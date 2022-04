Kijkers vallen Joep van Married at First Sight aan: ‘Sneu mannetje’

De huwelijksreis van de eerste stelletjes in Married at First Sight zit er inmiddels op. Bij het veelbesproken koppel Joep en Caroline zagen kijkers voorzichtig kriebels ontstaan, maar die gevoelens lijken bij Joep steeds verder weg te ebben. Kijkers zijn niet te spreken over zijn gedrag en vinden dat Caroline beter verdient.

Dat Joep zo zijn twijfels heeft, voelt ook zijn kersverse vrouw. „Ik heb het idee dat ik elke keer nog steeds wil geven en er alles aan wil doen om het te laten slagen. Ik weet niet of dat van twee kanten hetzelfde is”, vertelt Caroline in het liefdesprogramma. De twijfels zorgen voor veel onzekerheid bij de kandidaat.

Joep en Caroline in Married at First Sight

Alhoewel de twee wel degelijk zijn getrouwd, lijkt het erop alsof er „nooit iets is gebeurd”, vindt Caroline. „Alsof er helemaal niet een ‘ons’ is en ik helemaal niet mee heb gedaan en mijn normale leven er weer is.” Na alle dates en hun huwelijksreis komt Caroline nu ook achter de minder leuke kanten van haar man. „Ik zie dingen van hem, dit is z’n karakter. Dit is ook hoe hij is en dat is dus iets dat totaal niet bij mij past”, laat ze weten in het programma.

Bij een vriendin kan Caroline haar hart luchten. „Tuurlijk hoop je dat er dan nog iets verandert en dat iemand hem wakker kan schudden. Ik heb echt wel het idee van: iemand moet hem door elkaar rammen en dan ziet hij ook dat hij het meer een kans moet geven.”

Tijdens de aflevering van Married at First Sight gisteren probeerde het stel de vonk te vinden. De mogelijke oplossing? Bowlen met vrienden. Volgens een van de experts van het programma hebben de twee ‘leuke dingen doen samen’ echt nodig. Een vriendin van Caroline onderstreept dat het inderdaad niet heel goed gaat tussen het stel: „Het loopt iets minder lekker dan we allemaal verwacht hadden, denk ik. Ze had er wel zin in, om met z’n allen te bowlen, maar wilde ons er zeker bij hebben voor support.”

Volgens de vrienden van Joep wil hij het er ‘niet te veel over hebben’, maar mist hij „het flitsje”. En Joep? Die is eigenlijk niet zo bezig met Caroline, blijkt. „Ik ben eigenlijk vooral bezig met het bowlen en het gezellig hebben met m’n vrienden, dus ik heb nog niet nagedacht over of Caroline erbij past.”

Kijkers allesbehalve blij

Het gedrag van Joep schiet bij kijkers in het verkeerde keelgat. „Kan er nog steeds niet over uit hoe horkerig en respectloos Joep zich opstelt”, schrijft een kijker. „Hij zet Caroline gewoon publiekelijk voor paal en behandelt haar als lucht. Wie denkt hij wel dat hij is, deze vreselijke narcist. Hij hoopt bekend te worden, nou dat is gelukt hoor.”

Married at First Sight is nog niet voorbij, dus Joep heeft nog even tijd om Caroline (en misschien wel de kijkers) voor hem te winnen. Maar of dat nou helemaal zal lukken?