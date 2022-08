Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bedreigde Caroline van der Plas boos op ‘kwaadaardige opjutter’

Alhoewel Caroline van der Plas na doodsbedreigingen aan haar adres de komende tijd niet in de media verschijnt, blijft ze wel actief op Twitter. En op dat medium haalt ze fel uit naar journalist en schrijver Chris Aalberts, die volgens de BBB-leider ‘de boel blijft opjutten’. Dat ligt erg gevoelig, omdat Van der Plas juist even een stapje terugdoet vanwege bedreigingen.

Gisteren vroeg Aalberts zich af hoeveel oud-FvD’ers inmiddels zijn overgestapt naar de BoerBurgerBeweging van Van der Plas. „Hoeveel oud-FvD’ers zouden er inmiddels in de club van Caroline van der Plas zitten?”, vroeg hij zich af. Maar van die tweet is de BBB-leider niet gediend.



Hoeveel oud-FvD’ers zouden er inmiddels in de club van @lientje1967 zitten? #kuch — Chris Aalberts (@ChrisAalberts) August 1, 2022

Van der Plas: ‘Dan ben je gewoon kwaadaardig’

„En maar de boel blijven opjutten. Dan ben je gewoon kwaadaardig”, reageert Van der Plas op die tweet. Wat ze er precies kwaadaardig aan vindt, wordt niet duidelijk. Maar ze wil in ieder geval niet geassocieerd worden met de FvD, omdat daarmee groepen tegen elkaar worden opgezet. En juist die ophitsing stuit Van der Plas tegen de borst, omdat ze zelf met de dood wordt bedreigd.



En maar de boel maar blijven opjutten. Dan ben je gewoon kwaadaardig. https://t.co/Ehc7wrooh4 — Caroline van der Plas (@lientje1967) August 2, 2022

Vorige week verklaarde ze meerdere dreigberichten per week te ontvangen. Ze heeft daarom tijdelijk al haar publieke optredens en werkbezoeken afgezegd. Volgens het RTL Boulevard kreeg de politica onder meer een bericht waarin staat dat haar ‘hetzelfde lot als Pim Fortuyn staat te wachten’. Overigens komen de bedreigingen in ieder geval niet van teleurgestelde boeren, alhoewel ze zich wel uitsprak tegen de gevaarlijke acties op snelwegen.

BBB schiet omhoog in de peilingen

Een laatste uitgebreid media-optreden deed Caroline van der Plas vorige week in talkshow Op1. Zij werd toen juist geprezen in plaats van gehaat. Volgens kijkers wilde talkshowhost Jort Kelder Van der Plas namelijk ‘in een rechtse hoek’ zetten. Maar zij bleef ijzig kalm en ging daar absoluut niet in mee.

Van der Plas is de laatste weken de meest besproken politicus van Nederland, vooral omdat haar partij omhoog schiet in de peilingen. Dat heeft alles te maken met de boerenprotesten. Waar zij nu nog met één zetel in de Tweede Kamer zit, blijkt uit de meest recente peilingen dat als er nu verkiezingen zouden zijn, BBB tussen de 14 tot 19 zetels haalt.