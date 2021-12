Op deze woorden googelden we het meest in 2021

We gebruiken Google voor zo’n beetje alles (‘hoe lang kook ik rijst?’, ‘hoe lang is het vliegen naar de Malediven?’ of ‘wie is S10?’), maar sommige woorden en termen waren dit jaar een stuk populairder dan vorig jaar. Year in Search heeft op een rij gezet wat ons in 2021 op Google het meest interesseerde.

Het zal voor velen geen verrassing zijn: misdaadjournalist Peter R. de Vries prijkt bovenaan de lijst. Na de aanslag op hem, werd zijn naam veel ingetoetst in Google. Maar er zijn nog een paar woorden en gebeurtenissen die dit jaar definieerden.

Populairste zoekopdrachten in Google

Het gaat in dit onderzoek niet om de termen, woorden of dingen waar in absolute aantallen het meest op is gezocht dit jaar. Dan zou ‘YouTube’ bovenaan de Nederlandse lijst staan. Het gaat hierbij om de woorden die trending waren en dus een stuk vaker dan vorig jaar gegoogeld zijn.

In het geval van Peter R. de Vries gebruikten mensen Google om erachter te komen wat er was gebeurd, hoe het met hem was en wíe hij überhaupt was. Sommigen wilden meer weten over zijn familie, terwijl anderen op zoek waren naar beelden van de huiveringwekkende aanslag, midden op straat in Amsterdam. Daarvan gingen namelijk al snel beelden rond op sociale media.

De top 10 van Nederland:

Peter R. de Vries EK 2021 Stemwijzer Avondklok Testen voor toegang Sneeuwradar Olympische Spelen iPhone 13 Nelson Valkenburg WhatsApp-storing

Peter R. de Vries, stemwijzer, avondklok en de WhatsApp-storing

2021 wordt dus vooral gekenmerkt door de moord op Peter R. de vries, maar ook door de avondklok die begin dit jaar inging, Testen voor Toegang waarmee we eventjes naar clubs mochten en de WhatsApp-storing van begin oktober. Want ja, als je niet kunt WhatsAppen of Instagrammen, moet je meteen op onderzoek uit, toch?

Als het om de avondklok gaat, zou je misschien denken dat mensen zich afvroegen hoe laat die eigenlijk in ging. Maar er is vooral gezocht op ‘verklaring’ en ‘eigen verklaring’. ‘Googelaars’ waren er dus vooral bezig mee om toch naar buiten te mogen.

Op 6 prijkt het woord ‘Sneeuwradar’, die term was vooral populair tijdens de ijzige kou in januari en februari. Die sneeuwradar had je een paar dagen achtereen niet eens nodig, want één blik naar buiten was genoeg. Formule 1-commentator Nelson Valkenburg, de nieuwe man na Olav Mol, haalde op de valreep net aan de toplijst.

‘Wat is een flixie?’

De meeste woorden of termen in de bovenstaande lijst komen je vast bekend voor, maar flixie (die net niet in de top 10 staat), daar zullen veel mensen nog niet eerder van gehoord hebben. Of dus wel, omdat velen het hebben gegoogeld. Maar deze redacteur niet, dus hier komt ‘ie: een flixie is een kruising tussen een dixi en een flitser. Tegen hardrijders dus. Veel mensen wisten dat niet, want ‘wat is een flixie?’ was een populaire zoekopdracht.

Ook coronagerelateerde vragen kwamen veel terug. ‘Wat is 2G?’, ‘wat is een antigeentest?’, zijn vragen die mensen nogal veel bezighielden. Er zijn ook nog andere categorieën, zoals sport. Op die lijst staat de Deense voetballer Christian Eriksen op één, Sigrid Kaag is de populairste politicus. Op Google in ieder geval.

En het zal je weinig verbazen: de megahit Squid Game is de serie waarop het meest gezocht werd. Ajax voert de lijst van Eredivisieclubs aan.