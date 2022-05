Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Niet iedereen overtuigd van beschuldigingen grensoverschrijdend gedrag aan adres Thijs Römer

Thijs Römer ligt zwaar onder vuur na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. De acteur zou zes jaar geleden misbruik hebben gemaakt van de destijds 14-jarige Nena. Online lopen de meningen over de beschuldigingen sterk uiteen. Niet iedereen lijkt overtuigd van het verhaal van deze Nena.

„Hey Thijs Römer”, begon Nena gisteren haar tweet aan de acteur. „Ken je mij nog? Ik jou namelijk wel helaas. Ga je nu even eerlijk zijn over ons contact van 6 jaar geleden? Ik geef je een dag om zelf op te biechten. Ik was fucking 14 Thijs. Ik was jong, dom en verliefd op jou. Misbruik heb je ervan gemaakt.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hey @thijsromer Ken je mij nog? Ik jou namelijk wel helaas. Ga je nu even eerlijk zijn over ons contact van 6 jaar geleden? #thijsromer #boos #grensoverschrijdendgedrag — Nena Kruizenga (@KruizengaNena) May 9, 2022

‘Ik was fucking 14 jaar oud’

Op het Instagramkanaal Juice Channel werd het uitgebreide verhaal van Nena – en van andere fans van Thijs Römer – de afgelopen dagen gedeeld. Nena stuurde als 14-jarige naaktfoto’s van zichzelf naar hem in ruil voor een handtekening of geld, beweert ze. „Je hebt mij niet alleen lichamelijk beschadigd, maar ook mentaal.”

Ook zegt ze dat soms ‘als goedmaker’ voor een onvoldoende op school, foto’s van zichzelf moest sturen naar Thijs Römer. „Ik heb je een paar keer ontmoet, waarvan zelfs een keer bij jou thuis. Ik voel je handen nog wanneer ik een knuffel kreeg voordat we weg gingen en die handen langzaam naar beneden gingen. Thijs, dit staat op de dag van vandaag nog steeds op m’n netvlies. Ik kan het niet beseffen, ik was fucking 14 jaar oud.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Thijs Römer reageert op beschuldigingen

Het zoveelste verhaal over grensoverschrijdend gedrag van een BN’er maakt online de tongen los. De ene helft staat achter Nena, maar de andere helft heeft zo zijn bedenkingen bij de beschuldigingen. Thijs Römer heeft ook gereageerd. Hij spreekt van ‘wilde verhalen’. Ook overweegt hij een aangifte voor smaad en laster.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

In de afgelopen dagen zijn meerdere wilde verhalen over mij de rondte gegaan. Tot op heden voelde ik mij niet genoodzaakt hierop te reageren. — Thijs Römer (@thijsromer) May 10, 2022

Veel mensen snappen niet dat Nena het verhaal op sociale media de wereld instuurt en niet naar de politie stapt. Maar anderen zeggen juist dat de politie het zo druk heeft, waardoor dit soort zaken op de plank blijven liggen. Door de publiciteit op te zoeken, pakt de politie de zaak met voorrang op. Want ze heeft inmiddels contact gezocht met de politie, zegt Nena zelf.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Waar is de tijd gebleven dat een aangeefster de reguliere weg bewandelt door een zaak neer te leggen waar deze hoort nl bij justitie ipv aandacht vragen via social media #thijsromer — Brigitte roodveldt (@Roodje24) May 10, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dat zou zo moeten maar het gebeurt niet. Tegen ali b was ook al eens aangifte gedaan, gebeurde niks mee. Zeden zaken blijven op de plank liggen, zelfs als vrouwen met bewijs en naam en toenaam komen — Daniel Colclas 🇳🇱 (@DanielColclas) May 10, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mensen die nu boos zijn op het meisje die #thijsromer benoemt als groomer omdat ze haar ellende op twitter gooit voordat ze naar justitie gaat,

Ik snap haar wel. Vertrouwen in een eerlijk proces is zo laag dat ze het zo doet. Nu gaat alles snel en anders onderin de lade — Monique pronouns hoe/wat (@moeva18) May 10, 2022

Vraagtekens bij verhaal van Nena

Sommigen zetten vraagtekens bij het verhaal van Nena en de ophef. „Zitten we vorige week nog met z’n allen te roepen dat de cancelcultuur zo erg is. Maken we vandaag Thijs Römer af, omdat Nena iets is overkomen wat nog niet bewezen is.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zitten we vorige week nog met z`n allen te roepen dat die cancelcultuur zo erg is. Maken we vandaag #thijsromer af omdat Nena iets is overkomen wat nog niet bewezen is. Zullen we justitie hun werk laten doen en dan een oordeel vellen? — John Verschuure (@JohnVerschuure) May 10, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nena Kruizenga volgt #thijsromer nog via alle kanalen. (twitter, instagram, facebook) Ook staat er op haar TikTok (L) Thijs Romer. Vreemd voor iemand die beweerd zo door hem te zijn bejegend 6 jaar geleden. — lasstigknapp (@knapplasstig) May 10, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Oke, dus omdat een meisje wat op twitter gooit zonder enig bewijs gaan we nu opeens Thijs Romer bashen!! Mensen… wacht eerst of er überhaupt enig bewijs of echtheid aan dit verhaal zit. Gaan we weer!

#thijsromer — Yvonne Wes (@WestYvon007) May 10, 2022

Zelf reageert ze verbitterd op de kritiek. „Haat vooral op mij mensen echt, ik ben al kapot dus kapotter kan je mij niet krijgen. Maar ben oprecht benieuwd of jullie jullie zelf nog recht in de spiegel kunnen aan kijken als jullie de waarheid weten.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Haat vooral op mij mensen echt, ik ben al kapot dus kapotter kan je mij niet krijgen. Maar ben oprecht benieuwd of jullie jullie zelf nog recht in de spiegel kunnen aan kijken als jullie de waarheid weten. Fijne avond — Nena Kruizenga (@KruizengaNena) May 9, 2022

Dat er wat speelt tussen de twee is duidelijk. Zo wijzen veel twitteraars op een oude conversatie uit 2016 tussen de twee op Twitter. Daarbij zegt Nena dat ze een nieuwe ‘bae’ heeft, waar Thijs Römer – waarschijnlijk met een knipoog – verontwaardigd op reageert.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.