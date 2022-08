Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

VN-chef waarschuwt: ‘Eén misstap verwijderd van nucleaire oorlog’

António Guterres, het hoofd van de Verenigde Naties (VN), heeft een verontrustende boodschap gedeeld in de algemene vergadering van de VN. Volgens hem wordt het scenario van het uitbreken van een nucleaire oorlog steeds reëler, waarschuwt hij. Volgens de VN-chef zijn we zelfs maar ‘één vergissing of één misstap’ verwijderd van een nucleaire vernietiging.

Het hoofd van de internationale organisatie ziet dat het gevaar op een nucleaire oorlog groeien door allerlei conflicten in de wereld. Volgens Guterres is het risico zelfs niet meer zo groot geweest sinds de Koude Oorlog. „De wereld bevindt zich in een periode van nucleair gevaar. Die is ongekend sinds het dieptepunt in de Koude Oorlog”, zei hij op een VN-conferentie in New York.

VN-chef hamert op wereld zonder kernwapens

Guterres wijst onder meer op de oorlog in Oekraïne, waardoor de spanningen tussen Rusland en het westen op scherp staan. Maar ook conflicten elders in de wereld hebben het nucleaire gevaar doen groeien. Zo borrelt het meer tussen Zuid- en Noord-Korea en lopen de spanningen in het Midden-Oosten op.

💣 Eerste en laatste atoombommen Little Boy (Hiroshima) en Fat Man (Nagasaki) waren de eerste en laatste atoombommen die ooit in een oorlog zijn gebruikt. Het afschrikeffect van de nieuwe wapens was enorm. In Hiroshima eiste de ontploffing 140.000 levens. Drie dagen later bracht Fat Man in Nagasaki 70.000 mensen om leven.

De kans op escalatie is groot, aldus de VN-chef. Hij wil daarom toe naar een wereld zonder kernwapens. „We lopen het gevaar de lessen te vergeten die we leerden na de verschrikkelijke bombardementen op Hiroshima en Nagasaki”, zegt hij. De gevolgen van een nucleaire oorlog zouden desastreus zijn voor de mensheid. Metro schreef eerder al wat er zou gebeuren als er een atoombom op Nederland zou vallen.



Today, humanity is just one misunderstanding, one miscalculation away from nuclear annihilation. The Conference of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons is an opportunity to agree on the measures that will help avoid certain disaster. pic.twitter.com/Ht4mm7RFMj — António Guterres (@antonioguterres) August 1, 2022

Kernmachten gaan hun wapenarsenaal niet terugdringen

Heel realistisch is de reductie van het aantal kernwapens – waarvan er naar schatting nu zo’n 13.000 over de wereld zijn – niet. Zo lijken Rusland, China, Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk niet bereid om erg aan hun arsenaal te sleutelen, gezien de opgelopen spanningen. Volgens het VN-verdrag tegen de verspreiding van kernwapens mogen alleen deze landen kernwapens bezitten.

Maar niet ieder land heeft zich bij dat verdrag aangesloten. Zo hebben ook India, Pakistan, Israël en Noord-Korea kernwapens in bezit en zij erkennen het verdrag niet. Ook zij lijken niet open te staan om hun kernwapens te vernietigen.