Vitamine D mogelijk uit het basispakket: ‘Onverantwoord’ en ‘discriminerend’

Nu krijgen nog bijna 1,5 miljoen mensen vitamine D vergoed, maar daar gaat binnenkort misschien wel een einde aan komen. Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport neemt namelijk het advies over van het Zorginstituut en wil vitamine D uit het basispakket halen.

Vooral in de wintermaanden slikken vele Nederlanders vitamine D, omdat de zon zich dan te weinig laat zien. Volgens Kuipers kan het overgrote deel van de patiënten „de kosten hiervan voor eigen rekening dragen”. Dat laat hij weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Vitamine D uit basispakket

De apothekersorganisatie KNMP is het niet eens met Kuipers, dat veel mensen vitamine D zelf zouden kunnen betalen. Zo uit de organisatie hun zorgen over de gezondheidsgevolgen van verminderd gebruik door kwetsbaren. „De uitstroom van vitamine D uit het basispakket is een typisch voorbeeld van penny-wise and pound-foolish”, laat KNMP-bestuurslid Reinier Bax weten op de website van de organisatie. „In mijn eigen apotheken zie ik dat geneesmiddelen blijven liggen als mensen er zelf voor moeten betalen.”

Ook vreest Bax dat de kosten voor fracturen, revalidatie, wijkverpleging en mantelzorg gaan stijgen. „Daarmee is de premiebetaler niet goedkoper uit.”

Kwetsbare groepen

De apothekersorganisatie is niet de enige die zich zorgen maakt over het besluit van de minister. Vooral kwetsbare groepen, zoals ouderen en mensen met een donkere huidskleur, worden namelijk benadeeld, vinden velen. „Mensen met een donkere huidskleur hebben veel vaker vitamine D-tekort dan mensen met een lichte huidskleur. Dit schrappen zorgt voor meer ongelijkheid”, reageert een bezorgde twitteraar.

Daar is Sylvana Simons van BIJ1 het mee eens. „Het is vast toeval dat vooral Nederlanders van kleur in een ‘lagere’ sociale klasse hierdoor geraakt worden”, luidt haar kritische tweet. En inderdaad: de Nederlandse Gezondheidsraad geeft deze critici gelijk. Onder de kwetsbare groepen vallen onder anderen vrouwen tot 50 jaar met een donkere huidskleur en ouderen.

Onzinnige discussie

Toch zijn er ook mensen bij die de discussie maar onzinnig vinden. „Vitamine D is toch dat spul dat je voor een paar euro bij de Kruidvat koopt?”, reageert een kritische Twitter-gebruiker. „Waarom moet dat in het basispakket? Bij de dokter betaal je er twintig keer zoveel voor met als resultaat dat je meer betaalt voor je zorgverzekering.”



Discriminatie van ouderen en mensen met een getinte huid. Daar lijkt dit op. Want zij hebben vitamine D nodig in met name de wintermaanden. https://t.co/qvLvBB8thr — Hans van Tellingen (@hansvantelling) May 26, 2022



Verkeerd signaal van boekhouder Kuipers. Beter: vitamine D gratis op te halen bij de apotheek. Zonder recept. Dat drukt de kosten aanzienlijk en bevordert de volksgezondheid. O wacht, het systeem …. 😞 https://t.co/bvtQFdQSDQ — Willem Jongkind (@Aanklacht) May 27, 2022



Vitamine D is toch dat spul wat je voor een paar euro bij de Kruidvat koopt?

Waarom moet dat in het basispakket?

Bij de dokter betaal je er 20x zoveel voor met als resultaat dat je meer betaald voor je zorgverzekering. — Mike E White 🎸 (@ProfDeFi) May 26, 2022



Vitamine D wordt niet langer vergoed. De reden: geld. Laten we even kijken naar het advies van het zorginstituut 🧵 https://t.co/xvgppq8WEc — Maarten Steenhagen (@msteenhagen) May 26, 2022

Begin juni staat het onderwerp op de agenda in de Tweede Kamer en zal het besproken worden.