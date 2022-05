Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Antwerps fetisjfestival waarschijnlijk brandhaard apenpokkenvirus in België

Het apenpokkenvirus heeft zich mogelijk ook verspreid via het internationale homofestival Darklands eerder deze maand in Antwerpen. Dat evenement is ook bij Nederlanders populair.

De gezondheidsdienst van de Belgische regering heeft drie besmettingen herleid naar Darklands, meldt de organisatie zelf op Facebook. De organisatie veronderstelt dat het virus was meegereisd met buitenlandse festivalgangers. Jaarlijks komen er meer dan 10.000 bezoekers uit binnen- en buitenland op af, hoofdzakelijk mannen.

Symptomen? 21 dagen in isolatie

Het festival vond plaats van woensdag 4 mei tot maandag 9 mei aan de Waagnatie, dat is een festivalterrein in Antwerpen. Eerder was al bekend dat twee bevestigde gevallen gelinkt werden aan hetzelfde feestje. De derde besmetting vond waarschijnlijk plaats bij de partner van een van hen. Hij vertoonde symptomen, maar het virus werd nog niet officieel vastgesteld. „Dat gebeurt middels een PCR-test”, zegt Patrick Smits, arts infectieziektebestrijding van het Belgische Agentschap Zorg en Gezondheid.

Besmette personen moeten 21 dagen in isolatie. Het virus heeft namelijk een incubatieperiode van 5 tot 21 dagen. Het begint meestal mild met koortsachtige klachten. Vervolgens kan er huiduitslag ontstaan, vaak in het gezicht, maar ook genitaal. De huiduitslag evolueert naar blaasjes. Vooral in die periode is de besmette persoon erg besmettelijk. De meeste mensen herstellen binnen enkele weken.

Darklands geldt als een de grootste festivals voor homo’s ter wereld. Het kon begin deze maand voor het eerst weer plaatsvinden na twee annuleringen door COVID. Televisiezender ATV bracht het in beeld.

Apenpokkenvirus ook in Nederland

Het apenpokkenvirus is voor het eerst in Nederland vastgesteld bij een persoon. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat geeft geen informatie over leeftijd, geslacht en woonplaats van de persoon. Het instituut verwacht dat er nog meer mensen besmet geraakt kunnen zijn.

Het apenpokkenvirus is heel besmettelijk, maar de ziekte verloopt bij de meeste mensen vrij mild. In de afgelopen weken was het virus naast Nederland en België ook al vastgesteld in Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje, Portugal, Italië, Zweden, de Verenigde Staten, Canada en Australië. Onder de apenpokkenpatiënten zijn opvallend veel mannen die seks hebben met andere mannen. Door nauw contact tijdens de seks zijn ze mogelijk besmet geraakt.