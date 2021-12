Advocaat meldt dat Marco Borsato aantijgingen ‘zeker wel ontkent’

Marco Borsato ontkent de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Zijn advocaat Geert-Jan Knoops heeft dat bevestigd.

Knoops deed dat vanmorgen na berichtgeving daarover van De Telegraaf.

Eerste reactie Borsato op beschuldigingen

De zanger kwam gisteren via zijn advocaten (naast Knoops ook diens vrouw Carry Knoops) met een eerste reactie op de beschuldigingen van verschillende roddelkanalen. In de verklaring stond dat Marco Borsato het Openbaar Ministerie heeft verzocht een onderzoek in te stellen naar de oorsprong van de aantijgingen, maar een expliciete ontkenning stond daar niet in.

Verschillende kanalen brachten de afgelopen tijd dat Borsato zich schuldig zou hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag tijdens een van de barbecues. De muzikant organiseert die jaarlijks voor de zangers en zangeressen die hem als coach kozen in The Voice of Holland en The Voice Kids.

Borsato zocht in 2020 al contact met advocaten

„Reeds medio 2020 is door de heer Marco Borsato aan Knoops’ Advocaten NV verzocht om een onderzoek in te stellen naar een aantal insinuaties verband houdend met de aantijging dat hij grensoverschrijdend seksueel gedrag zou hebben vertoond met minderjarige meisjes. Tot dusverre heeft hij geen aanleiding gezien om op deze roddel in het openbaar te reageren”, zo stond gisteren in een verklaring van echtpaar Knoops.

Omdat de geruchten blijven aanhouden en dat schadelijk is voor zijn „persoonlijke integriteit en reputatie” heeft Knoops’ Advocaten justitie benaderd om onderzoek te doen. Borsato klaagt verder niemand aan en zal ook niet meer reageren op de berichten.

Verwarring in aan tafel bij Beau

In talkshow Beau schoven gisteravond strafrechtadvocate Clarice Stenger en tv-recensent Angela de Jong aan om over ‘de zaak Borsato’ te praten. Dat was nog voor de tweede verklaring van de advocaat. Stenger zei in het tv-programma de eerste reactie die naar buiten kwam verwarrend te vinden. „Er staat bijvoorbeeld niet in: ‘ik ontken de aantijgingen’.” Ook De Jong snapte iets niet. Op Beau’s ‘waarom staat er niet in: ik heb het niet gedaan’: „Ja, van: ‘Ik werp de beschuldigingen verre van mij’.”

Dat doet Borsato „zeker wel”, aldus Knoops nu over de verwarring. „Want waarom vraagt hij anders een onderzoek door het OM aan?”

Aangifte wegens bijvoorbeeld smaad en laster heeft de zanger als gemeld nog niet gedaan. „Het gaat nu eerst om onderzoek naar de bron van het kwaad.”

