De zomer begint woensdag officieel, zien we dat terug in het weer?

Vanaf woensdag nemen we afscheid van de lente en begint de meteorologische zomer. Het liefst zien de meeste onder ons dan alleen nog maar de zon schijnen. Maar gaat dat ook gebeuren? Metro zoekt het voor je uit.

Volgens meteoroloog Rico Schröder van Weeronline zal de temperatuur aanstaande woensdag normaal uitpakken voor de tijd van het jaar. „De meteorologische zomer begint met geregeld zonneschijn, maar er is ook een buienkans”, vertelt de weerman. „De dagen daarna is het meestal droog en schijnt de zon. Met op vrijdag 19 tot 24 graden is het zelfs wat warmer dan normaal begin juni.”

Begin van de zomer

Ook daarna zien de weersverwachtingen er goed uit: een groot deel van juni wordt warm met temperaturen tussen de 20 en 25 graden. Volgens Weeronline kan het warmer aanvoelen door een sterke zonkracht. Er worden zonnige periodes verwacht, maar door de warmte stijgt ook de kans op een onweersbui. De eerste dagen van de maand krijgen we al te maken met het warme weer. Richting het eerste juniweekend dalen de temperaturen echter tot normale waarden tussen de 18 en 23 graden. Het is dan licht wisselvallig en overwegend droog. Weersverwachting juni Later in de maand kan de luchtdruk stijgen en dat betekent dat het weer een paar graden warmer kan worden. Ook dan liggen de temperaturen tussen de 20 en 25 graden en zijn er flink zonnige perioden met kans op een bui. Aan het eind van de maand is het nog niet duidelijk wat de windrichting gaat doen. Als er een zuidenwind opsteekt, kan veel warmere lucht uit Zuid-Europa ons land bereiken. Daarbij neemt ook de kans op stevige onweersbuien toe. Langste dag van het jaar

Het begin van de astronomische zomer is overigens later dan de meteorologische: namelijk op 21 juni. Deze datum valt samen met het moment dat wij in Nederland de langste dag van het jaar beleven. In totaal is de zon 16.45 uur boven de horizon. De zon komt om 5.20 uur op en gaat pas om 22.04 uur onder. In het noorden van het land is de zon 17.00 uur te zien, in het zuiden ongeveer 16.30 uur.