Eerste tieners mogen een afspraak voor de boosterprik maken

De eerste tieners zijn aan de beurt om een afspraak voor een boosterprik tegen het coronavirus maken. Mensen die geboren zijn in 2001 en 2002 kunnen vanaf nu online een prikafspraak inplannen.

Dat meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vanmiddag, net als coronaminister Hugo de Jonge dat op Twitter deed. Van de mensen die in 2002 zijn geboren is een groot deel nu nog 19 jaar. Zij worden dit jaar 20 en gelden als de eerste tieners die een extra vaccinatie mogen halen als zij dat willen.



En ook 2001 en 2002 mogen vandaag. De eerste tieners dus. Zij kunnen zometeen online de afspraak voor de #oppepprik maken.

🕓 Vanaf 16:00 uur via:

💻 https://t.co/atuKEXyXpm

ℹ️ Lees meer en zie altijd welk jaar aan de beurt is op: https://t.co/oKdX3cjU4C

🔁 Zegt het voort. 🗣 pic.twitter.com/7I0kNTWr72 — Hugo de Jonge (@hugodejonge) January 3, 2022

Alle 18-plussers mogen de boosterprik halen

Alleen mensen die langer dan drie maanden geleden hun laatste coronaprik kregen of een coronabesmetting doormaakten komen in aanmerking voor een oppepprik. Coronaminister Hugo de Jonge wil dat alle 18-plussers die dat willen en in aanmerking komen voor 1 februari een boostervaccinatie hebben kunnen krijgen. Dat gaat gemakkelijk, want de afgelopen anderhalve week gaat het inplannen van de boosterprik in hoog tempo.

De boosterprik-campagne is de afgelopen weken versneld, met als doel de opmars van de omikronvariant van het coronavirus tegen te gaan. De werking van de coronavaccins neemt af naarmate het langer geleden is dat iemand een prik kreeg. Een booster kan de afweer tegen het virus weer een oppepper geven.