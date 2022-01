Friezen zitten onder het prikdoel voor boosterprik: ‘Bereidheid neemt af’

Het wordt nog afwachten of de Friezen hun prikdoel gaan halen voor de boosterprik. Het aantal afspraken in Friesland is namelijk te laag. En het ziet ernaar uit dat de Friezen onder het streven van een vaccinatiegraad van 80 procent zitten. Volgens de Friese GGD is er nog een behoorlijke klus te klaren.

GGD Fryslân laat weten dat het niet rap genoeg gaat met de boosterafspraken. „We zien dat de bereidheid tot het nemen van een boosterprik afneemt”, vertelt een woordvoerder. Ook de bereikbaarheid van de priklocaties speelt daarin een rol. Want volgens de woordvoerder zijn de afstanden van Friese steden als Stavoren naar bijvoorbeeld Leeuwarden best groot. „Maar de redenen om wel of geen prik te nemen zijn natuurlijk per persoon sterk verschillend.”



Margreet de Graaf fan GGD Fryslân: "Omikron al sichtber yn de sifers": Ek yn Fryslân sil it tal coronabesmettingen rap oprinne troch de komst fan de nije omikronfariant, seit GGD-direkteur Margreet de Graaf.

Lês mear oer: Margreet de Graaf fan GGD… https://t.co/hYV87a5z5m — friesland (@friesland) January 7, 2022

Opkomst Friezen boosterprik te laag

De boostercampagne is in volle gang. Sinds deze week kunnen alle Nederlanders boven de achttien jaar een boosterprik halen en ook de eerste tieners zijn al aan de beurt. Inmiddels worden ook kinderen onder de twaalf jaar opgeroepen voor vaccinatie. Demissionair coronaminister Hugo de Jonge liet weten dat de opkomst in het hele land niet optimaal is. Hoewel het zetten van priktempo sneller gaat dan verwacht, lijkt de opkomst tegen te vallen. De Jonge benadrukte deze week ook dat het vaccinatiebewijs na negen maanden verloopt zonder booster. Als het aan het kabinet ligt, behaalt Nederland ook met de boosterprik een vaccinatiegraad van minimaal 90 procent.

In Friesland komt de GGD nu 124.000 prikken tekort om het streven van minimaal 80 procent te halen. Het aantal geplande afspraken staat op ruim 31.000, niet genoeg dus. Wel kan dit aantal nog oplopen door mensen die later een afspraken maken. Of door Friezen die nog moeten wachten omdat ze korter dan drie maanden een vaccin kregen of een coronabesmetting doormaakten.

Regionale verschillen in behalen prikdoel

Twijfel over de boosterprik komt het meest voor bij mensen jonger dan 25 jaar. Zeventigplussers hebben het minst moeite om een extra vaccinatie te halen, bleek uit onderzoek van het RIVM.

Regionaal kunnen er nogal verschillen zijn in de vaccinatiegraad. Zo laat koepelorganisatie GGD GHOR weten dat de cijfers over boosterafspraken „ieder uur” veranderen. GGD Hollands Midden meldt dat er in die regio nog ruim een half miljoen prikken nodig zijn om daar het prikdoel van 80 procent te halen. Hier staan de komende dagen ruim tienduizend afspraken per dag gepland.

Voor de komende week staat het volgens het coronadashboard van de overheid ruim 1,4 boosterprikken gepland op landelijk niveau.