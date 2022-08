Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Reizen Waes in Los Angeles, een stad met twee gezichten: ‘Onmenselijk, Amerika 2022’

Tom Waes, die je wellicht kent van de Netflix-serie Undercover of van De Slimste Mens, reist in het programma Reizen Waes in Wereldsteden de wereld over: zo was hij onlangs in Londen en in Mongolië. In de nieuwste aflevering, gisteravond op de buis, bezoekt hij Los Angeles, een stad met twee gezichten.

Het leverde hoofdschuddende tv-kijkers op. „Het laat maar weer een zien hoe geweldig de USA is”, laat iemand op sociale media weten.

Reizen Waes in Los Angeles: de stad van de dromen

Wie aan Los Angeles denkt, denkt aan glitter en glamour. De stad is het epicentrum van the American Dream. Waes krijgt in de aflevering van ene Jeremy een rondleiding door een van de duurste buurten van de planeet. Jeremy droomt van een doorbraak als acteur, maar laat momenteel honden uit om de rekeningen te betalen. Hij vertelt aan aan Waes over ‘de stad van de dromen’: „Overal waar je komt, in een restaurant ofzo, wed ik met jou om 100 dollar dat het bedienend personeel, de barkeepers en iedereen daar ook een carrière in de film heeft.”



@tomwaes bezoekt deze week de City of Angels, oftewel Los Angeles. Waar ieder zijn droom najaagt, maar waar de ongelijkheid nog nooit zo groot is geweest. Een reden voor sommigen om LA in te ruilen voor een alternatief leven in de woestijn. Kijk #reizenwaes om 20.20 op NPO 3. pic.twitter.com/BwgId4j1iw — vpro (@vpro) July 31, 2022

‘Veel mensen in de problemen in LA’

Waes ontdekt al snel dat de stad ook een duistere kant heeft: „Ook dit is LA: een stad waar veel mensen in de problemen zitten.” Hij bezoekt armere wijken, waar geen witte toerist te bekennen is, en ontmoet onder andere Alison. De Amerikaanse vrouw woont gedwongen met haar vriend in hun auto. Ze staan ’s nachts op een parkeerplaats die speciaal is bedoeld voor mensen die in hetzelfde schuitje zitten: mensen die slapen en leven in hun auto. Dit is een initiatief van organisatie Shower of Hope om te zorgen dat daklozen veilig de nacht kunnen doorbrengen.

Alison en haar vriend hebben zeker geen grote auto en het is schrijnend om te horen hoe ze moeten slapen. „Ik lig opgerold achterin”, vertelt ze. „En hij (haar vriend, red.) zit voorin met de stoel zover mogelijk voorover.”

Alison vertelt aan Tom Waes dat ze afgestudeerd jurist is, maar kampt met een alcoholverslaving en daardoor lastig een baan kon behouden. Hierdoor belandde ze op straat. Ondanks dat zowel haar vriend als zijzelf momenteel een baan heeft, verdienen ze niet genoeg voor een woning. Ze schaamt zich voor haar situatie: „Mijn ouders weten het zelfs niet. Ze zouden flippen als ze het hoorden.”

Hoop voor de toekomst

Toch is Alison hoopvol over de toekomst. „We denken er nu over om, nu hij ook werk heeft, een motel te zoeken waar je op weekbasis een kamer kunt nemen. Dat is dan al een begin en dan staan we er beter voor. Ik denk niet dat we per se in LA willen blijven wonen, want het is hier toch wel duur”, vertelt ze. Ze verwacht niet dat ze ooit nog aan de slag zal gaan als jurist. „Ik zou graag in de daklozenopvang werken. Ik wil onderdak vinden en weer aan de slag gaan.”

Verbaasde reacties op Reizen Waes

Kijkers hebben vol verbazing de armoede in dat ‘Hollywood van Amerika’ aangezien. Verschillende mensen spraken dat op Twitter ook uit. ‘Is dat Amerika?’, is de strekking. Antonie meldt: „In Amerika lopen ze al een aantal jaren voor op ons. Kijk nu naar Reizen Waes over Los Angelos. Daar wonen veel mensen in hun auto omdat ze geen huis kunnen krijgen. Onmenselijk. Dat is Amerika 2022.” Nog enkele voorbeelden:



#reizenwaes laat maar weer eens zien hoe 'geweldig' de USA is. #LetsGoBrandon — Cath (@CathLouisa1976) July 31, 2022



Ongelofelijk mensen die noodgedwongen in een auto wonen terwijl ze beide fulltime werken maar geen huis kunnen betalen, ook dit is Amerika #reizenwaes — vester71 (@vester71) July 31, 2022



Interessante uitzending over Los Angeles van #reizenwaes. Wat een enorme tegenstellingen daar — Mario van (@vakantaseren) July 31, 2022



Het is weer zondag, dus ik ga weer op reis met Tom 🌎#reizenwaes @tomwaes #ttot — IrmaHuiskes 🌎 (@IrmaHuiskes) July 31, 2022



@tomwaes Wat een mooi programma is #reizenwaes Vandaag wat afleveringen bekeken die ik gemist had. — Bart Haenen (@IndyHaenen) July 31, 2022

Wil je Reizen Waes terugkijken? Dat kan hier.