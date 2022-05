Kuipers: ‘Onwenselijk dat overheid Covid-medicatie inkoopt’

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) vindt het „zeer onwenselijk” dat de overheid nog altijd centraal Covid-geneesmiddelen moet inkopen. De introductie van nieuwe geneesmiddelen in Nederland moet aan de markt worden overgelaten, vindt hij.

De minister gaat zich hard maken voor een terugkeer naar de „gebruikelijke route van marktintroductie van nieuwe geneesmiddelen”, schrijft Kuipers aan de Kamer. Hij vindt het belangrijk dat bij de inkoop van geneesmiddelen ook wordt gekeken naar kosteneffectiviteit zodat de geneesmiddelen via de zorgverzekering kunnen worden vergoed.

Covid-medicatie bijna over datum

Als ziekenhuizen en groothandels zelf geneesmiddelen inkopen, stemmen ze dat meestal af op het daadwerkelijk gebruik. Hiermee wordt bereikt dat schaarse middelen daar worden ingezet waar ze nodig zijn, schrijft de bewindsman.

Op dit moment heeft Nederland een overschot van 3,5 miljoen Covid-vaccins, schrijft Kuipers verder. Die moeten op korte termijn worden vernietigd omdat de houdbaarheid van de vaccins bijna is verstreken. Het kabinet probeert voor die tijd zo veel mogelijk vaccins te doneren. Een krappe 701.000 vaccins zijn inmiddels aan Nicaragua geschonken. Binnenkort worden waarschijnlijk een miljoen vaccins aan Vietnam gedoneerd.

26 besmettingen apenpokkenvirus

Een vaccin waar op dit moment meer aandacht naar gaat is Imvanex, een antiviraal middel tegen apenpokken. Onlangs bleek nog dat de Europese Unie heeft besloten een gezamenlijke aankoop te doen van zowel een vaccin als een antiviraal middel tegen apenpokken. Nederland doet niet mee aan de groepsaankoop, aangezien ze nog voldoende doses Imvanex op voorraad hebben. De vaccins zijn vooral bedoeld voor bijvoorbeeld hulpverleners die met patiënten in aanraking komen.

Inmiddels is het apenpokkenvirus bij 26 mensen in Nederland vastgesteld. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van vorige week woensdag, toen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) liet weten dat het virus bij twaalf mensen was ontdekt. Het instituut maakte vandaag het meest recente aantal bekend.

Uitbraak

Een deel van de Nederlandse besmettingen komt door een uitbraak op het Belgische festival Darklands, een fetisjevenement. Onder de mensen die het virus opliepen zijn relatief veel mannen die seks hebben met andere mannen. Toch waarschuwen de gezondheidsdiensten voor een verkeerd beeld. Iedereen kan namelijk de apenpokken krijgen.