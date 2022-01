Nederland jaar in ban van vaccineren, maar overtuiging boosterprik ver te zoeken

Nederland is vandaag precies een jaar in de ban van vaccineren. Op 6 januari 2021 werd in Veghel de eerste vaccinatie tegen corona toegediend. Inmiddels is de volgende ronde in ons land volop gaande. Maar van de boosterprik is niet iedereen overtuigd, lang niet zelfs. Er klinken weer geluiden om met informatie ‘de wijk in te gaan’.

De eerste gevaccineerde in Nederland was vorig jaar verpleeghuismedewerker Sanna Elkadiri. De prik werd gezet door de GGD Hart voor Brabant. Corona-minister Hugo de Jonge, André Rouvoet (voorzitter GGD GHOR) en Jaap van Delden (RIVM-programmadirecteur Covid-19-vaccinatie) waren in Veghel aanwezig. De vaccinatie leverde veel en soms bijzondere reacties op.

Na het eerste vaccineren volgde de boosterprik

Het RIVM coördineerde de uitvoering van de coronavaccinaties. Nederland was het laatste Europese land dat begon met vaccineren tegen het coronavirus. Afgelopen zomer kon elke (volwassen) Nederlander, die dat wilde, de prik in de bovenarm hebben gehad. Iedereen vanaf 18 jaar kan op dit moment ook een afspraak voor een boosterprik hebben gemaakt, die extra moet beschermen tegen de omikron-variant.



Ben je geboren in 2003 én langer dan 3 maanden geleden volledig gevaccineerd of hersteld van corona? Dan mag je vandaag online via https://t.co/TgDK9xyltD een #BoosterPrik inplannen. 60-plussers mogen zonder brief bellen naar 0800-7070. ➡️ https://t.co/Bvc66czMlc pic.twitter.com/d62qoIiVZ1 — RIVM (@rivm) January 4, 2022

De boosterprik kwam net als de vorige vaccinatieronde in ons land langzaam op gang, maar inmiddels kan iedereen die dat wil de afspraak dus hebben staan. En dat iedereen is nou net niet het geval en het punt waar deskundigen zich zorgen om maken.

‘Ga de wijken in met info over de boosterprik’

Er moet een betere landelijke informatiecampagne over de boosters komen, waarbij medewerkers ook de wijk in gaan. Daarvoor pleiten die deskundigen vanmorgen in De Telegraaf. „Ga de wijken in“, is hun oproep.

De opkomst voor de extra prik dreigt later uit te vallen dan gehoopt. Zo krijgt de Vaccinatietwijfeltelefoon steeds meer vragen van mensen die twijfelen over het nemen van een booster. Ze vragen zich af of het wel nodig is als ze gezond zijn en of ze niet beter kunnen wachten totdat er een specifiek vaccin is ontwikkeld tegen de omikronvariant.



Vragen over de prik of booster? Bel de Vaccinatie Twijfeltelefoon. Sinds de landelijke opschaling kregen ruim 10.000 bellers medisch advies. Mooi werk en enorm belangrijk dat iedereen die twijfelt deskundig en betrouwbaar advies inwint.

👉 https://t.co/kKlGOSe07Q

☎️ 088-7555777 pic.twitter.com/TXLPdJLlCS — Hugo de Jonge (@hugodejonge) January 4, 2022

Communicatie te verwarrend

„De communicatie is best wat verwarrend geweest”, constateert internist en initiatiefnemer Robin Peeters. „Eerst zouden enkel de 60-plussers een booster nodig hebben, en nu moet iedereen in een razendsnel tijdsbestek. Het is nu ontzettend belangrijk om duidelijk uit te leggen dat dat door omikron komt, waartegen de bescherming door de eerste vaccinatie minder is.”

Het ministerie van Volksgezondheid benadrukt in een reactie al actief in te zetten op communicatie om de opkomst te verhogen. „De komende weken wordt de communicatie verder geïntensiveerd.”