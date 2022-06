Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Na boerenprotest in Stroe: ‘Dit was de aftrap van een lange reeks’

„Dit was de aftrap van een lange reeks betogingen.” Dat zei Mark van den Oever van Farmers Defence Force (FDF) na het boerenprotest in Stroe. Duizenden boeren kwamen op het protest af. En als het aan hen ligt zijn we, maar vooral de politiek natuurlijk, nog lang niet van ze af.

De voorman van FDF sprak zijn woorden bij het afronden van het sprekersprogramma tijdens het boerenprotest in het Gelderse dorp tegen de stikstofplannen van het kabinet. Boeren zijn boos over de plannen omdat de stikstofuitstoot drastisch omlaag moet om de natuur te beschermen en omdat dat ten koste zou gaan van de boeren. „We zijn nog lang niet klaar”, aldus Van den Oever. FDF heeft voor meer protesten een ‘strijdkas tegen het boeren-opruim’ plan opgezet. Daarvan moeten toekomstige acties worden bekostigd. Het doel is 50.000 euro. Gisteren stond de teller op 10.000 en opvallend genoeg werd er vandaag, op de dag van het boerenprotest zelf, maar 2.000 euro bij gedoneerd.

Boerenprotest met 20.000 trekkers

Na het afronden van het sprekersprogramma verliet een aantal betogers het terrein. Anderen bleven wachten op de band die nog gaat spelen. Volgens de organisatie waren er 60.000 mensen met 20.000 trekkers naar de betoging gekomen. De gemeente Barneveld, waarvan Stroe deel uitmaakt, kon dat vanmiddag nog niet bevestigen.

Het officiële programma van het protest tegen de stikstof- en natuurplannen van het kabinet was omstreeks 13.15 uur begonnen. Eigenlijk zou het programma om 12.00 uur van start gaan, maar op dat moment waren nog veel mensen onderweg naar het terrein waar actie wordt gevoerd. Tijdens het boerenprotest riep Van den Oever de tienduizenden mensen op het terrein op om in de zomerse temperaturen goed voor elkaar te zorgen. Hulpverleners bij de EHBO-post op het terrein zeiden dat er „enkele onwelwordingen” waren, waarschijnlijk door de hitte, maar dat er niets ernstig is gebeurd. Niemand is naar het ziekenhuis vervoerd.



Dutch farmers say no to the globalist agenda… RESIST #boerenprotest pic.twitter.com/JRWTuwwHiH — Pelham (@Resist_05) June 22, 2022

Puinhoop in het verkeer, A1 afgesloten

Het boerenprotest leverde door alle trekkers een flinke chaos in het verkeer op, vooral in het midden van het land. Trekkers reden ook op snelwegen, terwijl dat was verboden. De politie handhaafde door de veelheid amper, maar stelt ‘ook achteraf te kunnen handhaven’. Boeren op weg naar het boerenprotest riepen elkaar toen op de kentekens van hun voertuigen te halen. Een groep boeren heeft vandaag ook tegen de rijrichting ingereden op de oprit van het Friese gedeelte van de A7. De politie probeerde te handhaven door een toegangsweg in de buurt van Drachten te blokkeren, maar dit werd omzeild door de trekkers. Een woordvoerder sprak van een „zeer onveilige situatie” en meldde dat de zware voertuigen niet meer tegen te houden waren.

Na afloop is ook weer een puinhoop ontstaan. De A1 tussen Apeldoorn en Amersfoort blijft zeker tot de avond in beide richtingen dicht. De weg werd eerder afgesloten wegens de drukte rondom het boerenprotest. Rijkswaterstaat verwacht vooral in het midden en het oosten van het land een zeer zware avondspits omdat de boeren na de demonstratie naar huis gaan. De dienst adviseert automobilisten om zich goed voor te bereiden voor ze de weg op gaan en de actuele verkeersinformatie goed in de gaten te houden.



Weggebruikers in de richting van Apeldoorn kunnen omrijden via de A28 en de A50 langs Hoevelaken en Zwolle, of via de A30, A12 en A50 langs Barneveld. Het verkeer richting Amersfoort en Amsterdam kan omrijden vanaf Beekbergen, over de A50 en A28.

Boeren hebben de snelweg A6 bij Emmeloord in de Noordoostpolder in beide richtingen geblokkeerd met tractoren. Dat laat Rijkswaterstaat weten. Een woordvoerder sluit niet uit dat er op meer plekken zulke acties zullen komen.

Pieter Omtzigt spreekt tot boerenprotest

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt heeft de aanwezigen bij het boerenprotest in Stroe opgeroepen het gesprek gaande te houden. „Ook met mensen met wie je het totaal niet eens bent.” Bij de demonstratie waren ook vertegenwoordigers van onder anderen SGP, PVV, Forum voor Democratie, JA21 en BBB aanwezig. Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging) kreeg een groot applaus. „Lid van de twijfelbrigade word ik genoemd. Ik wou dat heel de Kamer daarvan was, dan was dit plan allang van tafel.”



Iedereen moet ontbijten en dus ook de boer en zijn familie. Energie pompen voor #boerenprotest in #Stroe vandaag pic.twitter.com/FfRYiahrji — Caroline van der Plas (@lientje1967) June 22, 2022

Joost Eerdmans (JA21) hield de aanwezigen voor: „Stem deze coalitie weg bij de verkiezingen voor Provinciale Staten, dan help je het kabinet-Rutte in grote problemen.”

Reactie van Mark Rutte

Eerder vandaag zei premier Mark Rutte dat hij het „niet goed” vond dat een aantal Kamerleden niet bij het boerenprotest kon zijn. Hij stelde: „We moeten er met elkaar voor zorgen dat iedereen in staat is die daar het woord wil voeren, dat te doen.” Onder anderen Tjeerd de Groot (D66), Thom van Campen (VVD) en Derk Boswijk (CDA) kregen van de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) het advies niet naar de betoging te gaan omdat hun veiligheid niet gegarandeerd kon worden. Vooral De Groot krijgt er op Twitter van langs, omdat hij het probleem van de boeren en het daarbij behorende boerenprotest ‘te veel over zichzelf laat gaat’.