‘Ik wil liever geen babyshower, maar durf het niet te zeggen’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Lisa van den Akker, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders én moeder van vier kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoed- (gerelateerde) vraag van ouders. Deze week een vraag van Sanne: „Ik wil liever geen babyshower, maar durf het niet te zeggen.”

Hoe los je dat op? Lisa schiet te hulp.

„Hoi Lisa, ik heb geen opvoedvraag, maar hoop dat je me te toch kunt helpen. Ik wil liever geen babyshower, maar durf het ook niet goed aan te geven bij vriendinnen. Heb het wel voorzichtig gedaan, maar ze zeiden: ‘Daar ga jij niet over!’. Moet ik duidelijker zijn? Of hoort dit er gewoon bij? Alvast bedankt!

– Sanne “

Het antwoord

„Hai Sanne,

Ik denk een heel herkenbaar ‘probleem’ voor veel zwangere vrouwen. Hoewel het natuurlijk hartstikke lief bedoeld is van je vriendinnen is het ook begrijpelijk wanneer je niet zit te wachten op een feestje, of op al deze aandacht in de laatste weken van je zwangerschap. Hoe moeilijk ook, ik denk dat je dit toch het beste goed duidelijk kunt aangeven bij je vriendinnen.

Leg daarbij ook uit waarom je het niet wilt. Wil je bijvoorbeeld niet zoveel cadeautjes krijgen vóórdat de baby geboren is? Hou je niet van alle aandacht? Of heb je misschien helemaal geen energie meer voor een feestje? Ik denk dat je vriendinnen het zeker zullen begrijpen als je dit aan ze uitlegt. Bovendien, het is jouw zwangerschap, dus jij bepaalt hoe en wat er gebeurt.

Vind je het lastig om je vriendinnen teleur te stellen? Dan kun je misschien nadenken over een alternatief. Zelf heb ik bijvoorbeeld bij mijn laatste twee zwangerschappen een kleine ‘babyshower’ gehad met alleen de oma’s en schoonzussen, we gingen ergens lekker highteaën en dat vond ik zelf erg gezellig. Wellicht kun jij ook iets leuks gaan doen met alleen je beste vriendinnen?

Een dagje naar een wellness of spa samen is misschien iets waar je wél blij van wordt. In dit artikel op Famme lees je nog meer alternatieven voor een babyshower. En onthoud: je vriendinnen willen jou blij maken, dus geef vooral aan waar jij blij van wordt. Succes!”

