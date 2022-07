Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

BBB-leider Van der Plas wil dat boeren gevaarlijke acties stoppen

BBB-leider Caroline van der Plas roept boeren op te stoppen met acties die gevaar opleveren voor mens en omgeving, zoals het blokkeren van snelwegen of het in brand steken van hooibalen. Dat schrijft ze op haar Twitterkanaal. Wel schrijft ze erbij de emoties van de boeren goed te snappen en „achter hun strijd” te staan, maar dan moeten de acties wel „binnen de wet zijn”.

Vanochtend was opnieuw sprake van verschillende boerenprotesten, onder andere op snelwegen. Actievoerders dumpten onder meer hooibalen, afval en asbesthoudend materiaal op en langs snelwegen en staken het in brand. „Als je mensen zo ontzettend boos maakt, dan krijg je dit”, zei secretaris Sieta van Keimpema van FDF, die duidelijk meer begrip heeft voor de acties.



Ik sta achter alle protesten die binnen de wet zijn. Ik snap emoties van boeren heel goed en ik sta achter hun strijd. Wel wil ik #boeren die branden en blokkades veroorzaken en acties voeren die gevaar opleveren voor mens/omgeving, oproepen hiermee te stoppen 🙏#boerenprotesten — Caroline van der Plas (@lientje1967) July 27, 2022

Op de A1 bij Voorst en op de A50 rond Apeldoorn moest verkeer in beide richtingen over de vluchtstrook vanwege blokkades op de weg. Er is nog niemand gearresteerd. De politie zei eerder op de dag dat het „lastig” is om te achterhalen wie de brandstichters zijn.

Rijkswaterstaat is sinds de ochtend bezig de rotzooi op de weg op te ruimen. Een aantal wegen is onderhand weer open, maar een woordvoerder weet nog niet of het gaat lukken alles opgeruimd te hebben voor de avondspits.

Niet alleen Van der Plas roept op tot stoppen met onveilige acties

Evenals Van der Plas doen ook Rijkswaterstaat, de politie en veiligheidsregio’s een oproep aan boerenactievoerders om te stoppen met onveilige acties. De politie onderzoekt wie vanochtend strobalen, afval en asbesthoudend materiaal heeft aangestoken op snelwegen.

De politie volgt ook onlineberichten die gericht zijn tegen bedrijven die vandaag meehelpen om de rommel van de blokkades op te ruimen. Er kan sprake zijn van opruiing en dat is strafbaar, aldus politie en Openbaar Ministerie.

Boeren dumpten asbesthoudende materialen

„Met het bewust in brand steken van strobalen, het dumpen van afval waaronder ook asbesthoudende materialen en het uitrijden van mest, zijn onveilige situaties gecreëerd door een aantal boeren”, aldus de instanties in een gezamenlijk statement.

„Acties zoals vannacht kunnen leiden tot levensgevaarlijke situaties voor weggebruikers. Het kan ongelukken en brand veroorzaken.” Vooral brand is een groot risico nu het al wekenlang erg droog is en kan vergaande gevolgen hebben, aldus de hulpverleners.

De instanties zeggen er begrip voor te hebben dat demonstrerende boeren „uiting willen geven aan de zorgen die zij hebben”. Maar door de acties zoals die van vanmorgen veroorzaken ze schade en onveilige verkeerssituaties. Ook worden hulpdiensten door de blokkades belemmerd in het uitvoeren van hun taak, vinden veiligheidsregio’s, politie en Rijkswaterstaat.