Trekkers boerenprotest toch massaal op de snelweg: ‘Haal je kenteken eraf!’

De politie handhaaft daar waar het kan als tractoren voor het boerenprotest de snelwegen opgaan. Gezien de massaliteit waarmee dit vanmorgen gebeurt, zal die handhaving echter zeer beperkt zijn. Handhaven kan ook achteraf, zo is bekendgemaakt. Boeren roepen ondertussen op de kentekens van de tractoren te halen.

Dat zei nationaal commandant bij de politie Willem Woelders in het NOS Journaal.

Trekkers boerenprotest mogen de snelweg niet op

Volgens Woelders blijft het uitgangspunt dat mensen niet op snelwegen mogen rijden met trekkers. „Daar zijn we natuurlijk ook op voorbereid in het hele land. Alleen wat we zien is dat er heel massaal met tractoren toch richting snelwegen wordt gegaan.”

Daar waar de politie kan, zijn mensen hier ook op aangesproken, aldus Woelders. „Sommigen hebben zich er inderdaad aan gehouden, maar de aantallen zijn dusdanig groot dat ze toch de snelwegen opgegaan zijn. Dan is bij ons de afweging: ‘Wat kun je er op dat moment aan doen?'”, vertelt de nationaal commandant.



Politie houdt boeren tegen. Hier bij Amersfoort-Vathorst mogen ze niet de A1 op. @BNR #boerenprotest pic.twitter.com/kczotmsSNd — Harmen van der Veen 🎙 (@Harmen_vd_Veen) June 22, 2022

Van belang is dan vooral de verkeersveiligheid en de veiligheid van de mensen die moeten handhaven, zegt Woelders. „Daar waar we kunnen zullen we handhaven, maar dat is gezien de massaliteit zeer beperkt.”

Boeren vanuit heel Nederland de weg op

Vanuit heel Nederland gingen boeren al vroeg de weg op, met name in Zeeland, Limburg en Noord-Nederland. Volgens Woelders, die nog geen concrete aantallen kon noemen, gaat het om duizenden tractoren. Hij spreekt van een grote opkomst. Het programma van het boerenprotest lees je hier.

Woelders gaf verder aan dat de politie zich er samen met Rijkswaterstaat op concentreert dat het veilig blijft. In de loop van de ochtend wordt gekeken wat het boerenprotest gaat betekenen voor de avondspits. „Want ze moeten ook weer terug en ook daar is veiligheid dan een groot issue.” Verder herhaalde hij het advies dat eerder al door Rijkswaterstaat werd gegeven: „Daar waar je in Midden-Nederland de weg niet op hoeft, blijf dat vooral ook niet doen. Mensen moeten straks massaal weer terug en dan heb je enorme opstoppingen.”



Waarom demonstreren de boeren in Stroe (ik moest het googlen) en niet in den Haag? Wat is dat voor een half gebakken flut protest? #boerenprotest #boerenzakdoekvlag — mr White (@deltaOne71) June 22, 2022

‘Haal je kenteken van je trekker af’

De politie kan achteraf handhaven als trekkers bijvoorbeeld verkeersregels overtreden door op de snelwegen te rijden, zo meldde een woordvoerder van de korpsleiding vanmorgen. De politie kan nog niet melden hoeveel boetes er tot nu toe zijn uitgedeeld.

In onderlinge communicatie roepen boeren elkaar nu op om de kentekens van de tractoren te verwijderen. Dit is vermoedelijk ingegeven door de wens om een boete voor het rijden op de snelweg achteraf te voorkomen. „Nogmaals, kentekens van de trekkers afhalen. Ik herhaal kentekens van de tractoren afhalen”, meldt een boer. „Ja dat hebben ze hier op de A28 goed gedaan”, zo antwoordt een andere actievoerder. „Hier draagt niemand een kenteken.”



Ze moeten geregistreerd zijn, maar kenteken is pas verplicht vanaf 1 juli. Even je beter laten informeren Aan Dirk https://t.co/3doUGqska7 pic.twitter.com/dQ81Mfz1rA — Caroline van der Plas (@lientje1967) June 22, 2022

Het is overigens nog niet verplicht voor trekkers om kentekens te voeren. De regel om dit wel te doen ging weliswaar met ingang van 1 januari in, maar tot 1 juli geldt een coulanceperiode om dat daadwerkelijk in te voeren. Op Twitter refereert BBB-voorvrouw Caroline van der Plas hier ook aan door te stellen dat landbouwvoertuigen weliswaar geregistreerd moeten zijn, „maar kenteken is pas verplicht vanaf 1 juli”.

