Dave Roelvink moest in Special Forces VIPS afscheidsbrief aan pasgeboren zoon schrijven

Wil je echt eens zien waar het er hard en nietsontziend aan toe gaat? Kijk dan vanaf morgen Special Forces VIPS op Videoland (en eenmalig op RTL 4). Een van de tien BN’ers die dat zwaarder dan zware avontuur durfde aan te gaan is Dave Roelvink. Metro sprak de man die genoot: „Als ik eerder zo’n training had gehad in mijn leven, dan was ik misschien die kant wel opgegaan.”

Special Forces VIPS: Wie Durft Wint heet het programma officieel. Tien bekende koppen werden in Slovenië getraind door voormalig Special Forces met in totaal ruim zestig jaar ervaring. Als speciale eenheden voerden zij tal van militaire operaties als verkenningen en contra-terrorisme in het buitenland uit. Daarbij was nooit ruimte voor discussie. Een tijd om de pauzeknop even in te drukken was er evenmin.

Wie doen er mee aan Special Forces VIPS?

De tien BN’ers die de persoonlijke en groepsstrijd in Special Forces VIPS aan gingen, zijn Alkan Cöklü (acteur en presentator), Hannelore Zwitserlood (radio-nieuwslezer), actrice Gaby Blaaser, Dave Roelvink (DJ en influencer), Tim Haars (acteur en presentator), ex-judoka Roy Meyer, radiomaker Giel Beelen, Jamie Trenité (tv-presentator en oud-tennisser), ex-bokster Nouchka Fontijn en actrice Imanuelle Grives. Zij hebben tijdens hun strijd geen namen meer, maar heten 1 tot en met 10.



Zij werden twee weken lang continu afgesnauwd, als test uiteraard. Voormalig officier bij de Special Forces Erik Wegewijs daarover: „De wereld waarin de Special Forces operaties uitvoeren is kwetsbaar, onvoorspelbaar, complex en heeft meerdere gezichten. Eigenschappen als mentale veerkracht zijn essentieel. In Special Forces VIPS zoomen we met name in op het gedrag dat de deelnemers vertonen als ze onder constante druk staan. Als zij geen status, geen zekerheid en geen houvast hebben. Wij bepalen voor hen wanneer, hoe en waarom zij uit hun comfortzone gaan. De vraag is of ze in staat zijn om zichzelf hieruit te denken. Of dat ze zich laten leiden door emotie. Beschikken zij over mentale eigenschappen die Special Forces Operators ook bezitten?”

Niet meedoen kan dodelijk zijn

Wat dat betreft zou een speciale Special Forces gemaakt moeten worden met mensen die al ontploffen als Mark Rutte op normale toon vraagt om je aan coronamaatregelen te houden. Dat moet hilarisch zijn. In dit programma kun je namelijk niet twitteren dat je ergens niet over peinst of wapperen met een stukje Grondwet. Sterker nog, meedoen is in Special Forces VIPS juist van levensbelang.

Hoe is Dave Roelvink (27) met die bijzondere en keiharde situatie omgegaan? Slapend in een soort koude schuur die alleen bestond uit wat muren en een dak en alleen maar uitvoerend wat anderen zeiden? Roelvink is niet altijd op een goede manier in het nieuws geweest, maar de afgelopen jaren vergaat het hem uitstekend. Geen drank en sigaretten meer, maar liever in de sportschool is nu zijn motto. En dan is hij onlangs nog eens vader van een zoon geworden ook, Dean. We zagen hem al in tal van tv-programma’s. Van Expeditie Robinson (2016) tot Sterren Springen en van Geen Cent Te Makken tot De Roelvinkjes. Op dit moment zien we hem zichzelf zelfs twee keer confronteren. Lopend op een touw op vele meters hoogte (The Big Balance op SBS6) en Special Forces VIPS van Videoland/RTL.

Voorbereiding Dave Roelvink ‘niet goed genoeg’

Gefeliciteerd met jullie zoon. Korte nachtjes?

„Dank je wel, dank je wel. De nachtjes waren kort ja, ik heb weleens beter geslapen. Maar het gaat steeds beter nu hij de zes weken voorbij is.”

Ik heb de eerste aflevering gezien. Je liep er eerlijk gezegd fit, sterk en vrolijk bij.

„Ik heb mijn best gedaan in ieder geval, al had ik me niet goed genoeg voorbereid moet ik zeggen. Daar ben ik in Slovenië wel achter gekomen.”

We gaan je in de volgende afleveringen van Special Forces VIPS ook wel even anders zien?

„Yep. We worden allemaal stuk voor stuk afgepeld en gesloopt. Daar ontkwam niemand aan.”

Om met de deur in huis te vallen: je moest een afscheidsbrief voor het thuisfront maken en schreef aan je pasgeboren zoon. Hoe onderga je zoiets?

„Dat was een heftig moment, dat doe je liever niet. Maar het geeft wel een beeld van wat die jongens van de Special Forces doen. Dat is het doel van het programma. Laten zien wat die jongens doorstaan en of je daar zelf geschikt voor zou zijn.”

DJ-leven Dave Roelvink staat stil, tijd voor andere dingen

Je dacht dit najaar ‘ik ga maar even op grote hoogte op een touw lopen en ook die harde strijd in Special Forces VIPS aan’?

„Kijk, de DJ-boekingen liggen door corona zo goed als stil, dus er is veel ruimte om nieuwe dingen te doen. Daarom heb ik tegen een aantal dingen ‘ja’ gezegd. Op Special Forces had ik altijd volmondig ‘ja’ gezegd trouwens. Zoiets stond absoluut op mijn bucket list, dat is iets waar ik van hou.”

Geldt dat ook voor op een touw op 35 meter hoogte in de Johan Cruijff ArenA lopen in The Big Balance?

„Dat geldt op zich ook wel voor dat highlinen, al had ik daar geen tijd voor gehad en gemaakt als corona er niet was. Daar gaat het om vier maanden lang drie keer in de week vier uur lang trainen en daarvoor moet je echt tijd hebben. Dat zou me dan niet zijn gelukt, maar nu leek het me een ontzettende uitdaging. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het doodeng vind.”

In hoeverre heb je je grenzen moeten verleggen in Special Forces VIPS?

„Het is niet normaal, maar die grenzen werden wel voor je verlegd. Die jongens drillen en pushen je zó ver. De opdrachten die we kregen waren overtreffend op overtreffend op overtreffend. Dan moesten we bijvoorbeeld een groot stuk de bergen in lopen. Je denkt dan eerst dat dat de opdracht is. Dan vertelden ze dat het in mars moest. Daarna dat het met 25 kilo op je rug moest. En daarna nog eens een keer dat je niet alleen heen, maar ook weer terug moest lopen.”

Hij denkt even na. „Oh ja, dan waren we terug en zeiden ze dat we die avond niet mochten slapen. Nogmaals: overtreffend, op overtreffend op overtreffend. Dat je continu dacht ‘ja, maar dit kán niet’. Als je het dan toch flikt, dan sta je elkaar met z’n allen aan te kijken van ‘wow, waar is m’n lichaam en totale geestelijke staat?’. En toch is het ontzettend mooi om mee te maken.”

Hoeveel kilometer in de bergen was dat dan?

„Ik heb geen idee meer, maar het kan wel 25 of 30 kilometer zijn geweest. Voor mijn gevoel was het echter 200 kilometer.”

Geen waarde aan het pushen hechten, gewoon doen

Hoe heb je het pushen en het geschreeuw van de Special Forces ervaren?

„Je bereidt je er van tevoren wel op voor. Waaraan ik me probeerde vast te houden is die eindstreep halen. Emoties heb ik geprobeerd uit te schakelen. Ik heb geprobeerd er doorheen te luisteren en altijd te bedenken wat die persoon nou eigenlijk zegt. Te luisteren naar wat ie van me vraagt en daar geen oordeel over te hebben. Ook niet over de toon waarop dat gebeurt. Gewoon geen waarde aan hechten ging het beste.”

Had je dit ook gekund als je nog had gedronken en gerookt?

„Ik denk dat ik er dan heel snel uitgelegen had en misschien in aflevering één al had moeten opgeven. Omdat het fysiek zo ontzettend zwaar is.”

De programmamakers van Special Forces VIPS stellen ook dat het mind above muscle is. Kun je je daarin vinden?

„Zeker, beide is heel zwaar. Fysiek, maar zeker ook mentaal. Op een gegeven moment vermengt zich dat met elkaar. Als je fysiek niet meer door kan, moet er toch mentaal een knop worden omgezet. Intrinsiek kun je dan weer verder.”

Dave Roelvink wilde iedereen over de finish sleuren

En dat het groepsbelang boven jouw belang gaat, vond je dat lastig of ook wel mooi?

„Ontzettend mooi juist. Mooi om zoiets met z’n allen te doen. Vooraf kreeg ik de vraag of ik het belangrijker vond dat ik het zelf zou halen of de groep. Toen zei ik dat ik hoopte dat iedereen het haalde, maar dat ik zelf wilde laten zien dat ik kon uitblinken. Als je er eenmaal mee bezig bent en je gaat zo diep allemaal, dan wil je echter met z’n allen de eindstreep halen. Dan wil je het liefst iedereen over die finish meesleuren.”

Kun je je voorstellen dat mensen dit uit vrije wil doen?

„Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik heb mijn eigen werk en m’n draai in het leven gevonden. Als dat niet zo zou zijn geweest en ik had zo’n training eerder in mijn leven meegemaakt, dan was ik zelf die kant misschien wel opgegaan. De broederschap die de jongens met elkaar hebben, vind ik waanzinnig. En dat onvoorwaardelijk op elkaar kunnen bouwen ook. Je wordt getraind en gedrild om nog geen speld verkeerd te plaatsen. Je moet elkaar voor de volle 100 procent vertrouwen, anders kan het de kop van je maatje kosten.”

‘Mooiste tv-programma waarin ik heb meegewerkt’

Je bent op tv al vele uitdagingen aangegaan. Was Special Forces VIPS de zwaarste?

„By far. Het was by far het zwaarste, maar ook het vetste. Het is het mooiste programma op televisie waaraan ik heb meegewerkt.”

Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met je Expeditie Robinson-deelname, was dat toen dan een eitje?

„Geen eitje, maar heel anders. In Expeditie Robinson heb je te maken met allerlei ongemakken als niet eten en weinig slaap door het regenseizoen dat wij hadden. Maar wat daar vooral speelt is de verveling. 48 uur zit je niks te doen voordat er een proef is. Twee dagen lang is het voor je uit staren geblazen, zonder stoeltje of bedje om je tijd door te komen. Zonder voetbal om de tijd te doden. Special Forces VIPS is gewoon knallen – hoe zwaar ook – en dat ligt me meer. Ik werk me liever kapot, dan dat ik me verveel.”

Special Forces VIPS: Wie Durft Wint is vanaf 19 december op zondag op Videoland te zien. De eerste aflevering wordt morgenavond eenmalig ook om 21.30 uur op RTL 4 uitgezonden.