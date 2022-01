Op weg naar de persconferentie: weer minder coronapatiënten in het ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen blijft nog steeds afnemen. Het aantal coronabesmettingen is de afgelopen tijd voor Nederlandse begrippen enorm (vandaag een absoluut record), maar dat is aan de ziekenhuisopnames niet af te lezen. Zal dat goed nieuws betekenen voor de volgende corona-persconferentie die komende dinsdag wordt verwacht?

Het deze week verguisde Outbreak Management Team (OMT) is vandaag in elk geval bij elkaar om te beslissen welke adviezen aan het kabinet worden uitgebracht. Het gaat dan om het nieuwe kabinet Rutte IV, dat maandag aantreedt. Het bekende persconferentie-gezicht Hugo de Jonge is dan vervangen door de nieuwe minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ernst Kuipers.

Daling van 25 coronapatiënten in de ziekenhuizen

Het aantal mensen met corona dat een ziekenhuisbed bezet houdt, daalde met 25 ten opzichte van een dag geleden. Dat lijkt weinig, maar op sommige dagen daalt het aantal sneller. En de daling zien we nu dagelijks. Er liggen momenteel nog 1516 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, zo valt te lezen in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het lijkt te maken hebben met de mildere omikron-variant van het coronavirus. Omikron is besmettelijker, maar lijkt mensen die het oplopen minder ziek te maken dan eerdere varianten.

Van de 1516 coronapatiënten worden er 409 verzorgd op een intensive care, een daling van 10 patiënten in vergelijking met 24 uur eerder. Er werden in de afgelopen 24 uur 16 nieuwe mensen met ernstige Covid-19 op een ic opgenomen, maar doordat er meer patiënten overleden of de afdelingen mochten verlaten, nam de bezetting op de ic’s in de ziekenhuizen toch af. In Duitsland liggen momenteel nog tien Nederlandse coronapatiënten op een ic.

Record aantal coronabesmettingen

Het aantal coronagevallen schiet ondertussen omhoog. Tussen gisterochtend en vanmorgen zijn 34.954 positieve uitslagen van coronatests geregistreerd, met afstand het hoogste dagcijfer ooit. Het is überhaupt de eerste keer dat er in een dag tijd meer dan 25.000 nieuwe gevallen zijn gemeld. Meegenomen moet worden dat er gisteren een storing was en daardoor werd een hoger aantal besmettingen verwacht. Desondanks zijn het er héél veel, als je weet dat de teller gisteren bij 24.700 stopte.

Ook het gemiddelde stijgt snel. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 150.409 nieuwe gevallen, gemiddeld 21.487 per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 6 december.



Meer coronabesmettingen, straks meer opnames?

Op de verpleegafdelingen liggen nog 1107 coronapatiënten, 15 minder dan gisteren. Er werden 115 nieuwe coronapatiënten opgenomen, maar de bezetting nam evengoed af omdat nog meer mensen de afdelingen mochten verlaten.

Het aantal nieuwe coronabesmettingen neemt sinds vorige week weer flink toe. Het duurt meestal ongeveer twee weken voor een toename van het aantal besmettingen terug te zien is in de ziekenhuiscijfers. Of deze hoge aantallen coronagevallen ook voor een nieuwe golf ziekenhuisopnames zullen zorgen is nog even afwachten. Dat is dus afhankelijk van de genoemde omikronvariant.