Nog twee vermeende slachtoffers Marco Borsato melden zich

Nog twee vermeende slachtoffers van Marco Borsato hebben zich gemeld. John van den Heuvel heeft slachtoffers die te maken hebben gehad met mogelijk seksueel overschrijdend gedrag van de zanger namelijk opgeroepen dat te doen. Gisteren in Beau maakte Mick van Wely, met wie Van den Heuvel het verhaal publiceerde, bekend dat twee mensen hen benaderd hebben.

Volgens de misdaadjournalist gaat het om „twee partijen die spreken namens de vermeende slachtoffers”. „We zullen met hen gaan praten. Ik ben benieuwd naar hun verhaal”, zei Van Wely. Verder kon de misdaadjournalist echter niks kwijt over de beschuldigingen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

.@mickvanwely sprak met de vrouw die beweert dat ze vanaf haar vijftiende jarenlang is misbruikt Marco Borsato. Bij #Beau vertelt de misdaadjournalist hoe de publicatie tot stand kwam. https://t.co/4R6KlWVQPi — BEAU (@BeauRTL) December 14, 2021

Aangifte tegen Marco Borsato

De Telegraaf publiceerde gisteren een verhaal over een vrouw van nu 22 jaar die maandag aangifte heeft gedaan van seksueel misbruik door Borsato. De zanger zou zich vanaf haar vijftiende jaar geregeld aan haar vergrepen hebben. Borsato zou het meisje, dat anoniem blijft in het verhaal, daarbij onzedelijk hebben betast.

De ouders van het meisje waren goede vrienden met Borsato, vertelde ze. Toen haar vader overleed, wierp hij zich op als een soort pleegvader. Daarna begon het misbruik.

Van den Heuvel riep na de publicatie van het verhaal via Instagram mensen die meer informatie hebben op zich bij hem te melden. „Aan het artikel is veel onderzoek voorafgegaan. Uit dat onderzoek blijkt ook dat meer meisjes en jonge vrouwen informatie hebben of aangifte overwegen”, schreef hij.

Gisteren liet Borsato via zijn advocaten van Knoops’ Advocaten weten kennis te hebben genomen van de aangifte. Hij meent dat het „goed” is dat er een aangifte ligt. Die kan volgens hem worden meegenomen in het door hem aangevraagde onderzoek door het OM. De zanger ziet de uitkomst van dat onderzoek „met vertrouwen” tegemoet. De advocaten laten weten het te houden bij de eerder gegeven reacties en verder niet te reageren.

Geruchten van seksueel misbruik

Het gerucht van seksueel misbruik door Marco Borsato gaan al een tijdje rond. Maar sinds deze week lijkt het justitionele balletje echt te zijn gaan rollen. De geruchten zijn vooral afkomstig van bekende roddelkanalen op social media. Zelf ontkent Borsato alle beschuldigingen. In een eerder artikel zette Metro alle geruchten rond Borsato op een rijtje.

Het Openbaar Ministerie gaf een reactie op de Borsato-beschuldigen: „We hebben een aangifte van onzedelijke betastingen tegen hem ontvangen. Onderzoek zal moeten uitwijzen of er sprake is van bewijsbare strafbare feiten. Een verdere toelichting kunnen we op dit moment niet geven.”

Wil je de uitzending van Beau terugkijken? Dat kan hier.