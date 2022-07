Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Caroline van der Plas na bedreigingen even uit beeld: ‘Ik voel me niet veilig’

Caroline van der Plas zal de komende tijd niet in de media optreden, omdat ze wordt bedreigd.

De voorvrouw van de BoerBurgerBeweging (BBB) weten na berichtgeving van RTL Boulevard. „Ik voel me niet veilig op dit moment.” Ze zegt meerdere berichten per week te ontvangen en heeft naar eigen zeggen al haar publieke optredens en werkbezoeken voor deze week en het weekend afgezegd. Volgens het RTL-programma kreeg de politica onder meer een bericht waarin staat dat haar ‘hetzelfde lot als Pim Fortuyn staat te wachten’.

Haatberichten aan adres Caroline van der Plas

„De anti-boerlobby of de anti-BBB-lobby draait op volle toeren. De haatberichten nemen in hevige mate toe en ook doodsbedreigingen komen nu binnen”, aldus Van der Plas. „Kennelijk wordt BBB te groot in de peilingen en vinden mensen dan dat ze haat over je heen mogen storten.”

Een laatste uitgebreid media-optreden deed Caroline van der Plas dinsdag nog, in talkshow Op1. Zij werd toen juist geprezen in plaats van gehaat.

📺 Ook bedreigingen bij Talpa Ook mediabedrijf Talpa kwam vanmorgen om bedreigingen in het nieuws. Die zijn voor Talpa-werknemers, onder wie presentatoren, „aan de orde van de dag”. Dat zei Paul Römer, directeur televisie bij Talpa, in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers. „Je weet ook, 99,9 procent van al die dingen die worden gezegd gebeuren allemaal nooit. Maar het intimideert wel en het verpest echt je levensgeluk.”

Caroline van der Plas staat achter de protestacties van de boeren en laat dat altijd luid en duidelijk horen. Er is voor haar wel een grens. Die is wat het Tweede Kamerlid betreft gisteren overschreden. Zij riep de boeren gisteren op te stoppen met boerenprotesten die andere mensen gevaar opleveren. Van der Plas doelde op het blokkeren van snelwegen, het gooien van puin, mest, asbest en andere troep op snelwegen en het in brand steken van hooibalen.

Bedreigers nog niet in kaart gebracht

Volgens RTL Boulevard gaat Caroline van der Plas al enige tijd niet meer in haar eentje naar activiteiten in het land. Uit welke hoek de bedreigingen aan haar adres komen, wordt nog onderzocht. Ze kunnen van meerdere kanten komen. Van boeren die vinden dat zij de boerenprotesten van gisteren juist moet goedkeuren. Maar ook van mensen die vinden dat zij de demonstranten te veel steun geeft.

