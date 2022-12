Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wereld reageert met mooie reacties op dood voetbalicoon Pelé: ‘Voetbal werd kunst’

Pelé is niet meer. Een van de grootste sporticonen aller tijden overleed gisteren op 82-jarige leeftijd. De dood van de Braziliaan levert vanuit de hele wereld reacties op. Bedroefd, mooi en met veel respect. Zoals een van zijn opvolgers, de ster van het huidige Braziliaanse voetbalelftal, Neymar.

„Ik zou zeggen dat voetbal in de tijd vóór Pelé slechts een sport was. Pelé heeft alles veranderd. Hij maakte van voetbal kunst, entertainment”, meldt Neymar op Instagram. „Hij gaf een stem aan de armen, aan zwarte mensen en hij gaf vooral Brazilië zichtbaarheid. Voetbal en Brazilië hebben hun status verhoogd dankzij de koning! Hij is wel weg, maar zijn magie zal blijven. Pelé is eeuwig!”

Overlijden Pelé gemeld door dochter

De dood van Pelé werd gisteravond gemeld via Instagram gedeeld door zijn dochter Kely Nascimento. Pelé, die wordt gezien als een van de beste voetballers ooit, lag sinds eind november in het ziekenhuis. Vorig jaar werd bij hem darmkanker geconstateerd. Wat rest, als je hem nog eens wilt terugzien, is een prachtige document, PELÉ op Netflix. En de herinnering natuurlijk.



“Todo lo que somos es gracias a ti, te amamos infinitamente. Descanse en paz”. Mensaje de Kely Nascimento, hija de Pelé. pic.twitter.com/sIPDVUMq8t — Andre Marín (@andremarinpuig) December 29, 2022

Pelé is de enige voetballer die drie keer wereldkampioen werd. Hij zegevierde met Brazilië op de WK’s van 1958, 1962 en 1970. Met 77 doelpunten in 92 interlands was de aanvaller heel lang de topscorer aller tijden van de ‘Seleção’. Tijdens het afgelopen WK in Qatar evenaarde de eerder genoemde Neymar het record van Pelé.

De beste voetballer aller tijden?

Pelé volgde het WK vanuit het Albert Einstein-ziekenhuis van São Paulo. In eerste instantie luidde de verklaring dat dit was voor behandeling van darmkanker, maar later bleek Pelé ook een luchtweginfectie te hebben. Sindsdien kwamen er steeds meer verontrustende signalen over de gezondheidstoestand van ‘O Rei’ (de koning), een van de bijnamen van Pelé.

Was hij de beste voetballer aller tijden? Tot pakweg halverwege de jaren 80 van de vorige eeuw waren de kenners wereldwijd het erover eens dat er geen betere was geweest dan Edson Arantes do Nascimento, zoals Pelé voluit heet.

In 2020 was de wereld Diego Maradona al ontvallen, de Argentijn die ook vaak wordt genoemd als de grootste voetballer ooit. Waar Maradona tijdens en na zijn loopbaan verviel in een leven vol drank en drugs, bleef Pele altijd onberispelijk en beleefd. „Ik bewonder je heel erg”, liet hij in december 2020 nog weten aan Lionel Messi, die andere Argentijn die bij Barcelona Pelé een record ontnam. Tot dan was niemand trefzekerder geweest voor één club dan de Braziliaan, die voor Santos 643 keer scoorde. De nieuwe wereldkampioen voetbal, Messi dus, heeft ook op het ontvallen van de wereldster gereageerd.



View this post on Instagram A post shared by Leo Messi (@leomessi)

Drie dagen rouw na dood Pelé

Sinds 2012 sukkelde Pelé met zijn gezondheid. Hij onderging diverse operaties aan zijn heup, kampte met klachten aan knieën en rug. In 2016 zou hij bij de opening van de Spelen van Rio de Janeiro de olympische vlam ontsteken, maar moest hij wegens fysieke ongemakken op het laatste moment verstek laten gaan. Publieke optredens werden schaars en meestal gedaan in een rolstoel. Volgens zijn zoon Edinho kampte zijn vader mede daardoor met depressiviteit.

Vanuit de hele wereld is op het sterven van Pelé gereageerd. Voetbalfans, bekend en onbekend en organisaties uiten hun respect voor dat wat Pelé heeft gepresteerd. De Braziliaanse president Bolsonaro, heeft in zijn land drie dagen van rouw afgekondigd. Bolsonaro maakt zondag plaats voor zijn opvolger Luiz Inácio Lula da Silva en dat gebeurt dus tijdens de periode van rouw. Dinsdag is de uitvaart van de voetballegende.

⚽ Pelé tegen Oranje Pelé heeft met het Braziliaanse voetbalelftal één keer tegen het Nederlands elftal gespeeld. Dat was in 1963, een oefeninterland in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Oranje won met 1-0 dankzij een doelpunt van Ajacied Peet Petersen. Pelé begon in de basis bij Brazilië, maar werd al na een half uur gewisseld. Vooraf was contractueel vastgelegd dat de wereldster slechts 30 minuten zou spelen. De toenmalige wereldkampioen speelde een dag later in Eindhoven namelijk ook een vriendschappelijke wedstrijd tegen PSV.

Reacties vanuit de hele wereld

Het aantal berichten en reacties op het overlijden van Pelé is ontelbaar. Natuurlijk was daar gisteravond de Braziliaanse voetbalbond, CBF, met prachtige woorden: „De CBF betreurt de dood van Edson Arantes do Nascimento, beter bekend als Pelé. Onze ‘Koning van het Voetbal’ was de ultieme exponent van een zegevierend Brazilië, dat moeilijkheden nooit uit de weg ging. Pelé, een zwarte jongen, arm en geboren in Três Corações, liet ons zien dat er altijd een nieuw pad is. Hij beloofde zijn vader een wereldtitel, maar hij gaf ons er drie, naast zijn 95 doelpunten in 113 wedstrijden. De Koning gaf ons een nieuw Brazilië en we kunnen hem alleen maar bedanken voor zijn nalatenschap. Dank je wel, Pelé.”



View this post on Instagram A post shared by s!ju (@mystics.design_)

De FIFA heeft na het overlijden van Pelé een eerbetoon geplaatst en heeft de vlag vandaag half stok. De wereldvoetbalbond schrijft: „Pelé: onsterfelijk, voor altijd bij ons.” De KNVB staat ook stil bij het overlijden van de Braziliaanse voetbalgrootheid. „Een voetbalicoon”, zo omschrijft de Nederlandse voetbalbond de drievoudig wereldkampioen. „Rust in vrede, Pelé.”

Ajax plaatste op Twitter een foto van Pelé, in een omhelzing met de in 2016 overleden Johan Cruijff. „Een trieste dag voor de voetbalsport. Rust in vrede, Pelé”, aldus de Amsterdamse club.



Sad day for the world of football. Rest in peace, Pelé 🤍 pic.twitter.com/uVe6frAHO1 — AFC Ajax (@AFCAjax) December 29, 2022

Hieronder zie je nog enkele mooie reacties.



View this post on Instagram A post shared by Memphis Depay (@memphisdepay)



View this post on Instagram A post shared by hala_madrid_indians🇮🇳🇮🇳🇪🇸 (@hala_madrid_indians)



View this post on Instagram A post shared by ClickWTF (@clickwtf)



Rest in peace Pele, one of the greatest ever. What a role model on and off the pitch. Winner of 3 World Cups, unbelievable 🙏🏼❤️🇧🇷 #pele pic.twitter.com/PErVqkERuF — Harry Maguire (@HarryMaguire93) December 29, 2022



Na Maradona en Cruyff nu ook de laatste vd 3 beste ooit overleden…

RIP legend #Pele pic.twitter.com/l1jEUbcsHu — Ré Den Hertog 🟢⚪️🟢🚜 (@HertogRe) December 29, 2022



