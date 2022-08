Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Econoom Barbara Baarsma zwaar onder vuur om persoonlijk CO2-budget: ‘Heel denigrerend’

Twitter is in rep en roer vanwege een pleidooi van Rabobank-econoom Barbara Baarsma. Zij pleitte gister in een radio-uitzending van BNR voor een persoonlijk CO2-budget. Veel twitteraars zien daar niks in, omdat het volgens hen juist ongelijkheid in de hand werkt. Sommigen vinden het idee zelfs zó ver gaan, dat ze spreken van bewijs dat complottheorieën werkelijkheid worden.

Het idee van een persoonlijk CO2-budget is niet nieuw. Om minder uit te stoten, zou iedereen eenzelfde hoeveelheid maximale uitstoot moeten krijgen, vinden voorstanders van het idee. Wie meer wil uitstoten dan dat maximum, kan CO2-budget kopen van anderen, die hun eigen CO2-potje juist niet opmaken doordat ze duurzaam leven.

Zo moet CO2-budget eruit komen zien

Barbara Baarsma legde gisteren in haar eigen woorden hoe zij dat plan van CO2-uitstootrechten voor zich ziet. Duidelijk is in ieder geval dat ze voorstander van zulke plannen is, omdat we met z’n allen te veel CO2 uitstoten. En daar moet iets aan gebeuren.

„Wat als we nou alle resterende rechten die wij nog hebben als het gaat om uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen verdelen over iedereen?”, opperde ze. „Dat elk huishouden of elke burger een hoeveelheid uitstootrechten krijgt. Zodat we per jaar bijvoorbeeld niet meer uitstoten dan onze grens.”

Maar stel dat je toch meer wil uitstoten, omdat je bijvoorbeeld vaak vliegt? Daar heeft Baarsma de volgende oplossing voor. „Iemand die niet wil vliegen, omdat die daar bijvoorbeeld geen geld voor heeft, die verkoopt aan mij uitstootrechten. En krijgt daardoor een beetje meer geld. Zo kunnen mensen met een smalle portemonnee ook iets verdienen aan vergroening.”

Plan van Barbara Baarsma ‘ziek’ en ‘klassenmaatschappij-ideetje’

Het idee van Baarsma wordt gretig opgepakt op Twitter en dan vooral in negatieve zin. Veel mensen zien in het plan een opmaat voor een ‘ontzettend guitig klassenmaatschappij-ideetje’, zoals Tim Hofman het noemt.

Andere twitteraars noemen het idee ‘ziek’. „De rijken kunnen gewoon lekker door blijven vliegen als de armen straks hun CO2-rechten verpatsen. Over ongelijkheid (of een betere wereld) heeft Baarsma het voor het gemak maar even niet.”

„Laat die paupers aan mij hun CO2-rechten verkopen zodat ik kan vliegen en groot kan wonen”, vat journalist Wierd Duk laatdunkend in zijn eigen woorden het plan van Baarsma samen.



Volgens sommigen wordt hiermee ‘complottheorie bevestigd’

Anderen zien in het plan een complottheorie bevestigd. Zo waarschuwt Thierry Baudet al jaren voor een sociaal kredietsysteem en daar lijkt dit volgens hem toch heel erg op. „Precies zoals ik voorspeld heb”, reageert hij. Of er ooit daadwerkelijk een CO2-budget komt, is overigens nog allerminst zeker.



Dit is zo denigrerend en vernederend.

Maar dit is onze nieuwe WEF wereld , waar rijke mensen kunnen doen wat ze willen.

Maar er zijn ook voorstanders van het CO2-budget

Toch is het niet alleen kritiek wat de klok slaat. Zo zijn er ook voorstanders van het persoonlijk CO2-budget voor huishoudens. Daar is Sander Schimmelpenninck er een van. Hij haalt juist uit naar de twitteraars die volgens hem niet de goede bedoelingen van het plan inzien.

Volgens Schimmelpenninck zorgt het plan namelijk juist voor meer economische gelijkheid. „Maarja, dat snappen jullie natuurlijk weer niet.”



