Veel lof voor Caroline van der Plas bij Op1 nadat Jort Kelder haar ‘in rechtse hoek wil zetten’

Twee grote problemen in ons land zijn – en de meningen kunnen hierover verschillen – de stikstofkwestie en het immigratieprobleem. Boze boeren die snelwegen blokkeren en mensen die oorlog of een andere onveilige situatie ontvluchten die buiten moeten slapen: beide kan het niet door de beugel. Op1 haalde gisteren daarom Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging) aan tafel. Kijkers zijn vol lof over hoe zij zich volgens hen ‘kranig verweerde tegen de framing van Jort Kelder’.

Volgens kijkers wilde Kelder Van der Plas namelijk ‘in een rechtse hoek’ zetten. Maar zij bleef ijzig kalm en ging daar absoluut niet in mee.



Ze blijft kalm, beantwoord duidelijk de vragen en maakt een transparante, eerlijke indruk… …even los van óf je het inhoudelijk met Caroline van der Plas eens bent, doet ze dit hartstikke goed! 👏🏻 #Op1npo #op1 pic.twitter.com/LolKoeEOXo — Daan (@Daan_Danado) July 25, 2022

Jort Kelder tegen Caroline van der Plas: ‘Steun van pittig rechts voor boeren’

Aanleiding voor Van der Plas’ aanwezigheid was ook Trump die zich in de stikstofdiscussie mengde. Althans, hij sprak zich onlangs uit over de ‘Dutch farmers’, en zei dat hij hen steunt. Daarnaast kwam ook Marine Le Pen naar voren met een boodschap: op een briefje schreef zij, in het Nederlands: ‘Ik steun de Nederlandse boeren’.

Presentatrice Welmoed Sijtsma is benieuwd of Van der Plas blij is met die „steun uit verschillende hoeken”. „Ja, blij mee, blij mee…”, begint de politica. „Die mensen voelen zich geroepen om Nederlandse boeren te steunen. Ik sta niet op met een euforisch gevoel voor elke politiek leider die boeren steunt, ik zou opstaan met een euforisch gevoel als onze eígen politieke leiders de boeren eens een keer zouden steunen.”

Nadat Van der Plas aan de ook aanwezige Roxane Kneteman aangeeft dat de steun voor boeren wereldwijd groeit, springt Kelder in: „Is er nu een soort wereldbeweging gaande dat pittig rechts, kun je toch wel zeggen, zich achter de boeren opstelt?” Van der Plas: „Pittig rechts? Ik snap het niet helemaal.” Kelder: „Nou, Trump, Le Pen, dat is wel behoorlijk rechts van het midden, toch?”

Daar gaat Van der Plas echter niet in mee. „Ik weet niet of hij hier een rechtse stempel op drukt, maar ik zie een gewezen minister-president waarvan we nog maar moeten zien of ‘ie nog een keer president wordt, die steun uitspreekt voor de boeren. Ik weet niet wat dat met rechts te maken heeft. Je spreekt steun uit voor de boeren en er zijn misschien ook wel linkse politieke leiders die dat doen.” Kelder: „Die konden we vandaag even niet vinden, niet met deze reputatie.”

Boerendiscussie bij Op1

Sterker nog, Robbert Dijkgraaf (D66, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) twitterde gisteren: „Met zulke vrienden… Ik hoop dat Nederland nuchter genoeg is om zich niet te slapen meeslepen in het Trumpiaanse universum van alternatieve feiten.” Volgens Kelder is de vraag dan ook: „Iedere steun is welkom, maar je wil ook niet alle vrienden hebben, toch?” Waarop Van der Plas reageert dat ze zich foto’s herinnert „van een breed lachende Mark Rutte, ginnegappend met Trump”. Kelder: „Maar dat is ook zijn functie, om als premier daar op bezoek te gaan.” „Maar moet Rutte dan afstand nemen van het feit dat hij daar heeft gezeten?”, vraagt de politica zich af.

Je snapt: het gaat nog een tijdje zo verder tussen Kelder en Van der Plas, die elkaar niet echt lijken te liggen. Later legt Op1-presentatrice Sijtsma Van der Plas nog een mening voor, namelijk die van Eva Vlaardingerbroek. De oud-FVD’er kreeg een podium bij Fox News, waar ze zei dat boeren van hun land worden gejaagd om immigranten te huisvesten. Sijtsma wil van Van der Plas weten hoe zij daarover denkt. „Ik laat die woorden aan Eva Vlaardingerbroek”, begint ze. „We hadden het er net al over: het is raar dat je afstand moet nemen van iets waar je niet bij betrokken bent. Dit zijn haar woorden en haar gedachten daarover en iedereen heeft recht op een mening, voor zover ik weet.”

Wel gaat ze nog even in op de theorie van Vlaardingerbroek. Het klopt volgens Van der Plas dat er een gevecht gaande is om ruimte in ons land. Er zijn woningen nodig en daarvoor is plek nodig. Maar om te zeggen dat de overheid boeren opzettelijk wegjaagt om vluchtelingen te huisvesten? Dat is volgens Van der Plas „te kort door de bocht”. De politica gaf aan te denken ‘nu wel heel veel mensen over zich heen te krijgen’, maar op social media is de feedback louter positief. Een kort overzicht:



Je kon er op wachten. Jort Kelder probeert Caroline van der Plas in de hoek van Trump en Le Pen te duwen. Lukt hem niet, dus wordt Eva Vlaardingerbroek erbij gehaald. Ook dat mislukt. Caroline geeft geen krimp. Heerlijk. #Op1npo — Toon Sesink (@Toon_Sesink) July 25, 2022



Diep diep respect voor Caroline! Zo kalm, inhoudelijk ijzersterk. En liet zich niet grijpen. Men probeerde haar in de foute hoek te zetten, maar zij stond er heel nuchter boven. @lientje1967 mijn complimenten hoor. Altijd netjes en fatsoenlijk. #op1npo — Marina Huisman מרינה I ❤️ ✡️ ✝️🚜🚜 (@MCJHuisman) July 25, 2022



Jort Kelder probeert Caroline van der Plas in de rechtse hoek te duwen maar het loopt zo af zoals bij de pestkoppen Hugo en Mark met hun triple B: Caroline blijft ijzig kalm en ook Jort druipt af! 💪 #Op1npo — Eelco Van Hoecke (@EelcoHoecke) July 25, 2022

Wil je Op1 van gisteravond terugkijken? Dat kan hier.