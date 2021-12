Wie naar kapper wil voor kerstcoupe, moet snel zijn: telefoon roodgloeiend

De harde lockdown die in aantocht lijkt, zorgt voor een stormloop bij kappers. In het hele land staat de telefoon roodgloeiend, nu veel mensen nog snel even proberen een afspraak in te plannen, meldt persbureau ANP. Vandaag sijpelde het nieuws door dat het demissionaire kabinet mogelijk dit weekend al de harde lockdown wil doorvoeren. Net als een jaar eerder zou het land daarmee kort voor kerst goeddeels op slot gaan.

ANP maakte een rondje langs verschillende kapsalons en eigenlijk was het beeld overal hetzelfde: kort na het nieuws over de dreigende lockdown piekte de afsprakenlijn. Bij kappers in onder andere Alblasserdam, Roermond en Zaandam gaat de telefoon in ieder geval voortdurend. „Eigenlijk word je er een beetje gek van. We zitten helemaal vol en moeten constant nee zeggen”, aldus de Zaanse kapster. Een kapster in Alblasserdam zegt in ieder geval nog wel aan knippen toe te komen. Ook in Alkmaar krijgt een plaatselijke kapper continu appjes van alle kanten, met de vraag of er plaats is. Het antwoord laat zich raden.

Bij de meubelboulevard, bouwmarkt en het tuincentrum is het overigens (nog) niet drukker dan een normale zaterdag. Wel is de verwachting dat de drukte in de loop van de dag zal toenemen. Deze winkels lijken vandaag voorlopig voor het laatst open te mogen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

NL Lockdown checklist: ☑️ Kappertje

☑️ Toiletpapier pic.twitter.com/9ydvHUqxku — Jan Bakker (@janbakker_) December 18, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Pro-tip voor wie nog naar de kapper moet. Begin morgenochtend direct om 08.00 uur met maken van een afspraak en wees vooral niet te kieskeurig met de salon. IEDEREEN wil naar de kapper morgen. — Jelmer Visser (@DieTukkerfries) December 17, 2021

Brancheorganisatie: ‘Laatste weken al erg druk bij kapper’

Volgens ANKO, de brancheorganisatie voor kappers, is de drukte niet iets van de afgelopen dagen. Het zijn altijd al drukke weken richting de feestdagen en de voortdurende dreiging van een lockdown heeft dit vergroot. Een woordvoerder van ANKO benadrukt dat veel kappers de extra klandizie goed kunnen gebruiken, omdat ze nog altijd herstellende zijn van de vorige keren dat de deuren dicht moesten.

Ze wijst erop dat veel ondernemers nog kampen met achterstallige betalingen, leningen en dat veel ondernemers hun pensioenpotjes eerder hebben leeggegeten. De reserves zijn nog niet aangevuld. De woordvoerder van ANKO snapt dat er wat moet gebeuren, maar het dichtgooien van de kapperszaken is volgens de organisatie niet de oplossing. Ook omdat dit illegale en dus ongecontroleerde kapperspraktijken achter de voordeur in de hand werkt. „De druk van consumenten om toch geknipt te worden is groot.”