EU wil gezamenlijk vaccin en middel tegen apenpokken inkopen

De Europese Unie heeft besloten een gezamenlijke aankoop te doen van zowel een vaccin als een antiviraal middel tegen apenpokken. Dat zei de Zweedse vaccincoördinator Richard Bergstrom tegen de Zweedse krant Dagens Nyheter.

Volgens de krant zou het gaan om het vaccin Imvanex en het middel Tecovirimat. Imvanex wordt geproduceerd door het Duitse bedrijf Nordic, Tecovirimat door het Amerikaanse Siga technologies. De EU heeft met beide farmaceutische producenten nog geen contract getekend, hoewel dit volgens Bergstrom „snel” kan gebeuren. „We zouden over een week of zo een contract moeten hebben”, zei hij tegen de krant. „En misschien al wat beperkte leveringen in juni.”

Apenpokkenvirus

Nederland heeft nog voldoende doses Imvanex op voorraad en doet niet mee aan de groepsaankoop. De vaccins zijn vooral bedoeld voor bijvoorbeeld hulpverleners die met patiënten in aanraking komen.

De gezamenlijke inkoop is ingegeven door de Europese aanschaf van coronavaccins, waarop veel lidstaten met tevredenheid terugkijken. België heeft al wel ingetekend. Het land maakt aanspraak op 1250 van de 50.000 doses die de EU wil aanschaffen.

Snelle actie is vereist

Imvanex is een vaccin tegen pokken, iets waar de apenpokken-variant nauw op lijkt. Het vaccin is in de VS goedgekeurd voor de preventie van zowel pokken als apenpokken. In de EU is Imvanex alleen goedgekeurd voor de bestrijding van pokken, hoewel artsen het ook kunnen voorschrijven voor apenpokken.

Eerder vandaag liet de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) weten dat „snelle actie” vereist is voor een succesvolle aanpak van apenpokken in ‘niet-endemische landen’. Daarmee doelt de organisatie op landen buiten Afrika, waar het virus al langer voorkomt. Massale vaccinatie acht de WHO op dit moment echter niet nodig, wel gerichte vaccinatie voor wie nauwe contacten heeft met geïnfecteerde mensen. „Gevallenonderzoek, contactopsporing en thuisisolatie zijn nu de beste middelen”, zei WHO-functionaris Rosamund Lewis.

Zes gevallen in Nederland

In Nederland zijn nu zes gevallen van het appenpokken virus gemeld. Tot nu toe zijn alle mensen die besmet zijn geraakt met het apenpokkenvirus mannen die seks hebben gehad met mannen. Een deel van de mannen is bij het Darklands Festival in België geweest, dat eerder al werd aangemerkt als mogelijke brandhaard. Darklands is een groot fetisjfestival en vond plaats in Antwerpen van 4 tot 9 mei.

Wanneer iemand op tijd in isolatie gaat en dus contacten uit de weg gaat, is de kans dat hij of zij anderen besmet een stuk kleiner. Iemand met het virus moet 21 dagen in isolatie.