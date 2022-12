Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Maarten van Rossem vertelt in De Slimste Mens over denken aan Sis: ‘Het beste van de avond’

Maarten van Rossem denkt vaak aan zijn eerder dit jaar overleden zus Mary, die Sis werd genoemd. ‘Het enige jurylid’ vertelde dat gisteravond in kennisquiz De Slimste Mens. Het leverde hem lieve reacties en hartjes op.

Want tja, er wordt op sociale media ook heel wat af gemopperd over De Slimste Mens. Metro schreef deze week nog dat kijkers het niveau van de kandidaten van de eerste spelweek ‘tenenkrommend slecht‘ vinden. Journaliste Milou Deelen, die in de uitzending een opvallende tatoeage liet zien, kon bijvoorbeeld geen enkele trefwoord bij ‘Franeker’ bedenken. Gisteravond was het volgens sommigen ook niet best. „De slimsten zijn op, Maarten eet z’n zwarte trui op”, meldde iemand.

Maarten van Rossem over zijn zus Sis

„Maarten, jij raakte in 2022 je zus Sis kwijt”, wierp De Slimste Mens-leider Philip Freriks zijn bondgenoot Maarten van Rossem in een gesprekje voor de voeten. „Waar jullie Hier Zijn De Van Rossems mee maakten natuurlijk. Mis je haar nog vaak?” Maarten van Rossem ging er serieus en op een mooie manier op in. „Nou, ik denk vaak aan haar. Missen is eigenlijk… Kijk, vrijwel iedereen met wie ik groot geworden ben, is dood. Je opa’s en oma’s en je ouders zijn dood. Dit is de eerste zal ik maar zeggen van mijn eigen generatie die doodgaat”, reageerde de historicus met het eeuwige kopje koffie in zijn hand.



Naasten die Maarten van Rossem is verloren, onder wie Sis, zijn „dagelijks aanwezig” in zijn hoofd. „Hoe gek het ook klinkt, als Sis nu binnen zou komen en zou zeggen ‘Jezus, zit je daar nu weer ijdeltuiterij te bedrijven’… Zoiets zou ze namelijk waarschijnlijk zeggen. Maar wat lollig dat ik die Philip nu ook eens te zien krijg in plaats van zijn stem. Dan zou ik dat eigenlijk heel normaal vinden. Ik heb ook jarenlang gedacht dat ik mijn vader in feite gewoon op zou kunnen bellen en dat je dan gewoon weer in gesprek gaat.”

Uitgesproken opvattingen van Sis

Ook denkt het Slimste Mens-jurylid vaak aan zijn zus Sis als er dingen gebeuren waar ze „zeer uitgesproken opvattingen” over had. Zo had Sis volgens hem ook een uitgesproken rijstijl. „Ik ken niemand die vanaf het moment dat ze het startknopje had omgezet zo schold op haar medeweggebruikers”, zei hij. Dat was volgens haar noodzakelijk „om haar diepe rijangst te bezweren”.

De kunsthistorica en presentatrice overleed in mei op 77-jarige leeftijd, twee dagen nadat ze vanwege een val in haar woning in een Utrechts ziekenhuis was opgenomen. De bijnaam Sis kreeg Mary van Maarten en is een afkorting van het Engelse woord ‘sister’. Maarten van Rossem noemde haar in talkshow Op1 ‘een mopperpot om te lachen‘.

Liefdevolle reacties op Maarten en Sis van Rossem

Op sociale media leveren de woorden van Maarten van Rossem over zijn zus veel hartjes op. „Personen waar je veel om geeft en komen te overlijden ‘leven’ nog altijd voor”, schrijft iemand, gevolgd door zijn hartje. „Heel mooi gezegd”, vindt ene Jasperina. „De gestorvenen blijven leven in onze harten hoofd en dat is fantastisch”, vindt iemand anders. „Maarten ontdooit”, zegt Pascha. ‘Het mooiste van de avond’, klinkt zelfs. En ook: „Maarten, ik vind jou een geweldige, zachtaardige man.”



Afleveringen van De Slimste Mens terugkijken? Dat kan via NPO Start.