Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geen patatje in de schoolpauze: CDA pleit voor minimumleeftijd voor fastfood

Als middelbare scholier in de pauze even naar een fastfoodketen of Happy Meals tijdens een kinderfeestje. Als het aan het CDA ligt, is dit binnenkort allemaal verleden tijd en komt er een minimumleeftijd voor het kopen van fastfood. Het Wetenschappelijk Instituut (WI) voor het CDA stelt dit, en nog meer, voor in een rapport dat vandaag verscheen.

Het WI schrijft dat ongezond eten veel te toegankelijk is geworden: „Je krijgt het overal en je kunt er niet omheen. Je hebt ongezond eten op stations, in supermarkten, in pretparken en in dierentuinen.” En daar willen ze verandering in brengen.

Minimumleeftijd op fastfood

„Door deze toegankelijkheid worden mensen onnodig ziek en krijgen ze overgewicht, diabetes, hart- en vaatziekten, en kanker”, aldus het WI. Om dat te veranderen, adviseert het instituut te beginnen bij kinderen. „Ook kinderen raken al op heel jonge leeftijd gewend aan ongezond eten en drinken. Correctie daarop is geen betutteling. Juist het huidige aanbod betuttelt. Mensen zijn zich daarvan vaak niet bewust. Een stevige correctie vanuit de samenleving en overheden is nodig”, vertelt Gerard Adelaar, auteur van het rapport.

Betuttelend of niet, het CDA stelt voor om het aanbod aan fastfood aan banden te leggen door een minimumleeftijd in te stellen. Verkoop van fastfood aan jonge kinderen wordt dan verboden, voor scholieren gaat mogelijk hetzelfde gelden. Fastfoodketens krijgen eerst wel zelf de kans om een gezonde verandering in te brengen op hun menu. „Maar slagen ze daar niet in, dan is een minimumleeftijd een goede stok achter de deur”, vindt het instituut.

De fastfoodketens moeten aan de bak, maar ook wijzelf moeten erachter staan om voor een gezonde levensstijl te kiezen. Al wordt het ons ook niet gemakkelijk gemaakt. Voor een biologische appel betaal je tijdens de torenhoge inflatie soms wel drie keer zoveel als voor een ongezonde hap. De keuze is dan snel gemaakt, zeker voor mensen met minder te besteden – maar onze gezondheid profiteert daar niet van. Het is volgens het WI hoog tijd om verandering te brengen in de ongezonde cultuur waarin wij leven. „Het is dweilen met de kraan open zolang de maatschappelijke oorzaken voor een ongezonde levensstijl niet met kracht worden teruggedrongen”, schrijft Adelaar.

CDA wil grote aanpak

De WI vindt het noodzakelijk om de trend voor een gezond leven groots aan te pakken en pleit daarom voor meer dan alleen een minimumleeftijd op fastfood. Ze pleiten voor een verbod op reclame voor ongezond eten, nieuwe afspraken over een gezond voedselaanbod en een prijsverhoging van ongezond eten en drinken. Ook moeten gemeenten meer mogelijkheden krijgen om de komst van nieuwe fastfoodrestaurants te verbieden. Andere voorstellen zijn gratis gezonde lunches op scholen en subsidie op groente en fruit. Laatst spraken sommige Kamerleden al over een vleestaks.

Op sociale media zijn de meningen over de minimumleeftijd voor fastfood verdeeld. De vraag speelt of gezond leven je eigen verantwoordelijkheid is of neergelegd moet worden bij de overheid. „Totaal oneens met het CDA”, schrijft iemand bijvoorbeeld. „Hier moet je bij wegblijven als politiek, je hebt hier totaal niets te zoeken. Voorlichting prima, maar daar stopt het.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Is ook heel slecht voor kinderen. Patat. Daarom schakelen we over op friet. Friet past in een gezonde levensstijl. Verder totaal oneens met het CDA. Hier moet je wegblijven als politiek, je hebt hier totaal niets te zoeken. Voorlichting prima, maar daar stopt het. pic.twitter.com/yUDgTto9TR — John (@Boreout) April 19, 2022

Natuurlijk zou Twitter geen Twitter zijn als er geen sarcastische grapjes worden gemaakt over idealistische ideeën van politieke partijen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

In de snackbar. "Mag ik je ID zien?" #CDA — Onno Aerden (@onno_aerden) April 19, 2022

De politiek is al langere tijd bezig om de verkoop van fastfood terug te dringen. Het kabinet wil een rem op fastfoodketens en het makkelijker maken voor gemeenten om de opening van nieuwe ketens te weigeren. Wie weet is het rapport van het CDA een eerste stap in die richting en moet je over een paar jaar als tiener niet alleen je ID laten zien bij het halen van een flesje wijn, maar ook bij het bestellen van een patatje.