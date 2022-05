Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Pim Sedee in nieuw Opsporing NL: ‘Aantal misdrijven is schrikbarend’

De politie is dolblij met het nieuwe tv-programma Opsporing NL van RTL 5, dat vanaf vanavond zes maandagen te zien is. Pim Sedee is net zo blij, want hij is de presentator geworden. Op locatie.

Maar dat wordt toch hetzelfde als Opsporing Verzocht op NPO 1 zul je zeggen? Klopt, maar zeker niet helemaal. Metro belde met Pim Sedee (42) die voor Opsporing NL door het land naar misdaadlocaties trekt. Hij wordt bijgestaan door een vaste politiewoordvoerder, Shirien Elsaid. En al zou het hetzelfde zijn, de politie boeit dat natuurlijk niet. Hoe meer zaken op de buis, hoe beter (zie kader).

Veertig jaar NPO, nu ook Opsporing NL bij RTL

Opsporing Verzocht is natuurlijk niet weg te denken. Sinds 1982 (!) verschijnen vertrouwde gezichten van onder meer Frits Sissing, Sipke Jan Bousema en zeker die van Anniko van Santen in de huiskamers. Sinds 1 januari 2021 is het programma echter gekort in het aantal minuten. Ook verschijnt het minder weken op de buis. Niet getreurd, want vanaf vanavond zien we ook Pim Sedee. Zijn gezicht zou je ook al bekend kunnen voorkomen. Sinds mei vorig jaar is hij namelijk ook een van de presentatoren van het dagelijkse 112 Vandaag. Net als Opsporing NL is dat programma op RTL 5 te zien, dat zich langzaam maar zeker heeft ontpopt tot echte zender voor crime-liefhebbers. Druk baasje Sedee is ook een presentatiegezicht van Telegraaf TV, waarbij hij onder meer de politiek doorneemt met Wouter de Winther. Ook maakt hij de podcast Kick-off met de Telegraaf-voetbalverslaggevers Valentijn Driessen en Mike Verweij. Sedee was eerder politiek en algemeen verslaggever van RTL Nieuws.

👮‍♂️ Reactie politie op Opsporing NL Franki Klarenbeek, Coördinator Landelijk Team Opsporingscommunicatie Politie, is blij met Opsporing NL: „Het is voor de politie heel waardevol dat mensen meehelpen in opsporingsonderzoeken. Zij zijn onze extra ogen en oren, voorzien ons van tips en informatie en we weten uit ervaring dat mensen de politie ook graag helpen om zaken oplossen. Zo werken we samen aan een veilig Nederland. We hopen door deze nieuwe samenwerking met RTL ook met behulp van kijkers veel onderzoeken op te kunnen lossen.”

In Opsporing NL vragen Pim Sedee, de politie en het OM aandacht voor (actuele) opsporingsonderzoeken met als doel tips en informatie binnen te krijgen. Zo moeten verdachten worden opgespoord, misdrijven opgelost, criminaliteit worden voorkomen en bovenal moet het Nederland weer een stukje veiliger maken. Dit met behulp van bewakingsbeelden, reconstructies, politiewoordvoerders vanuit heel Nederland en interviews met slachtoffers. Zo schetsen Sedee en Shirien Elsaid de situatie en context waarbinnen een misdrijf heeft plaatsgevonden. Ze doen dit vanuit verschillende relevante locaties in Nederland en roepen getuigen of kijkers die deze situaties herkennen actief op om de politie te helpen met hun informatie.

Mooie stap voor Pim Sedee

Dertien jaar terug kwam Pim Sedee bij RTL Nieuws al met ‘het harde nieuws’ en dus ook politiezaken in aanraking. Hij vindt de uitstap naar Opsporing NL daarom een best logische, maar ook mooie stap. „Ja, ik mag het land in”, zegt de presentator. „Daar zie je gelijk een verschil met Opsporing Verzocht, dat helemaal vanuit de studio wordt gebracht. Shirien analyseert waar dan ook telkens met mij een misdrijf. Zo heb je een andere look and feel.”



Pim Sedee laat de woorden Opsporing Verzocht ongevraagd vallen, maar gek is dat natuurlijk niet. Heeft hij een mening eigenlijk over het feit dat de publieke omroep zo in dat belangrijke programma heeft gesneden? „Ik heb er niet echt een opvatting over, al kan ik wel zeggen dat dat programma uiteraard een instituut is. Maar ja, binnen de tv-wereld wordt er altijd gediscussieerd over programma’s. Dat iets ooit stopt, of wat minder uitgezonden wordt lijkt me voor ieder programma onvermijdelijk.”

Met Opsporing NL in een gat gesprongen?

Is RTL met het nieuwe programma eigenlijk in een gat gesprongen dat de NPO-beslissing veroorzaakte, of niet? Sedee: „Nou nee, RTL 5 focust zich al flink op crime. Politie Landelijke Eenheid In Actie en 112 Vandaag bijvoorbeeld. Kees van der Spek houdt zich met crime bezig en Thijs Zeeman ook natuurlijk. Die koers gaat goed de laatste tijd, dus dat is meer de verklaring voor Opsporing NL. Veel programma’s schurken tegen politiewerk aan. Dat is interessant voor de politie, zeker na die discussie over Opsporing Verzocht, maar het past ook heel mooi in het RTL5-profiel. We zijn met ons nieuwe programma lekker aan het pionieren en ontdekken hoe alles gaat. Dat is intensief, we behandelen meer dan tien zaken per afleveringen. Maar we mogen het van Act of Crime, het productiehuis van John van den Heuvel, helemaal gaan opbouwen. Ja, intensief maar mooi.”

„Nieuwe dingen proberen spreekt me aan. Of het nou van de sport voor het Algemeen Dagblad naar RTL Nieuws of de start van Telegraaf Vandaag in 2017 en nu weer Opsporing NL gaat, iets nieuws maken vind ik altijd mooi, leuk en spannend. Dat geeft me energie.”



Collega John van de Heuvel

Met Van den Heuvel is natuurlijk zijn collega genoemd, na Peter R. de Vries de bekendste misdaadverslaggever van ons land. „Omdat John het produceert, spreek ik hem natuurlijk vaak. Al helemaal omdat ik voor de Telegraaf ook video’s met hem opneem. Echt tips van John krijgen? Nee… toch niet. Hij is met veel grotere zaken als bijvoorbeeld Ridouan Taghi bezig. Wij zitten met alle overvallen in een heel ander metier. Maar ik heb veel waardering voor wat hij doet en kan zeker van hem leren.”

Kan Pim Sedee (Metro sprak hem voor het weekend) al iets vertellen over de uitzending van vanavond? „Mochten er belangrijke actuele ontwikkelingen zijn, dan proberen we daar zo snel mogelijk aandacht aan te besteden. Maar natuurlijk staat er veel al vast, dat kan niet anders. Je gaat in elk geval wat overvallen zien. Ik merk in 112 Vandaag al dat we in Nederland een enorm aantal overvallen hebben, vanavond komt een gewelddadige van een snackbar aan bod. In Alkmaar is iemand met een kapmes overvallen. En je ziet een zaak waarbij een persoon voor zijn woning is beschoten. We zullen verder veel komen met zaken over pinpasfraude. Het is gigantisch wat er op dat gebied in ons land gebeurt. Van zoveel mensen wordt hun pinpas in pincode ontfutseld, waarna hun hele bankrekening wordt leeggeplunderd, het is niet te geloven. En oh ja, diefstallen van e-bikes ook zoiets.”

‘Gewelddadigheid bij overvallen groot probleem’

Is Pim Sedee na zijn maand 112 Vandaag en de start van Opsporing NL verbaasd over het aantal misdrijven in Nederland? „Ik vind dat wel schrikbarend. Neem alleen het aantal steekincidenten. Bij 112 Vandaag kunnen we het programma daarmee elke dag wel vullen. Dat is een groot probleem in onze samenleving. Dat geldt ook voor de gewelddadigheid waarmee overvallen worden gepleegd. Hamers, kapmessen, alles wordt gebruikt.”

Opsporing NL is zes maandagen om 20.30 uur te zien op RTL 5. Of er een tweede reeks komt, wordt later besloten. Terugkijken kan altijd hier.