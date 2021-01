Wordt het sneeuwpoppen rollen of blijft het van die natte sneeuwzooi?

Op sommige plekken in het oosten van ons land sneeuw het al. Maar de grote vraag is natuurlijk: blijft het liggen, of is het van die natte sneeuwzooi? De sneeuwopwinding groeit intussen onder de Nederlanders, en dat komt volgens meteoroloog Jaco van Wezel deels door het thuiswerken. „Laat die sneeuw maar komen, ik hoef toch niet meer naar kantoor te rijden, denken ze.” (En hij zelf ook).

Kijk je op de weer-app op je telefoon, dan kun je daarop vanaf einde middag of begin van de avond sneeuwvlokjes zien en kijk je even op Twitter dan is #sneeuw trending. De een heeft vandaag sneeuw besteld in Friesland („morgen in huis?”), anderen laten met de inmiddels gevleugelde woorden ‘Winter is coming’ weten dat het al sneeuwt (in onder meer Enschede) en weer anderen denken met weemoed terug aan vroeger. „Toen sneeuwde het veel vaker!”



Weeronline over sneeuw

Toch zijn de voorspellingen niet per se heel sneeuwkleurig. „Nederland krijgt vandaag en donderdag te maken met een beetje sneeuw”, valt in het weerbericht van Weeronline te lezen. „Gisteren verwachtten we op grotere schaal wittigheid voor vandaag en morgen, nu kleuren waarschijnlijk alleen de hogere delen van de Sallandse Heuvelrug, de Nijmeegse en Limburgse heuvels en misschien de Veluwe wit”, vult meteoroloog Jaco van Wezel aan.

Maar dat wil niet meteen zeggen dat niet ook delen van Twente en de Achterhoek flink besneeuwd kunnen raken. „Het is alleen niet koud genoeg, waardoor de vallende sneeuw in principe niet lang blijft liggen. Toch zou het lokaal wél weer kunnen.”

In de rest van het land blijft het waarschijnlijk bij lichte regen en natte sneeuw. „Van dat vieze weer, met ijskoude regen.” Woon je bijvoorbeeld in Amsterdam en kijk je op je weer-app, dan zie je daar ook sneeuwvlokjes op je beeldscherm. Maar helaas: „Er kan tijdens een intensieve bui ook in Amsterdam wel wat natte sneeuw vallen, maar dit is dan vermengd met regen. Dit heeft niet met de neerslagzone te maken die over het oosten van het land trekt, maar met buien die vanaf de Noordzee overtrekken.”



Sneeuwopwinding

De meteoroloog, die op verjaardagen altijd de vraag krijgt ‘wat het weer wordt’, „al was het afgelopen jaar een stuk rustiger”, snapt alle sneeuwopwinding wel. „Deze winter hebben we bijna niets gehad. Er waren her en der wel wat sneeuwvlokjes en Oost-Groningen kleurde wit op…” Hij zoekt het snel even op. „…29 december, maar het was allemaal erg lokaal. Iedereen heeft nu zoiets van: gaat het nu dan toch écht gebeuren?”



Inwoners van Vaals die sneeuwfan zijn, hebben hoogstwaarschijnlijk het meeste geluk, denkt hij. Dus als hij z’n geld op een sneeuwplek in Nederland in zou moeten zetten, zou het daar zijn. „Daar is het morgenochtend wel wit.” Maar woon je bijvoorbeeld in Enschede, zou je ook zomaar aan je sneeuwtrekken kunnen komen. „We gaan die vlokken echt wel zien vallen op veel plekken, de vraag is alleen hoe hard het gaat en ook of er veel gras ligt waardoor het kan blijven liggen. Op wegen smelt het, die zijn nog te warm.”



Of er ook sneeuwpoppen kunnen worden gemaakt? „Nou, dat wordt wel schrapen, hoor, en je moet wel genoeg grasveld hebben waarover je kunt rollen.” Maar iemand uit Vaals zou inderdaad best een sneeuwpop(je) kunnen bouwen, beaamt Van Wezel, om er snel aan toe te voegen dat „we nu echt niet met z’n allen ineens naar Vaals moeten afreizen!”.

Thuiswerken

Hij kreeg vanmiddag al een appje met een foto van hun weerfotograaf, die de eerste vlokken in Roodeschool, bij Groningen, op de gevoelige plaat had gezet. „Hij was heel enthousiast, dat is hij altijd bij sneeuw.” En hij is niet de enige. Komt waarschijnlijk omdat de kans op sneeuw in het algemeen alleen maar afneemt door het opwarmende klimaat.



„En omdat de mensen nu thuiswerken, waardoor de overlast die sneeuw kan veroorzaken veel minder is. Laat de sneeuw maar komen, denken ze, ik hoef toch niet meer naar kantoor te rijden!” Heeft de meteoroloog zelf ook, verklapt hij vanaf z’n werkkamer op zolder – met groot raam – in Woudenberg. „Nu kunnen we er nog meer van genieten. Ik heb zowaar al een vlokje motsneeuw gespot toen ik net naar buiten keek.”

#sneeuw

Of de sneeuw lang blijft liggen of niet, op social media sneeuwt het intussen berichten van mensen die op z’n zachtst gezegd blij zijn met de sneeuw. De een uit dat in caps lock-vreugde, een ander in sneeuwafstanden („elke tien meter een vlok!”) of gewoon met het woord #sneeuw. „Oké, je hebt vooralsnog een vergrootglas nodig, maar er vallen nu echt sneeuwvlokjes uit de lucht.”



