marian heeft op Twitter al direct een hoop aanhang, blijkt uit de reacties. De welvarende vrouw heeft goed geboerd en woont in een roze villa. Het ontbreekt haar eigenlijk aan niets. Maar vooral haar eerlijke verhaal over de tegenslagen in de liefde en haar nuchtere mentaliteit, doen het goed bij de kijkers.



Art ziet Milou ook wel zitten volgens mij.. #BBVolLiefde — ⓜⓐⓡⓛⓔⓔⓝ (@Leentje86) December 29, 2022



Marian heeft een pak van een huis en waarschijnlijk heel veel geld, maar is nog het normaalst van iedereen tot nu toe. Wat een leuke en nuchtere vrouw! #benbvolliefde — Mike Anthonijsz (@_MichaelSAx) December 29, 2022



68 en dan een man zoeken vanaf 55. Doe je goed Marian. #benbvolliefde pic.twitter.com/1hPmK9WWhs — 🎄🤶Wendy🤶🎄 (@AtwtJunkie1) December 29, 2022



Ook de 25-jarige Joy, die in het Spaanse Malaga een B&B runt, maakt bij kijkers al heel wat tongen los. Op Twitter reageert, menig vrouw, op het voorkomen van de kandidaat en dat maakt hem populair bij de kijkers. Joy legt uit dat hij zich al inbeeldt hoe hij in de Spaanse bergen bij zijn B&B ‘Marry Me’ met lichtjes schrijft. Eveneens in Spanje ziet de kijker de kleurrijke en bonte B&B van de 62-jarige Debbie, die nog graag een ‘lover’ in haar bruisende leven zou willen. Tot slot is daar Martijn (47), waarvoor geïnteresseerde vrouwen wel naar Thailand moeten vliegen. Hij runt daar een echt Hollandse B&B, inclusief kroketten, erwtensoep en stamppot.



Geen idee waar deze man woont, maar ik ga er naartoe!#benbvolliefde pic.twitter.com/CM2O8VHRiL — Myra 💃 (@Skierwiefke) December 29, 2022



Ik ga me opgeven voor een nieuw seizoen van B&B vol liefde😍 #bbvolliefde pic.twitter.com/r3xftoWTwv — Lavina (@Laviina1990) December 30, 2022



B&B Vol Liefde-kijkers kunnen hun geluk niet op met dit diverse arsenaal aan deelnemers. Ook zien sommigen matches tussen de nieuwste B&B-houders en oud-kandidaten. Uit de reacties blijkt, dat ook dit komende seizoen weer vermakelijk Twittervoer wordt.



Ik kijk de aftrap van #benbvolliefde en oh jongens dit seizoen zit weer vol pareltjes. Er is een spirituele man die een vrouw zoekt met ervaring met tantra, er is een vrouw met 24 wolfhonden en een vrouw met een roze villa. ZIN IN! — Jorieke van Noorloos (@jvnoorloos) December 29, 2022



Ik denk dat walter zn gasten wel karakters zullen zijn #benbvolliefde pic.twitter.com/2M4HdFpXWD — C!NDY🍀⚓❤ (@zijopnr11) December 29, 2022

Je kijkt oude afleveringen van B&B Vol Liefde terug via RTL. Wie zin heeft in het komende seizoen, moet geduld hebben. De komende zomer gaat het op tv los. Eerst mag je je voor de B&B-houders aanmelden…