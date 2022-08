Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hilariteit om video Kees van der Spek die dubbelganger René van der Gijp treft

Programmamaker Kees van der Spek werd op zijn vakantie in Spanje behoorlijk verrast. Hij liep namelijk tegen tv-collega René van der Gijp aan. Of tenminste dat dacht hij, het bleek om een dubbelganger te gaan.

Eigenlijk kun je René van der Gijp niet missen. Zijn kenmerkende uiterlijk en aanstekelijke lach maken hem een gevalletje ‘one of a kind’. Tenminste in Nederland dan, want Van der Spek liep tegen een look a like van de voetbalanalist aan.

Kees van der Spek treft look a like René van der Gijp

De programmamaker vertoeft momenteel op vakantie en moest toch even drie keer kijken toen hij op het terras tegen een gelijkenis van Van der Gijp aanliep. Het bleek namelijk niet het Nederlandse VI-gezicht te zijn, maar een Britse dubbelganger.

Van der Spek kon het niet laten de man te benaderen en stapte op hem af, bemand met videobeelden van een gierende Van der Gijp op zijn telefoon. De programmamaker liet de Britse look a like beelden zien van het programma Vandaag Inside, waarin Van der Gijp, zoals we hem kennen, zijn kenmerkende lach laat horen.

Zelfde aanstekelijke lach

De Britse man kijkt aandachtig naar de beelden. Hij draagt overigens dezelfde kenmerkende zwarte bril en beschikt over een identiek kapsel als het VI-gezicht. Maar het leukste is toch wel de reactie van de Britse vakantieganger, die Nick blijkt te heten. Nadat de video is afgelopen, giert de Brit het uit. En wat denk je? Een even aanstekelijke lach als meneer Van der Gijp.

Van der Spek kon het niet laten om het moment vast te leggen en deelde de beelden op social media. Wat zorgt voor de nodige hilariteit, blijkt uit de reacties.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

René van der Gijp weer op de buis met VI

Overigens duurt het niet lang meer voor dat men de echte Van der Gijp weer op televisie ziet. Op 15 augustus is Vandaag Inside namelijk weer terug op de buis, na de zomerstop.