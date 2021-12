Advocaat: ’Aangeefster Borsato niet uit op schadevergoeding’

Wanneer iemand een BN’er of wereldster, bijvoorbeeld, beschuldigt van seksueel misbruik, zijn mensen er als de kippen bij om te zeggen: ‘Die is op geld uit’. De advocaat van de 22-jarige vrouw die maandag aangifte deed van aanranding door Marco Borsato, benadrukt dat dat in haar geval zeker niet zo is.

Peter Plasman staat het slachtoffer sinds gisteren bij. Dat zijn cliënt niet uit is op een schadevergoeding, benadrukte hij in De Telegraaf.

Erkenning van misbruik

Waar het wel om gaat voor de aangeefster, is erkenning van het misbruik. Dat vond volgens haar plaats vanaf haar vijftiende, vijf jaar lang. Ze zegt dat Borsato haar onzedelijk betastte. Volgens Plasman wil zij, naast erkenning van het misbruik, vooral genoegdoening. „Zij voelt zich beschadigd”, zegt de advocaat.

„Het doen van aangifte in een zedenzaak is vaak een grote stap”, gaat Plasman verder. „Zeker wanneer zoals nu de aangifte zich richt tegen een BN’er, heeft dat voor alle betrokkenen ernstige consequenties. Mijn cliënte wordt partij in een strafrechtelijke procedure waarin mogelijk alles wordt opgerakeld, uiteraard afhankelijk van de proceshouding van de heer Borsato.”

Aangifte tegen Marco Borsato

Begin deze week werd bekend dat er aangifte was gedaan tegen Marco Borsato wegens seksueel misbruik. Al een tijd eerder gingen er geruchten rond de zanger. Hij reageerde daar echter heel lang niet op. Medio 2020 is echter al een onderzoek ingesteld „naar een aantal insinuaties verband houdend met de aantijging dat hij grensoverschrijdend seksueel gedrag zou hebben vertoond met minderjarige meisjes”, meldde de advocaat van de zanger onlangs.

Gisteren kwamen nog twee vermeende slachtoffers van Borsato naar voren met hun verhaal. Zij hebben zich, na een oproep van misdaadverslaggever John van den Heuvel, gemeld. Volgens de misdaadjournalist van De Telegraaf gaat het om „twee partijen die spreken namens de vermeende slachtoffers”. „We zullen met hen gaan praten. Ik ben benieuwd naar hun verhaal”, zei Mick van Wely, met wie Van den Heuvel het artikel over de originele aangifte schreef. Verder kon de misdaadjournalist echter niks kwijt over de beschuldigingen.