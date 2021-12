Steun voor Marco Borsato aan de talkshowtafels: ‘Trial by media’ en ‘Leontien en kinderen’

De aantijgingen rondom Marco Borsato werden gisteren zo’n beetje in elke krant en iedere talkshow besproken. Ook tv-collega’s spraken zich uit over de beschuldigen over de zanger. Waar de een steun betuigt aan het slachtoffer, nemen anderen het ook op voor Borsato.

Marco Borsato wordt beschuldigd van seksueel misbruik. Alle details daarover lees je hier. Talkshows Op1, Beau en HLF8 bespreken aan tafel de beschuldigingen. En ook entertainmentprogramma’s als Shownieuws en RTL Boulevard lieten het vermeende misbruik natuurlijk niet aan zich voorbij gaan.

Johnny de Mol noemt aantijgingen Marco Borsato ‘trial by media’

Het nieuws leverde een arsenaal aan reacties op uit het medialandschap, ook van tv-collega’s. Waar men op social media vooral gruwelt van de aantijgingen en het slachtoffer lijken te steunen, klinkt gisteravond ook steun voor Borsato. Want in principe is iemand onschuldig tot het tegendeel bewezen is en heeft nog geen rechter zich gebogen over de zaak, klinkt als tegengeluid.



Zo spreekt Johnny de Mol in zijn HLF8 over een „trial by media”. In een eerdere uitzending liet hij al weten dat hij de geruchten „zo’n k*tverhaal verhaal” vond. Daarover sprak hij: „Sorry dat ik het even zo zeg. Dat trial by media heb je ook nog en je bent gewoon onschuldig tot het tegendeel bewezen is”, sprak De Mol vrijdag in zijn talkshow. En gisteren stipte hij het weer aan. „En als het niet waar is, dan is het ook erg. Het slaat wel een deuk in je imago.” De presentator heeft er naar eigen zeggen „buikpijn” van.



Ik vind het stuitend hoe mensen en media nu op #Borsato duiken terwijl er nog geen betrouwbare informatie en weging is over de feiten. Allemaal op de kar springen die iemand de grond in trapt. Je wordt echt geen beter mens van oordelen over anderen. Stel je oordeel uit, wacht af. — roos vonk (@roosvonk) December 14, 2021

Maan de Steenwinkel zwijgt

Tafelgast Rutger Castricum noemt op dat hij denkt dat BN’ers zich wellicht wat nederiger moeten opstellen als iets bij de rechter ligt. „Je weet niet of het waar is en als het waar is, is het vooral heel erg voor het slachtoffer.”

In de studio zat ook zangeres en oud-The Voice of Holland-deelneemster Maan de Steenwinkel, een goede bekende van Borsato. De Mol vroeg haar of zij „weleens het idee heeft dat ze in een spagaat zit in deze tijden om je uit te spreken”. Dat beaamt de zangeres. Zij laat zich alleen uit over onderwerpen waar ze honderd procent achter iets staat. „Ik hoef ook niet over alles per se iets te vinden of een mening te uiten. Sommige dingen blijven ook voor mezelf.”



Eigenlijk is het belangrijkste wat we (uitgezonderd de journalistriek die zaken onderzoekt) in de kwestie #borsato nu kunnen doen is, wachten met oordelen en @Het_OM z'n werk laten doen. Dat zou je zelf ook willen. — Ton F. van Dijk (@tonfvandijk) December 14, 2021

Tegengeluid bij talkshows

Aan tafel bij Shownieuws ontstaat een discussie over Borsato. Daar neemt presentatrice Anouk Smulders het op voor de zanger. Ook sprak ze haar twijfels uit over het handelen van de verdachte. Zij noemt ook de „de mediabom”. De presentatrice vraagt zich hardop af waarom moeder en dochter eerst met De Telegraaf praatten en daarna pas met de politie. En advocaat Bram Moszkowicz steunt haar in die twijfels. Ook noemt ze de schrijnende situatie voor Leontien Borsato en de drie kinderen.

Bij Beau vertelde journalist Mick van Wely over de beschuldigingen. Van Wely schreef samen met collega John van den Heuvel het onthullende artikel van De Telegraaf. Presentator Beau van Erven Dorens is kritischer en spreekt zijn medeleven en steun uit voor het vermeende slachtoffer. Toch noemt hij ook de „ravage” aan de andere kant van het verhaal. Voor de kinderen en Leontien Borsato. Bij Op1 verschijnt journalist Martin Groenewold van Dagblad van het Noorden, die ook betrokken was bij de onthullingen over Borsato. Strafrechtadvocaat Meike Lubbers vindt de media geen middel om dit verhaal te brengen. „Laat het bij bij de politie, het OM en de rechtbank. Trial by media is een verschrikkelijk iets.”



Zelden meegemaakt dat op de dag van een aangifte de bewijsconstructie al uitgebreid op nationale tv is besproken en gewogen. Wordt echt tijd om na te denken of we deze kant wel op willen, los van wat waar of niet waar is in de zaak #borsato. — Christian Flokstra (@ChrisFloks) December 14, 2021

Radiostations en muziek Marco Borsato

Sommige radiostations kozen er vandaag voor om geen of minder muziek van Marco Borsato te draaien. Onder meer 100% NL en Qmusic maakten deze keuze. Alleen de zenders van Talpa Radio geven aan op dit moment geen reden te zien hem uit de playlists te weren. Onder Talpa Radio vallen zenders als 538, Radio 10, Sky Radio en Veronica.