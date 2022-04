Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vierde kabinet van Mark Rutte is nu 100 dagen aan de slag: wat is er bereikt?

Het is vandaag precies 100 dagen geleden dat het vierde kabinet van liberaal Mark Rutte aantrad. Wat hebben de ministers en staatssecretarissen in die periode bereikt? Een heel eenvoudige tijd is het zeker niet geweest, met al het gedoe rond Hugo de Jonge en het begin van de oorlog in Oekraïne.

Wel zijn we inmiddels van de meeste coronamaatregelen af, maar of we dat te danken hebben aan het kabinet, is nog maar de vraag. Dat komt natuurlijk vooral vanwege de omikron-variant, die besmettelijker, maar minder ziekmakend is. Gisteren sneuvelde er overigens nog een maatregel. Je hoeft niet meer uit voorzorg in quarantaine als je in contact bent geweest met iemand die besmet is.

Rutte IV is 100 dagen bezig

Op 10 januari trad het huidige kabinet aan, met daarin opnieuw de VVD, D66, CDA en CU. Dat was ruim een jaar nadat het vorige kabinet was gevallen vanwege de toeslagenaffaire én na een ellenlange formatieperiode. Tijdens de eerste honderd dagen ging er natuurlijk veel aandacht naar de plannen in het coalitieakkoord. Daarnaast focuste het kabinet zich op het afbouwen van de coronamaatregelen en op de oorlog in Oekraïne.

Door de Russische invasie in het Oost-Europese land is de gunstige economische situatie onzeker geworden en doemen forse problemen op door stijgende (energie)prijzen. Daarnaast doemt een miljardentegenvaller op door jarenlang onterecht geïnde spaartaks. De coalitiepartijen en het kabinet zoeken deze weken naar manieren om de tegenvallers op te vangen en de koopkracht te beschermen. Een echt makkelijke tijd heeft dit kabinet dus niet gehad. Al kijkt voormalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge misschien wel met jaloezie naar zijn opvolger, Ernst Kuipers. Die laatste heeft immers maar een paar keer een persconferentie hoeven doen.

Moeilijke tijden voor kabinet

Voor dit kabinet aantrad, was er sprake van een diepe vertrouwenscrisis op het Binnenhof. Die ‘overwon’ het huidige kabinet omdat veel mensen toch op het oude vertrouwde stemden. Het ‘functie elders’-debacle rond Pieter Omtzigt staat je echter vast nog vers in het geheugen.

Wel was het vertrouwen van de kiezers laag, mede als gevolg van de blamage van de Belastingdienst die duizenden mensen in de tang nam door ze – onterecht – te betichten van fraude met toeslagen. Rutte wilde er hard voor werken om het lage vertrouwen te herstellen. Hij beloofde „nieuw elan”, maar niet duidelijk was hoe dit precies eruit zou zien.

Toch blijft het niet zo lekker gaan met het vertrouwen in de politiek. Zo bleek niet heel lang geleden dat Hugo de Jonge niet eerlijk was geweest over zijn betrokkenheid bij de mondkapjesdeal. Hij zou er bij een ambtenaar op aangedrongen hebben contact op te nemen met Sywert van Lienden. Dat kostte hem bijna de ministerskop. Later bleek ook nog eens dat De Jonge tijdens de coronacrisis (en tot begin april) zijn privémail gebruikte voor werkzaken. Dat wordt vanwege veiligheidsredenen zeer afgeraden.

Inmiddels worstelt het kabinet met weer andere zaken. Zo vroeg Rutte werkgevers onlangs om werknemers loonsverhoging te geven vanwege de inflatie, wil het CDA dat kinderen geen fastfood meer mogen kopen en sprak de Oekraïense president Zelenski niet zo lang geleden de Tweede Kamer toe.