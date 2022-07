Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Caroline van der Plas: ‘Ik heb nul bedreigingen gehad van boeren’

Leider van de BoerBurgerBeweging, Caroline van der Plas, kondigde onlangs aan dat ze even niet meer op tv zou verschijnen vanwege bedreigingen. Van wie die bedreigingen precies komen, vertelde ze niet. Nu laat ze weten wie het in ieder geval níet zijn: de boeren.

„Her en der lees ik dat bedreigingen misschien wel afkomstig zijn van boeren die boos zijn omdat ik afstand neem van acties die mens en omgeving in gevaar kunnen brengen. Over precieze aard en hoek van bedreigingen, ga ik niks zeggen. Maar wel: NUL boeren hebben mij persoonlijk bedreigd”, schrijft ze in een bericht op Twitter.



Caroline van der Plas niet bedreigd door boeren

De politica liet gisteren weten al haar publieke optredens te schrappen, omdat zij doodsbedreigingen had gekregen. „Ik voel me niet veilig op dit moment”, zei ze toen. Ze staat in contact met de beveiliging van de Tweede Kamer, die er volgens haar „bovenop zitten”.

„De anti-boerlobby of de anti-BBB-lobby draait op volle toeren. De haatberichten nemen in hevige mate toe en ook doodsbedreigingen komen nu binnen”, vertelde Van der Plas. „Kennelijk wordt BBB te groot in de peilingen en vinden mensen dan dat ze haat over je heen mogen storten.”

Van der Plas kreeg uit meerdere hoeken steunbetuigingen, onder meer van D66-fractievoorzitter Jan Paternotte en PVV-leider Geert Wilders. Wilders schreef: „Hou je taai, je bent een kanjer.”

Ook veroordeelden meerdere politici de bedreigingen aan het adres van Van der Plas, bijvoorbeeld Pieter Grinwis van de ChristenUnie. „Stop daarmee en geef de vrije en veilige democratie ruim baan.” VVD-Kamerlid Thom van Campen wenst haar sterkte, en deelt daarbij meteen een bedreiging die hij zelf via Twitter ontving. „Ik herken het helaas.” Ook Wybren van Haga van de Groep Van Haga betuigt zijn steun en zegt vanwege zijn opvattingen bedreigd te worden. „Daders keihard aanpakken en zeker niet direct weer vrijlaten!”