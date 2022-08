Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Bling bling’-vakantiefoto van Guus Meeuwis en zijn Manon maakt veel los: ‘Lekker fout’

Guus Meeuwis en zijn vrouw Manon Meijers hebben de lachers op de hand gekregen met hun vakantiefoto op Instagram. Daarop is het pas getrouwde stel te zien met grote kettingen om hun nek met elkaars naam erop. „Heerlijk kitsch”, reageert men op het vakantiekiekje.

Ook de nodige BN’ers reageren onder de foto, die zelfs de goedkeuring draagt van van misschien wel dé bekendste kettingbezitter van Nederland Ronnie Flex. „Haha, nice chains”, zegt hij. „Dit is de leukste foto ooit”, zegt Emma Heesters.

Guus Meeuwis en Manon Meijers dragen kitscherige kettingen

Het maakt wat los, de kettingfoto van Guus Meeuwis en Manon Meijers. Want wie verwacht dat één van Nederlands bekendste stylisten samen met haar partner zo’n kitscherige ketting draagt? „Ik dacht dat rechts André Hazes jr. was en was even in totale verwarring. En paniek”, zegt Chantal Janzen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat blijkt: de kettingen hebben Guus Meeuwis en Manon Meijers niet zelf gekocht. Het is een ‘briljant trouwcadeau van vrienden’, zo zegt de styliste die vorige maand met zanger Guus Meeuwis trouwde. Haar volgers kunnen de foto in ieder geval wel waarderen. Reacties als ‘lekker subtiel’, ‘chic’ en ‘hilarisch’ vallen veelvuldig.

„Je draagt deze toch alleen voor de foto?”, wil iemand toch nog even voor de zekerheid vragen. „We twijfelen nog”, aldus Manon Meijers, overduidelijk met een humoristische ondertoon. ‘s Avonds voor het slapen gaan de kettingen in ieder geval wel af. „Anders kunnen we door het gewicht niet meer opstaan.”

Eerder veel te doen om trouwjurk Manon Meijers

Vorige maand gaf Guus Meeuwis in Portugal het jawoord aan zijn grote liefde Manon Meijers (44). Robert ten Brink, oftewel Dr. Love, voltrok het huwelijk. Het huwelijk kende een lange aanloop, want het stel verloofde zich al in 2019. De coronapandemie gooide echter meerdere keren roet in het eten. Meeuwis gaf in 2020 aan alleen te willen trouwen als ze het feest kunnen vieren zoals zij dat voor ogen hebben.

Er was tijdens dat huwelijk een en ander te doen om de jurk die Meijers droeg. Het ging om een crèmekleurige jurk met doorzichtig onderstuk van Claes Iversen, waar niet iedereen groot fan van was. Op Twitter werd het onder andere een „witte Hema-onderbroek-jurk” en een „badpak met vitrage” genoemd. Vermoedelijk is het stel nu op huwelijksreis.