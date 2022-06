Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

OM-onderzoek naar mishandeling door Lil Kleine nog in volle gang

Het zit nog vers in ons geheugen dat de beelden vrijkwamen waarop rapper Lil Kleine zijn vriendin mishandelde. Het onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) naar zijn daden, loopt nog steeds. Hij wordt verdacht van poging tot zware mishandeling van zijn ex-verloofde Jaimie Vaes.

Half februari startte het OM het onderzoek naar Jorik Scholten, zoals de rapper eigenlijk heet. Niet al te lang geleden kwamen de schokkende beelden van Scholten en zijn toenmalige vriendin naar buiten. De rapper, die nu niet bepaald bekend stond als de ideale schoonzoon, moest daarvoor de cel in. Maar stond ook al vrij snel weer buiten. Voor deze aanhouding werd Lil Kleine nog veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur. Waarom? Hij mishandelde eerder een man in een Amsterdamse nachtclub. Maar justitie is klaarblijkelijk nog niet klaar met Scholten, want het onderzoek naar mishandeling is nog niet afgedaan.

OM-onderzoek Lil Kleine naar mishandeling Jaimie Vaes

Op de beelden zag men hoe de rapper het hoofd van Vaes tussen een autodeur klemde. De relatie hield uiteindelijk na alle ophef geen stand en het koppel ging uit elkaar. Later vertelde Vaes over haar giftige relatie bij Khalid en Sophie. Waar zij aangaf dat zij aangifte deed tegen haar ex-partner.

Eerder deze week verscheen Vaes wederom op televisie bij RTL Boulevard, waar zij vertelde dat Lil Kleine en zij elkaar niet meer zien. Volgens haar ziet Scholten ook zijn zoon Lio niet meer. „Lio is bij mij. Ik heb de volledige zorg op dit moment voor Lio. Hij ziet hem niet. En dat zou ongetwijfeld heel snel kunnen veranderen. Alleen, er moeten eerst nog even wat andere zaken worden opgelost. En dan is daar weer ruimte voor”, sprak zij daarover. Het is onduidelijk of deze restrictie is opgelegd door de politie of dat de twee exen hier zelf voor gekozen hebben. Ook vertelde Vaes dat de vader van haar kind geen alimentatie betaalt. „Ik moest dat regelen met mijn advocaat via zijn advocaat. Het werd dan een soort van een gevecht. Ja, na de vierde, vijfde, zesde teleurstelling, had ik zoiets van ‘hou het maar lekker dan’. Dan doe ik het wel alleen.”

Realityserie Jaimie Vaes

Inmiddels is ook bekend dat er een realityserie over Vaes in de maak is. Het eerste seizoen In The Vaes Lane was te zien bij Discovery+ en deze serie krijgt dus een vervolg. Daarin worden ook de relatieperikelen en familiekwesties meegenomen.

Lil Kleine werd tijdens zijn carrière bijgestaan door managementbureau NAMAM. Kort na bovengenoemd incident haalde het bureau de rapper van de website af, maar een echte breuk volgde niet. Of het management en Scholten nog samenwerken, is onbekend.

Gedwongen video?

Overigens viel ook Vaes onder de managementparaplu van NAMAM, het bedrijf van Nathan Moszkowicz die de zoon is van oud-advocaat Bram Moszkowicz. Begin april verkondigde Vaes dat het bureau de belangen van haar ex boven haar belangen stelde. Vaes claimde later dat zij werd gedwongen een bepaalde video op te nemen die het stel op social media naar buiten bracht. Op die video ging het koppel in op de vermeende mishandelingen op Ibiza en ontkrachtten zij beiden dat de boel zodanig was geëscaleerd. Het bureau heeft nooit op deze verwijten gereageerd.