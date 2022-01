Hugo de Jonge benadrukt nogmaals: ‘Vaccinatiebewijs verloopt zonder booster’

De eerste twee vaccinaties zijn straks niet meer voldoende om een groen vinkje te krijgen met jouw QR-code. Demissionair coronaminister Hugo de Jonge benadrukt namelijk dat straks een boosterprik nodig is voor een geldig vaccinatiebewijs. En dat betekent niet reizen, en wellicht straks geen horecabezoek, zonder booster.

Het komt erop neer dat, zoals Metro eerder schreef, het vaccinatiebewijs een houdbaarheidsdatum krijgt. Negen maanden na de vaccinatie is er een boosterprik nodig. Haal je die niet? Dan krijg je straks geen groen vinkje bij het scannen. Volgens coronaminister Hugo de Jonge gaat de houdbaarheidsdatum vanaf februari in, vertelt hij tegen Hart van Nederland.

Hugo de Jonge wil booster vaccinatiebewijs

Nu heeft De Jonge dit niet zelf bedacht, het besluit is lijn met het beleid van Europese Unie. De EU wil dat alle EU-landen dezelfde soort aanpak hanteren en mensen dus ook de boosterprik halen.

In Oostenrijk klonk al eerder het geluid dat Nederlanders zonder booster het land niet inkwamen. Maar het gaat dus ook voor Nederland zelf gelden. Volgende maand gaan die regels dan in. „Vanaf dat moment zal reizen niet meer gaan zonder dat je de booster hebt gehad”, aldus De Jonge. „Tenzij je heel kort geleden bent geprikt, maar niet langer dan negen maanden geleden.”

Groen vinkje in QR-code

Deze nieuwe maatregel moet wel eerst nog worden goedgekeurd door de Tweede Kamer. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk mensen zich laten boosteren. Met de opkomst van de besmettelijke Omikron-variant en de afname van de effectiviteit van de eerste vaccins, is dit volgens hen noodzakelijk.

Momenteel krijg je in de CoronaCheck-app een groen vinkje als je gevaccineerd, genezen of getest bent (3G). Heb je jouw tweede vaccinatie voor 1 april 2021 gehad? Of de eerste in geval van het Janssen-vaccin? Dan is de booster dus straks nodig voor een geldige QR-code. Zo niet, wordt er weer verwacht dat je je laat testen voor een geldig toegangsbewijs.

Het kabinet wil van een 3G-beleid naar een 2G-beleid, waarbij testen voor een geldige QR-code niet meer kan. Sommige Europese landen hanteren dit 2G-beleid al, of hanteren een vaccinatieplicht.