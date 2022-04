Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jeroen Rietbergen wil zijn kant van verhaal doen en ontkent ‘met kracht’ strafbaar feit

Het The Voice of Holland-schandaal krijgt een vervolg. Het OM stelt namelijk een strafrechtelijk onderzoek in. De vier verdachten? Jeroen Rietbergen, Ali B, Marco Borsato en een regisseur van het programma. Zij ontkennen tot nu toe een strafbaar feit te hebben gepleegd of ze zwijgen.

Vandaag werd eerder bekend dat een strafrechtelijk onderzoek volgt rondom The Voice of Holland. Tegen meerdere van de bovengenoemde vier namen werd namelijk, naar aanleiding van de uitzending van BOOS, aangifte gedaan.

Jeroen Rietbergen ontkent strafbare feiten rond The Voice

Rietbergen, die bij The Voice of Holland als bandleider werkte, wordt beschuldigd van seksueel wangedrag. Hij gaf eerder toe dat hij „relaties van seksuele aard” had en dat kostte hem uiteindelijk zijn relatie met Linda de Mol. Rietbergen wil tijdens het onderzoek dat volgt graag ook zijn kant van het verhaal vertellen. Bij een strafrechtelijk onderzoek komen ook verdachten aan het woord. Zijn advocaat Peter Plasman legt uit dat Rietbergen „met kracht zal ontkennen” dat hij een strafbaar feit heeft gepleegd.

Drie aangiftes tegen Ali B

Tegen rapper Ali B werd eerder twee keer aangifte gedaan, vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een van die aangiftes, van verkrachting, stond centraal in de BOOS-uitzending van Tim Hofman. Vandaag blijkt dat er ook een derde aangifte op tafel ligt tegen de rapper, bevestigt zijn advocaat Bart Swier. Deze derde aangifte gaat over aanranding.

Zangeres Ellen ten Damme sprak in het programma De Geknipte Gast over „eenzelfde ervaring” met Ali B. Zaterdag ontkende de rapper deze aantijgingen. Hij liet op Instagram weten dat hij en Ten Damme een „onschuldige flirt” hadden destijds. Overigens ontkent hij alle beschuldigingen van wangedrag.

Geen reactie Marco Borsato op strafrechtelijk onderzoek

Het totaalaantal aangiftes staat nu op vijf, tegen vier personen uit het programma. De advocaat van Borsato laat weten niet op het nieuws over het strafrechtelijke onderzoek te willen reageren

Sébas Diekstra staat als advocaat vier oud-kandidaten bij in deze zaak. Hij laat in een reactie weten dat zijn cliënten „opgelucht” zijn. Maar volgens hem zijn er meer slachtoffers die zich nog niet durfden te melden bij de politie. Hij hoopt dat het komende onderzoek hen aanmoedigt om deze stap toch te nemen.