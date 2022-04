Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Uit voorzorg in quarantaine gaan hoeft niet meer, RIVM kijkt ook naar kortere isolatieperiode

Mensen hoeven vanaf nu niet meer uit voorzorg in quarantaine als ze in contact zijn geweest met iemand die besmet is. Op drukke plekken hoef je ook geen mondkapje meer op. Dat heeft het kabinet vandaag bekendgemaakt. Daarmee zijn we weer ‘verlost’ van een aantal van de laatst overgebleven coronamaatregelen.

Wel blijft het dringende advies gelden om minimaal vijf dagen in isolatie te gaan na een positieve test. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat onderzoeken of die periode korter kan.

Uit voorzorg in quarantaine hoeft niet meer

Wel blijft waakzaamheid belangrijk, volgens het kabinet. In het najaar kan het aantal coronabesmettingen toenemen of een nieuwe variant voor veel meer besmettingen zorgen. De basismaatregelen blijven daarom van kracht: hoesten en niezen in de elleboog, regelmatig je handen wassen en thuisblijven bij klachten. Om een nieuwe coronagolf in de winter tegen te gaan, wil het kabinet de kerstvakantie verlengen en de zomervakantie inkorten. Onderwijspersoneel is echter geen fan van dat plan.

Vaccinatie én de boosterprik blijven belangrijk en blijven gelden als een dringend advies. Dat dringende advies zal het kabinet dan ook blijven monitoren.

Aantal positieve coronatests blijft dalen

Het aantal mensen dat afgelopen week positief is getest door de GGD op het coronavirus, is fors gedaald. Vorige week verviel het officiële advies om na een positieve zelftest deze nog te laten bevestigen bij de GGD. In totaal kwamen 24.707 meldingen over positieve testen binnen bij het RIVM over de afgelopen week, het laagste weekcijfer sinds half oktober vorig jaar. Een week eerder kregen bijna 66.800 mensen te horen dat ze het virus hadden opgelopen. De gehele week was het aantal vastgestelde coronabesmettingen ruim onder de 10.000 per dag.

Afgelopen week werden 482 mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen, een halvering ten opzichte van de voorgaande week. Bij 104 van deze opnames had de opname met een andere reden te maken en bleek de patiënt toevallig ook het coronavirus bij zich te dragen.