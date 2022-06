Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Aardbeving in Afghanistan: enorm aantal doden, vrees voor veel erger

Zeker 950 mensen zijn om het leven gekomen door een aardbeving met een kracht van 6.1 in Afghanistan. Gevreesd wordt dat de cijfers nog veel hoger worden. De eerste beelden die zijn vrijgekomen laten een vreselijke ravage zien.

De beving was afgelopen nacht. Het dodental loopt snel op. Bij de vorige update sprak de regering nog van 250 mensen die waren omgekomen. Er zijn zeker 610 gewonden gevallen. Later vandaag werd bekend dat het aantal doden tot boven de 1000 is gestegen en dat er minstens 1500 gewonden zijn.

Veel mensen wonen bij epicentrum aardbeving

De regering verwacht dat het dodental nog verder zal oplopen.



In de omgeving rond het epicentrum wonen veel mensen in afgelegen bergdorpen. Het is moeilijk om informatie uit dat gebied te krijgen over de schade en het aantal slachtoffers. De regering zet helikopters in om gewonden te redden en medische hulp te bieden.

Volgens Mohammad Nassim Haqqani, het hoofd van de rampenbestrijdingsdienst van de Taliban-regering, vielen de meeste slachtoffers in de oostelijke provincie Paktika. Er zijn ook doden gemeld in de nabijgelegen provincies Nangarhar en Khost. De aardbeving was op ongeveer 44 km van de stad Khost in de gelijknamige provincie. Die ligt bij de Pakistaanse grens. De beving was op een diepte van 51 km, aldus de Amerikaanse geologische dienst USGS. Foto’s op Afghaanse media tonen beelden van ingestorte huizen. Doden liggen op de grond, bedekt met dekentjes.

Afghanistan vraagt om hulp

De Verenigde Naties melden dat Afghanistan al een verzoek heeft gedaan voor hulp bij de reddingswerkzaamheden. Verschillende humanitaire teams zouden onderweg zijn. Sinds de machtsovername van de Taliban lijdt Afghanistan onder veel economische sancties, maar humanitaire hulp vanuit onder andere de VN bleef aanwezig.

De leider van de Talibanregering heeft in een statement zijn condoleances aangeboden aan de nabestaanden van de overledenen. Ook de paus heeft laten weten te bidden voor de slachtoffers en hun families.



In Afghanistan komen vaker zware aardbevingen voor, met name in het berggebied. Deze aardbeving is in elk geval de dodelijkste sinds 2002, toen zo’n 1100 mensen omkwamen. In 1998 stierven ongeveer 4700 mensen in Afghanistan bij een beving met een kracht van 6.6.

De aardbeving werd volgens het Europese Mediterrane Seismologische Centrum (EMSC) ook gevoeld door miljoenen inwoners van Pakistan. Uit dat land komen geen berichten over slachtoffers of schade.