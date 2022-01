Hugo de Jonge en Johan Derksen zijn het eens: ‘Geen begrip voor ongevaccineerden’

Hugo de Jonge slijt zijn laatste dagen als minister van Volksgezondheid. Bij Op1 blikt hij terug op zijn nogal turbulente twee jaar ministerschap. Hij vertelt over zijn gezin, de fouten die hij maakte en zijn drijfveer. Maar ook spreekt hij samen met tafelgast Johan Derksen uit geen begrip te kunnen opbrengen voor ongevaccineerden.

Aan tafel bij Op1 vertelt de afzwaaiend coronaminister over de bedreigingen en de impact op zijn gezin, die niet mis blijken te zijn. Zijn kinderen zagen hem liever niet nog een ronde op de ministerstoel. Maar zelf had De Jonge „de klus nog wel af willen afmaken”.

Hugo de Jonge bij Op1 over turbulent jaar

Presentatrice Fidan Ekiz vraagt: „Waarom is dat het waard om als het kon door te gaan?” Ze verwijst naar de bewaking voor zijn huisadres, bedreigingen en reacties naar zijn kinderen toe. „Het is heel mooi om het verschil te mogen maken in het leven van mensen. Dat dat een prijs kost, hoort er wel bij”, antwoordt De Jonge.

De demissionair coronaminister erkent dat er fouten zijn gemaakt tijdens zijn ministerschap. Maar dat hoort volgens hem bij een crisis. Te vroeg of te laat een lockdown? Een te trage prikcampagne? Loze beloftes? Dansen met Janssen? Men verwijt De Jonge nogal wat. Maar volgens hemzelf zijn sommige beslissingen nu eenmaal onzeker en weet men pas achteraf of iets wel of niet werkt. Zo vertelt de politicus dat hij een tijd lang dacht dat de twee vaccinaties Nederland uit de coronacrisis zouden helpen. „Dat op zo’n korte termijn die booster nodig is”, dat had De Jonge niet verwacht. Maar volgens hem verandert de wetenschap en de daarbij behorende inzichten.



Vond #op1 wel echt goed gisteren. Ook met @hugodejonge. En hulde aan Johan #Derksen! — Pim (@PimFR) January 7, 2022



Je kunt over Derksen van alles zeggen, maar niet dat hij zijn mening niet durft te geven. Gister zat hij tegenover De Jonge en zei hij: "Hij [De Jonge] heeft een heel gevaarlijk karakter: hij is blind van ambitie en ontzettend ijdel. Zo'n combinatie brengt je in zo'n situatie." pic.twitter.com/xiNDqj48Ob — Paso Dagori (@PDagori) January 7, 2022



Goed interview met @hugodejonge bij #Op1. Lang niet altijd eens met het beleid maar respect dat hij, en vooral zijn gezin, de waanzin van de dag met alle bedreigingen overleven. Menigeen had het bijltje erbij neergegooid. — Rick van Rijn (@RickvanRijn) January 6, 2022

Johan Derksen en Hugo de Jonge eens over ongevaccineerden

Aan de andere kant van de tafel zit VI-gezicht Johan Derksen. Derksen sprak zich in zijn eigen programma’s al vaker uit over ongevaccineerden en „wappies”, hoewel collega Wilfred Genee zich recent nog kritisch uitsprak over de boosterprik. Derksen vraagt nu aan De Jonge wat hij daarvan vindt. „Heb je ooit begrip op kunnen brengen voor de mensen die geen prik willen? Ik heb nooit een argument gehoord dat hout snijdt om het niet te doen”, zegt de VI-presentator. En dat beaamt de demissionair coronaminister. „Ik snap überhaupt niet dat je onder het mom van de vrijheid die prik weigert. Het is juist die prik die ons helpt om die vrijheid weer te herwinnen. Het is niet de overheid die de vrijheid beperkt, het is het virus dat de vrijheid beperkt.”



Ik word heel stil en verdrietig als ik naar het geknik van Johan kijk…..van Hugo wisten we al dat hij een andere agenda volgt, maar Derksen? Ach ach wat geld en macht al niet doet met mensen. https://t.co/qB6xSe8W2U — irma luttikhuis (@ILuttikhuis) January 7, 2022



Zeer eens. RT @op1npo: Coronaminister @hugodejonge over vaccinatieweigeraars: “Ik heb geen begrip voor mensen die geen prik willen. We hebben veel te veel begrip voor die kleine groep weigeraars. Ik heb dat niet begrepen.” #Op1 pic.twitter.com/2hS4pLMwpW — Rinus van Riel (@rinusvanriel) January 7, 2022

Johan Derksen ziet veel complotdenkers bij talkshows

Op1-presentator Sven Kockelmann vraagt het nogmaals: „Dus u heeft daar geen begrip voor gehad?” En daarop is De Jonges antwoord helder: „Nee.” Volgens Derksen is de groep ongevaccineerden „gevaarlijk groot”, waarop De Jonge reageert dat het om „elf procent” gaat. Kockelmann refereert aan de uitspraken van de Franse president Macron, die zei dat hij ongevaccineerden wil dwarszitten. Geen heel verstandige woorden, vindt De Jonge, maar volgens de demissionair coronaminister is er „politiek gezien veel te veel begrip voor die kleine minderheid”.

Volgens Derksen krijgen complotdenkers in talkshows te veel ruimte om aan het woord te komen. „Maar de zwijgende meerderheid die trouw een prikje haalt, komt nooit aan het woord. Die spelen blijkbaar geen rol”, aldus het VI-gezicht. Daarop reageert Kockelmann dat er bij Op1 nauwelijks complotdenkers aan tafel zaten.



Het is volkomen terecht dat Johan Derksen bij #Op1 erop wijst dat de talkshows zelf een rol hebben gespeeld in het groot maken van de ideeën van wappies door dat soort mensen met die ideeën uit te nodigen. — Mathijs van der Loo (@MathijsvdLoo) January 6, 2022

Coronaprotest en Thierry Baudet

Later in de uitzending komen ook de afgelopen coronaprotesten ter sprake. Derksen benoemt dat hij de sfeer bij deze demonstraties zorgwekkend vindt. „Fel en ongeorganiseerd”, bestempelt hij de protesten. De Jonge legt uit dat de woordkeuze van sommige politici als Thierry Baudet of Gideon van Meijeren aanzet tot gevaarlijk gedrag. „Het is ondermijnend voor de democratie.”

Later wordt aan de demissionair coronaminister gevraagd waarom hij tijdens debatten zijn rug naar Baudet keerde. „Dat heb ik bewust gedaan.” Volgens hem halen Baudet en zijn partij het allerslechtste in zichzelf naar boven. Zoals „nepnieuws verspreiden of oproepen om geen vaccin te nemen”. Daarop reageert een tafelgast dat iemand de rug toe keren ook niet valt onder „het beste in uzelf naar boven halen”. Maar De Jonge legt uit dat hij geen respect kan opbrengen voor de uitlatingen van de politicus. Derksen sprak in de uitzending uit dat hij spijt heeft dat hij ooit in het verleden op Forum voor Democratie stemde.



"Mensen die ze niet alle 24 in een kratje hebben." Hugo de Jonge die op de valreep met een briljante uitdrukking komt om totaal doorgeslagen FvD mafkezen te duiden. Die houden we er in. #wnl #op1 — Peter Kremer (@peterkremer) January 6, 2022



Raymond Mens tegen Hugo: “Vindt u dat u het beste in uzelf naar boven haalt door met uw rug naar Baudet in het parlement te gaan zitten” #op1 — Babiche (@_Babiche) January 6, 2022

