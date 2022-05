Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Boeren bidden voor regen, want droogte verpest alle oogsten: gevolgen voor jouw portemonnee

De boeren zitten met hun groene handen in het haar. Het probleem? Het weer, de droogte. Als het binnen twee weken in delen van het land niet flink gaat regenen, kunnen oogsten voor een heel jaar mislukken. Erg voor de boeren, maar ook voor jouw portemonnee

Volgens boerenbelangenvereniging ZLTO lopen akker- en tuinbouwteelten gevaar in gebieden in het zuidoosten van het land die niet kunstmatig beregend kunnen worden.

Droogte laten prijzen in supermarkt omhoog schieten

Dat zou het aanbod beschikbare groenten en bijvoorbeeld aardappelen verminderen, waardoor de prijzen ervoor in de supermarkt omhoog zullen schieten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

droogte in Brabant pic.twitter.com/HfX61ibfdE — Gudule Martens (@GuduleMartens) May 11, 2022

Gewassen als aardappelen en ook suikerbiet zijn net gezaaid. Met name in Noord-Brabant en in het noorden en midden van Limburg zijn problemen door de droogte. In sommige gebieden in Brabant mag niet gesproeid worden uit oppervlaktewater, waardoor een deel van de boeren hun gewassen geen water kunnen geven.

Anderen hebben niet voldoende capaciteit om water te sproeien of hebben daar geen vergunning voor. Dat water is hoe dan ook binnen twee weken nodig. Anders dreigen volgens water- en bodemspecialist bij ZLTO Johan Elshof de oogsten van de meest kwetsbare gewassen op vooral zandgronden te mislukken.

Gras groeit door droogte minder goed

Ook gras heeft nu water nodig om ergere schade te beperken. Het voorjaar levert doorgaans het beste gras op, maar door het watertekort groeit het gras minder goed. Dit leidt tot minder voedsel voor vee, wat dan ergens anders vandaan moet komen. Maar volgens Elshof is het in heel Noordwest-Europa droog en moet om die reden voer als maïs van verder weg worden aangevoerd. „Dat leidt tot grote prijsstijgingen en al die extra transportbewegingen wilden we juist verminderen.” Ook kost het sproeien van graslanden, waar dat nog mag, boeren veel extra geld.

Onze zuiderbuur Michaël Vanhulst uit Bierbeek neemt overigens slimme maatregelen. De varkensboer en eigenaar van bloemenplukveld De Fleurderij bouwt een gigantische silo. In die ‘bak’ wil hij in tijden dat het wel regent 185.000 liter water opvangen. Zo legt hij een mooie voorraad voor tijden van droogte aan.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Boer uit Bierbeek bouwt silo van 185.000 liter om regenwater op te vangen: "Droogte van laatste jaren is probleem"https://t.co/D6Q4AHBhky — benishii 🍄🦄💨 aka Sjah Massamapoepoepoe (@benishii_) May 11, 2022

Boer krijgt niets, jij betaalt meer

De nu flink zenuwachtige boeren kunnen hun kosten vaak niet doorberekenen. Zij hebben doorgaans langlopende contracten met supermarkten of andere klanten, waarin dat is vastgelegd. „Dan kunnen zij problemen krijgen om rond te komen. Dat boeren hun kosten doorberekenen, zal nauwelijks gebeuren”, weet vereniging voor boeren en tuinders ZLTO.

Toch gaan wij het met z’n allen merken als de droogte aanhoudt. Prijzen in de supermarkten gaan stijgen als het beschikbare aantal groenten door mislukte oogsten vermindert. De prijs van groenten ligt al hoger door duurdere brandstof en energie.

Is er hoop voor de boeren? Het lijkt er niet zo op. Weerdienst Weeronline voorspelde vorige week zonnige tijden… en dus droogte.