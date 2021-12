Aangeefster Marco Borsato voorziet ‘lijdensweg’ nu zanger tegenaangifte doet

Marco Borsato deed gisteren ook aangifte tegen de moeder van het vermeende slachtoffer, wegens „uitlokking tot en medeplichtigheid van laster en smaad.” De 22-jarige vrouw stelt dat ze vanaf haar vijftiende seksueel is misbruikt door de zanger. Ze doet aangifte omdat ze erkenning wil van het misbruik. „Mijn cliënt is niet uit op een schadevergoeding”, claimde haar advocaat eerder in De Telegraaf. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak.

