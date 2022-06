Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Plannen voor verlaging stikstof bekend: ‘Niet alle boeren kunnen door’

In maar liefst 131 gebieden moet de uitstoot van stikstof met 70 procent omlaag. Dat ingrijpende besluit nam de ministerraad vandaag. Het gaat om gebieden die vlak bij kwetsbare natuur liggen.

De stikstofplannen leiden er in sommige gebieden zelfs toe dat niet alle boeren kunnen doorgaan met hun bedrijf. Ook moeten veel boeren op zoek naar andere manieren om hun uitstoot te verminderen. Het plan moet ertoe leiden dat er in Nederland over acht jaar 50 procent minder stikstof uitgestoten wordt.

Uitstoot stikstof per gebied

In het Nationaal Programma Landelijk Gebied staat per gebied hoeveel de uitstoot van stikstof in 2030 moet zijn verlaagd. Zo moet in Limburg de uitstoot meer dan gehalveerd worden en in beschermde natuurgebieden moet de uitstoot van stikstof zelfs met 95 procent omlaag. In de ring om deze gebieden gaat het om een verlaging van 70 procent.

De provincies gaan de komende tijd met het plan aan de slag. Voor 1 juli volgend jaar moeten zij duidelijk maken hoe de doelen precies bereikt gaan worden. Hierbij mogen provincies zowel maatregelen nemen voor de industrie, het verkeer en de bouw als voor veehouders. Die laatste groep is volgens het RIVM verantwoordelijk voor zo’n 41 procent van de uitstoot.

Voorlopig geen nieuwe, concrete maatregelen

Voorlopig komt het kabinet niet met nieuwe, concrete maatregelen om boeren een handje te helpen. Ministers Christianne van der Wal, van Stikstof en Natuur, en Henk Staghouwer van Landbouw noemen verschillende opties. Boeren kunnen hun bedrijf verder verduurzamen of verplaatsen. „Maar het eerlijke verhaal is ook dat niet alle boeren door kunnen met hun onderneming.” Wel overweegt minister Staghouwer de bestaande subsidieregelingen uit te breiden. Ook komt er mogelijk hulp voor boeren die volledig nieuwe producten of diensten willen aanbieden. Omdat in sommige gebieden wegens de stikstofcrisis nauwelijks ruimte is voor boeren, wordt daarnaast hulp aangeboden voor boeren die willen stoppen of verhuizen.

Eerder vandaag werd al duidelijk dat boeren opnieuw van plan zijn om in actie te komen tegen de stikstofplannen. Boerencollectief Argactie roept op om op woensdag 22 juni weer een trekkertocht naar Den Haag te organiseren.